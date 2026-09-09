Resultado de Boca vs. San Pablo: quién ganó el partido de ida de la Sudamericana 2026

Boca Juniors venció este martes a San Pablo de Brasil 1 a 0 como local en la Bombonera en el encuentro de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 y sacó la primera ventaja en una serie que se cerrará en territorio brasileño.

El único tanto del partido lo marcó Miguel Merentiel a los 52′. Todo nació en una acción en el mediocampo donde Leandro Lozano le dio un pase a Leandro Paredes y este, presionado, abrió las piernas y dejó pasar el balón para Santiago Ascacíbar. El ‘Ruso’ abrió la cancha para Lautaro Blanco y el lateral izquierdo envió un centro a media altura al área que el urugayo primero controló con mucha clase e hizo pasar de largo a dos defensores y, luego, necesito de dos remates para anotar porque el primero le dio en la cabeza al arquero Rafael.

El encuentro fue muy discreto. En el primer tiempo la única ocasión de peligro la tuvo el Tricolor con un cabezazo de Luciano que rechazó el arquero Álvaro Montero. En el complemento, el equipo de Rodolfo Arruabarrena mejoró y generó la jugada del tanto, aunque no mucho más que eso.

Poco después, el árbitro chileno Piero Maza expulsó a Domingos Duarte tras una presunta infracción sobre Paredes, pero fue convocado por el VAR y corroboró que el jugador de San Pablo tocó el balón antes que el de Boca y que fue este el que lo impactó en su pierna. De hecho, los jugadores brasileños pidieron que la tarjeta roja para el volante del xeneize.

La revancha de la serie tendrá lugar el próximo martes 15 de septiembre a las 21.30 (hora argentina) en el estadio Morumbí de San Pablo. El ganador avanzará a las semifinales y enfrentará a quien se imponga de la llave entre Independiente Santa Fe y Vasco Da Gama de Brasil, que en la ida empataron 0 a 0 en Colombia.

Incluido el duelo de este miércoles, el historial entre Boca y San Pablo llegó a 13 partidos oficiales con seis alegrías de Boca, cuatro de San Pablo y tres empates. La última vez que ambos clubes se habían enfrentado fue en la Copa Sudamericana 2007. En la primera etapa -octavos de final- de un certamen que por entonces solo tenía instancias de eliminación directa, el xeneize ganó 2 a 1 en la Bombonera y perdió 1 a 0 en Brasil, por lo que quedó eliminado porque su rival anotó más tantos de visitante.