Rodolfo D’Onofrio se disgustó por el detalle exagerado de la estatua de Marcelo Gallardo: “Es una barbaridad”

Rodolfo D’Onofrio, presidente de River entre 2013 y 2021, se mostró disgustado porque la estatua de Marcelo Gallardo, que el club estrenó el sábado pasado, tenga exagerada la zona de los genitales. “Estuve en el acto y a la estatua no la había visto, no tenía la menor idea. Estaba de espaldas a la presentación y todo lo que fue. Es más, cuando nos sacamos la foto con la estatua detrás ni la miré. Me fui y al salir una persona me pregunta por eso. Yo no sabía, entonces me cuenta, me muestra la foto y le dije ‘qué barbaridad’. No estoy de acuerdo para nada”, dijo el exdirigente, en una entrevista a TNT Sports.

En esa misma conversación, D’Onofrio reconoció que el club debe resolver la situación. “No hablé con los dirigentes de River, pero supongo que en este momento deben estar viendo cómo, de qué manera y con qué tiempo lo hacen. Pero creo que esto debe tener una modificación porque no hace a lo que es River”. Por último, lamentó la repercusión que tuvo eso, en detrimento de la estatua en sí. “Fue tan emocionante todo que al otro día cuando fue tapa de los diarios no podía creer lo que estaba viendo y estoy convencido que los dirigentes deben pensar de la misma manera. No hay que correr, pero sí solucionarlo”.

La estatua de la discordia

Ideada por Carlos Trillo y realizada por la escultura Mercedes Savall, la imagen que se recreó fue la del entrenador con la Copa Libertadores en sus manos tras vencer a Boca, en la final de la Copa Libertadores de diciembre de 2018 en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid.

“Lo del bulto es algo que me lo pidió específicamente [Carlos] Trillo. Él me dijo que exagere esa parte y entendí que tiene que ver con un gesto hacia la hinchada. Es parte del idioma futbolero y busqué la forma de acercar lo popular hacia el arte y me la jugué”, dijo la artista, en diálogo con LA NACION.

Mercedes Savall junto a Marcelo Gallardo, quien fue inmortalizado con una obra de 8 metros

Por su parte, el ideólogo explicó que “se quiso remarcar un atributo”, pero que “si al uno por ciento de los socios de River no le gustó, la vamos a modificar”. En diálogo con TN, Trillo se molestó por la polémica generada: “Tuvo una repercusión que nunca imaginé que iba a ir para ese lado. Estamos en el siglo XXI, no en la Inquisición”.

A la vez, redobló la apuesta: “La escultura se hace con bloques gigantescos de telgopor, eso se va serruchando y esa parte en un momento quedó más grande. La artista me preguntó si lo dejaba así, y yo le dije ´que quede así´. Yo lo hubiese hecho más grande todavía y no me pareció una cargada”.

Por otra parte, advirtió: “Es una repercusión que no me gusta. Pero esto no es el David de Miguel Ángel, es una estatua del fútbol de un técnico de River y no tiene detalles como el David que se ven las uñas, las venas. Esto es rústico. Las proporciones no son las mismas, incluso la mano es más grande porque se necesitaba mayor superficie para sostener esa copa que también es grande”.

La estatua de Gallardo con el DT, Carlos Trillo, Jorge Brito y Rodolfo D'Onofrio @GermanBalcarce

La cápsula que se abrirá en 99 años

Marcelo Gallardo, el entrenador más ganador de la historia de River, fue homenajeado el sábado con la presentación de una enorme estatua de poco más de ocho metros de altura, en reconocimiento de los 14 títulos obtenidos en ocho años al frente de la institución de Núñez, y quedó inmortalizado frente al Estadio Monumental. Más tarde se conoció que se ordenó guardar en el interior una serie de objetos que serán conocidos dentro de 99 años.

Desde la obtención de la Copa Libertadores en 2015 hasta la épica final de 2018, la figura de Gallardo no hizo más que enriquecer la historia de uno de los clubes más grandes del mundo. Por eso se decidió confeccionar la estatua para la posteridad ante la atenta mirada de un millar de hinchas que coparon la avenida Figueroa Alcorta para ver la inauguración.

La dirigencia decidió también preservar en su interior una cápsula del tiempo que incluye una serie de postales, cartas, videos e imágenes de la etapa de Gallardo como entrenador riverplatense, los cuales serán develados en el futuro.

