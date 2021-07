River, en la era “pos Borré”: sin el máximo goleador, Marcelo Gallardo rearma el ataque para seguir ganando

Hay huecos muy difíciles de llenar. Partidas que dejan un vacío notorio. Y, muchas veces, esas heridas necesitan de un proceso de recuperación para poder sanar. River lo sabe. Sufrió por demás con las salidas de Exequiel Palacios e Ignacio Fernández. Todavía le cuesta recomponerse tras dos pérdidas de peso. Quizás por eso, tras la partida de Rafael Santos Borré, el técnico Marcelo Gallardo no quiso perder tiempo: tan solo 24 horas después de conocerse el acuerdo oficial del atacante colombiano con Eintracht Frankfurt, el Millonario selló la contratación de Braian Romero , el goleador de Defensa y Justicia. La necesidad era total.

La partida de Borré fue un mazazo. En primer lugar porque River confiaba en poder retenerlo con un nuevo contrato tras la finalización de su vínculo el 30 de junio. Y en segundo lugar porque el plantel perdió una pieza fundamental y el club no pudo hacer un buen negocio económico por su partida en condición de libre. “Es difícil asimilar que juegue River y yo no esté. No es fácil dejar un lugar en el que sos feliz. Tuve en mente quedarme, como lo hice en otras oportunidades. Pero creo que era el momento indicado para buscar un nuevo desafío”, reconoció el delantero colombiano de 25 años recientemente en ESPN.

Lo mejor de River ante Argentinos

Entre agosto de 2017 y mayo de 2021, Borré marcó 55 goles y aportó 20 asistencias en 149 partidos, ganó 6 títulos y se transformó en el único futbolista de la historia del club que marcó en todas las instancias de la Copa Libertadores. Así, frente a los números del atacante colombiano, Gallardo tuvo que salir a buscar potencia ofensiva y apostó por Romero. ¿Por qué? En primer lugar, porque sus características no las podía encontrar en el plantel. Y en segundo lugar, porque no podía alcanzar los números de Rafa ni siquiera sumando los de los cinco delanteros que quedaron: entre Matías Suárez, Julián Álvarez, Agustín Fontana, Federico Girotti y Benjamín Rollheiser no superan los 50 goles en River.

Matías Suárez, un titular indiscutido en la actualidad para Gallardo Prensa River

Suárez lleva 81 encuentros con 5.468 minutos y 26 goles. Álvarez tiene 70 partidos (42 de titular) con 3.841 minutos y 16 tantos. Fontana acumula nueve partidos (tres de titular) con 321 minutos sin goles. Girotti lleva 32 encuentros (cuatro de titular) con 711 minutos jugados y ocho goles, logrando un alto promedio de un tanto cada 88,8 minutos. Rollheiser suma 15 juegos (cuatro de titular) con 428 minutos sumados sin goles.

Más allá de la jerarquía de Suárez, el presente de Álvarez, el potencial de Fontana y el talento de los jóvenes de las inferiores, el Muñeco entendió que necesitaba un jugador que pudiera hacer el trabajo del colombiano y aportar chispa goleadora en medio de un presente con dos déficits marcados: la falta de eficacia en ataque y las desatenciones en defensa.

Gol de Girotti a Boca

¿Cuál es la delantera ideal de River hoy? En el 4-3-3, parece ser Álvarez, Romero y Suárez. En cambio, en el 3-3-2-2, el 4-1-3-2 o 4-3-1-2, los otros esquemas que suele utilizar, la dupla Suárez-Romero ya mostró buenos chispazos en su presentación. Ahora bien, a lo largo de la pretemporada, el DT trabajó con Fontana como titular y Girotti como alternativa. Pero, en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores frente a Argentinos Juniors, dispuso a Romero como titular tras solo seis entrenamientos. Básicamente, Gallardo entiende que necesita respuestas rápidas porque el calendario lo apremia y adelantar los procesos de los más jóvenes y recién llegados no es lo ideal ni suele ser positivo.

Braian Romero, una gran apuesta de Gallardo Instagram @riverplate - La Nación

Así es que Romero, el delantero de 30 años, reconvertido de extremo a punta por Hernán Crespo, mostró rápidamente que la elección de Gallardo se sostenía en una premisa clave: necesita movilidad, olfato goleador en el área y compromiso defensivo. Con mucha picardía y velocidad, Romero tiró constantes diagonales para mostrarse, pivoteó cuando la jugada lo requería, se movió bien entre líneas, encabezó la presión en campo contrario y buscó siempre lastimar a las espaldas de los centrales. Así, asistió a Suárez en el gol del 1-1 y cerró una buena presentación.

Ahora, en Núñez esperan por sus goles: más allá del debut de hoy frente a Colón en el torneo local, el próximo miércoles el Millonario deberá convertir en La Paternal para seguir con vida en la Libertadores. “La eficacia va a ser la clave de la llave”, sentenció el Muñeco tras el empate inicial.

Romero llegó a Núñez con una estadística espectacular: marcó 18 goles en 18 partidos internacionales en su último año con Defensa. Ningún jugador del fútbol sudamericano había festejado tanto como él en las copas. Su juego y sus ganas contagiaron e ilusionaron al hincha millonario, que vio cómo el máximo goleador del ciclo Gallardo se despidió a fuego lento. Ahora, River necesita reconfigurar rápidamente su ataque para ser más certero que nunca. Todo ya está en juego.