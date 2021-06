River: Alan Díaz, el arquero que debutó en el superclásico, firmó su primer contrato

Alan Leonardo Díaz, el arquero de 21 años que debutó en Primera antes que en la Reserva, firmó su contrato con River hasta diciembre de 2024. Lo hizo en las oficinas del club y acompañado por Ignacio Villarroel (secretario) y Stefano Di Carlo (vicepresidente segundo del club). El presidente, Rodolfo D´Onofrio, ya había adelantado hace algunas semanas que la entidad de Núñez negociaría con el juvenil para asegurarse su continuidad.

Leo Díaz, en acción en la Bombonera; debutó de urgencia en primera tras el brote de coronavirus en el plantel de River y ahora el club premia su esfuerzo con un contrato hasta diciembre de 2024. MARCELO ENDELLI - POOL

Convocado de urgencia a horas del partido en el estadio de Boca, Díaz respondió con buenas atajadas, aunque no pudo hacer nada en el gol convertido por Carlos Tevez. En la definición por penales, el propio Apache lo felicitó por su actuación: hasta le contuvo un remate al colombiano Edwin Cardona. Su tarea le valió ser tenido en cuenta en Reserva y hasta confirmado por Marcelo Gallardo, el entrenador, en la lista de viajeros rumbo a Orlando (Estados Unidos) donde River realizará la pretemporada de cara al segundo semestre del año.

Llegó a River a los siete años y fue fichado en la AFA cuatro años después. Lo llevó Rosario “Tano” Nanía, un histórico captador de inferiores del club. Su familia se tomaba hasta tres colectivos para que el niño cumpliera su sueño de ser futbolista. Luego llegaron convocatorias al Sub 15 y al Sub 17 de la Argentina, para más tarde atajar en el Sub 20 de River que fue finalista de la Copa Libertadores 2020.

Esta mañana, Alan Leonardo Díaz se reunió con @stefanodcdc (Vicepresidente 2°) e Ignacio Villarroel (Secretario) y firmó su contrato con River hasta diciembre de 2024 ✍️



¡Éxitos, Leo! 🧤 pic.twitter.com/dqWW6whvyD — River Plate (@RiverPlate) June 18, 2021

A partir de su actuación en la Bombonera se viralizaron imágenes de Díaz atajando en torneos barriales en Villa Oculta. Tuvo miles de reproducciones un video en el que el juvenil arquero, vestido con la ropa de entrenamiento de River, se paró bajo los tres palos de un arco de una cancha de tierra y se tiró hacia su palo izquierdo para atajar un disparo fuerte ante la mirada de cientos de personas. El arquero es la figura de es la figura de “Los Wachos del 1ero”, su equipo en el barrio.

Rodolfo D´Onofrio, presidente de River, ya había adelantado su decisión de rubricar el primer contrato del joven arquero. “Ya estábamos en tratativas antes del partido con Boca, pero si no le firmamos ahora que se ganó el contrato, la gente me mata. De cualquier manera, lo hago por una cuestión personal”, dijo en ESPN. Y hoy el futbolista estampó su firma en el contrato, que según fuentes cercanas al club tendría una cláusula de rescisión cercana a los 20 millones de euros.

