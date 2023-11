escuchar

El candidato a presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, brindó una conferencia de prensa tras la suspensión judicial de las elecciones por un fallo judicial. “Macri dijo que si sacás a los 13.000 socios ‘truchos’ se vota el domingo ¿Qué pensás?”, le preguntaron a Riquelme. Contestó: “Hay una jueza en el medio. Macri pasa por encima de una jueza ”, denunció Riquelme. Se refirió así al fallo dictado por la Jueza Alejandra Abrevaya, a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 11: “Le pedimos que revise la resolución”. “Ojalá que la jueza vuelva a firmar el papel y podamos decirle a los hinchas que vamos a vivir una fiesta el domingo”, dijo Riquelme.

Desde la Bombonera, Riquelme aseguró que la intención de Macri e Ibarra es privatizar el club. “Esta gente quiere volver al club, privatizarlo y no que se vote nunca, nunca, nunca más. Eso no puede pasar. El club es de los hinchas. Le vamos a pedir a la jueza que nos habilite para el día domingo, y que todos los socios activos están en condiciones de votar. Quiero que voten todos. Estos tres personajes lo quieren para ellos, lo quieren privatizar. Quieren que sea el primer club privatizado del país”, fustigó.

Antes que Riquelme habló Walter Krieger, el apoderado del club, y puso la lupa sobre los testigos que la jueza usó para dictar el fallo que suspendió las elecciones: “No entendemos por qué lo toman a [Mario] Pergolini como testigo y a otra testigo que está en litigio con el club”. Cabe resaltar que Pergolini acompañó en la fórmula a Jorge Ameal tanto en las elecciones de 2015 como en las de 2019. Sin embargo en marzo del 2021 renunció a su cargo en la Comisión Directiva por “diferencias con Riquelme” y “por no sentirse respaldado por el presidente”. Ahora está en la lista de Ibarra y Macri. “Tenemos una resolución fundada en el testimonio de dos testigos que no sabemos qué han dicho y que no podemos ver desde el sistema del Poder Judicial. Y aparecen otros dos testigos declarando en el juzgado nadie sabe cómo. Las actas de los testimonios no están. Le vamos a pedir a la jueza que revise la resolución. Fue firmada a la 1:40 de la madrugada”, explicó Krieger sobre estos testigos.

Por otro lado, Riquelme advirtió que “nadie se preocupó” cuando durante la gestión de Macri se sumaron más de 50.000 socios.

𝗡𝗼 𝗹𝗼𝘀 𝗾𝘂𝗶𝗲𝗿𝗲𝗻 𝗱𝗲𝗷𝗮𝗿 𝘃𝗼𝘁𝗮𝗿



Claramente la denuncia del candidato de la oposición, Andrés Ibarra, lo único que persigue es que no se realicen las elecciones.



Desde el Club Atlético Boca Juniors queremos que a los socios, socias e hinchas los dejen votar.… pic.twitter.com/8TPLNsZSrO — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 28, 2023

Cuando le tocó el turno a Riquelme, los periodistas le consultaron sobre la polémica respecto a traer o no al 9 de Qatar. El vicepresidente del Xeneize estimó que Macri tiene “el ego muy alto” y que no era su trabajo quedar bien con ningún amigo de él. “Cómo vas a pedirle a un amigo tuyo para que traiga un jugador para que juegue en la primera de Boca, ya sea socio o conocido, no me meto en eso. Claramente son un poquito más que amigos, por algo nos quedamos sin sponsors. Yo con la otra persona no tenía que quedar bien, no la conozco”, dijo sobre el pedido del emir de Qatar emir Tamim bin Hamad Al Thani.

Riquelme señala el escudo de Boca en la conferencia de prensa

“Me parece una vergüenza porque es el club más grande del mundo, y cuando este señor me dijo que traiga a un amigo y que juegue en la Copa Argentina, eso te dice cómo son ellos”, criticó y agregó sobre las ideas de mover el estadio: “Si la Bombonera sale de acá perdemos toda la historia, a esta gente no le interesa el club. La quieren llevara a una cuadra”.

En ese sentido insistió en que se tratan de las elecciones más fáciles del club y que la Comisión Directiva tiene todo preparado para el domingo. “Estamos ante la elección más clara y simple del club. Ojalá que sea el domingo. Tenemos todo preparado para disfrutar de un gran día el domingo. Todo lo que preparamos tiene un costo y a esta gente no le interesa”, sostuvo.

Durante la mañana del martes se conoció que la Justicia postergó las elecciones en Boca, como consecuencia de una presentación de la oposición, a nombre de Andrés Ibarra -candidato a presidente en la fórmula con Mauricio Macri- por “irregularidades detectadas en el padrón” sobre el empadronamiento de casi 13.000 socios.

Hasta el momento no se definió una nueva fecha para los comicios y la actual Comisión Directiva rechazó la denuncia. En una conferencia de prensa desde el Hotel Libertador, Ibarra planteó que se realicen las elecciones el domingo 3 de diciembre, pero acusó: “Este oficialismo de Boca quiere truchar la elección. Y eso no lo vamos a permitir”.

Juan Román Riquelme

Balance de los cuatro años de gestión

Más tarde en la conferencia de prensa, Riquelme realizó un balance de sus cuatro años en el club como vicepresidente junto a la presidencia de Ameal. “ Hemos disfrutado mucho estos cuatro años. Ganamos seis títulos y tenemos dos finales pendientes ”, recordó.

“Somos el club que más títulos ganó en estos últimos cuatro años y en donde más chicos debutaron. Tenemos 28 millones de dólares a favor en la caja. Trajimos a Romero, Advíncula, Zambrano, Merentiel, Benedetto, pero el señor quería el 9 de Qatar y también tuvimos la suerte de traer a Cavani”, expresó Riquelme.

“No le debemos un centavo a nadie. Nos duele mucho no haber ganado la final de la Copa Libertadores y que quedamos afuera de la del año que viene. El último mes nos quedamos sin nafta. Hemos ilusionado mucho al hincha y hay que trabajar para seguir creciendo. Los cuatro años han sido muy buenos”, sentenció.

Además, apuntó contra la gestión de Daniel Angelici: “Nos dieron el club con deuda... Cuando ellos gobiernan tiene un poder para comunicar muy grande y hacen creer al país que son perfectos, pero cuando no gobiernan quieren hacer creer que el que está lo hace mal. Funcionan siempre igual”.

LA NACION