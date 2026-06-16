Resultados del Mundial hoy: así terminaron los partidos de este lunes 15 de junio

Este lunes 15 de junio se llevó a cabo un nuevo día de actividad en el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026. En la quinta jornada se disputaron cuatro partidos correspondientes a la primera fecha de los grupos G y H. El detalle de cada uno de ellos, así como de todo el certamen en general, está disponible en canchallena.com.

El primer juego que se desarrolló fue España vs. Cabo Verde en el Mercedens Benz Stadium de Atalnta, por la zona H. Allí, los africanos dieron un golpe inesperado sobre la mesa. Contra todo pronóstico y con una actuación defensiva impresionante, no le permitieron a los europeos romper el cero. Además, una estadística sobredimensiona lo hecho por los dirigidos por Bubista: cometieron apenas una infracción, el menor registro en un partido mundialista desde Inglaterra 1966.

El festejo de los jugadores de Cabo Verde luego del histórico empate 0 a 0 frente a España Erik S. Lesser - FRE53108 AP

Más tarde, Bélgica empató 1 a 1 con Egipto en el estadio Lumen Field de Seattle, Estados Unidos, por los goles de Mohamed Hany en contra -B- y Emam Ashour -E-. En el siguiente duelo, Uruguay, dirigido por Marcelo Bielsa igualó 1 a 1 con Arabia Saudita. Se fue en desventaja al entretiempo por un tanto de Abdulelah Al-Amri y en el complemento buscó el empate contra viento y marea, aunque recién lo consiguió a los 80’por intermedio de Araújo.

En el último compromiso del día, Nueva Zelanda e Irán empataron 2 a 2 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, Estados Unidos. Los dos tantos del combinado neozelandés fueron convertidos por Elijah Just, extremo del Motherwell de Escocia; mientras que los goles del seleccionado iraní los anotaron Ramin Rezaeian y Mohammad Mohebi.

Irán y Nueva Zelanda empataron 2 a 2 en un partidazo, en una zona en la que también igualaron Bélgica y Egipto DEAN MOUHTAROPOULOS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Resultados de este lunes 15 de junio en el Mundial 2026

La Copa del Mundo se desarrolla hasta el 19 de julio con la participación de 48 seleccionados, 16 más que las últimas siete ediciones. En 39 jornadas se disputan 104 partidos repartidos en 16 sedes de los tres países anfitriones. Se trata del certamen más grande de la historia, con 40 encuentros más que hasta Qatar 2022.

El formato de juego se modificó y se deben disputar ocho partidos para llegar a la gloria máxima, contra los siete que se necesitaban anteriormente. En la primera etapa los equipos se enfrentarán todos contra todos a una ronda (tres duelos cada uno) y los dos líderes de cada zona más los ocho mejores terceros entre todas avanzarán a los 16avos de final, el cruce de eliminación directa que se añadió. Desde entonces, se irán eliminando hasta las semifinales, de las que decantarán los dos conjuntos que competirán por el título y los dos que pelearán por el tercer puesto.

Irán afronta el Mundial en el medio de un montón de polémicas vinculadas a la política internacional y la Guerra de Medio Oriente Instagram @teammellifootball

Pantallas del Mundial 2026

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Tabla histórica de campeones del mundo

El máximo campeón del mundo es Brasil con cinco títulos: Suecia 1958, Chile 1962, México 1970, Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002. Lo siguen, con cuatro, Alemania (Suiza 1954, Alemania 1974, Italia 1990 y Brasil 2014) e Italia (Italia 1934, Francia 1938, España 1982 y Alemania 2006). La selección argentina es la tercera más ganadora de la historia del certamen organizado por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) con sus estrellas conseguidas en Argentina 1978, México 1986 y Qatar 2022.

Francia y Uruguay, por su parte, acumulan dos torneos cada uno. El equipo galo logró el premio mayor en Francia 1998 y Rusia 2018 mientras que la Celeste ganó las ediciones de Uruguay 1930 y Brasil 1950. Por último, dos países tienen una Copa del Mundo: Inglaterra la obtuvo de local en 1966 y España la ganó en Sudáfrica 2010.