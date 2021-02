José Paradela, en acción con la camiseta del Lobo; su habilidad lo llevó a la consideración de Marcelo Gallardo. Fuente: FotoBAIRES

José Paradela es la frutilla del mercado de pases de River. El mediocampista de Gimnasia y Esgrima La Plata dejará la ciudad de las diagonales y será dirigido por Marcelo Gallardo. El acuerdo entre los clubes es total, por lo que el mediocampista, convocado para jugar mañana ante Boca por la primera fecha de la Copa Liga Profesional 2021 ni siquiera firmará la planilla.

Según pudo reconstruir LA NACION, la transferencia se hará en US$ 2,8 millones por el 75% del pase. Los documentos se rubricarán el lunes, luego de la revisión médica de rigor. La llegada del futbolista que ganó continuidad con Diego Armando Maradona como entrenador del Lobo es un indicio más de la salida de Ignacio Fernández, otro ex Gimnasia. Nacho ya les dijo a los dirigentes millonarios que su intención es emigrar a Atlético Mineiro, de Brasil, dirigido por Jorge Sampaoli. Los brasileños le proponen un contrato por tres temporadas.

Un gol de Paradela con la camiseta de Gimnasia

La llegada de Paradela se suma a los arribos ya consumados de Agustín Palavecino (desde Deportivo Cali, de Colombia), de Héctor David Martínez (Defensa y Justicia le prestó los derechos federativos por un año a River; ambos clubes tienen el 50% del pase) y de Jonatan Maidana, que retorna al club luego de su pase por Toluca, de México. Así, una semana después de que Gallardo pidiera en conferencia de prensa que le explicaran "adónde estaba parado", los dirigentes le respondieron con la llegada de cuatro futbolistas que son de su agrado. El quinto, Sebastián Driussi, no llegará porque uno de los delanteros de Zenit (Malcom) se lesionó y, entonces, los rusos no negociarán una cesión a préstamo del ex delantero de River.

José Antonio Paradela, con la camiseta de Gimnasia; consolidado en primera con Diego Maradona como entrenador, ahora jugará en River y será dirigido por Marcelo Gallardo. Crédito: Twitter

Paradela es un volante mixto de buen juego, en que Maradona confió apenas se hizo cargo del equipo de Gimnasia. Con continuidad, el futbolista nacido hace 22 años en Quiroga (provincia de Buenos Aires) mostró lo mejor de su repertorio: gambeta, pases profundos y una constante vocación ofensiva. Su clase hizo que Gallardo (y otros entrenadores) pusieran sus ojos en él. El 21 de noviembre de 2019 había firmado un contrato que lo vinculaba con Gimnasia hasta junio de 2022.

Los primeros minutos de Paradela fueron con la camiseta de Rivadavia de Lincoln, cerca de su ciudad. De ahí llegó el salto a Gimnasia. Fue Pedro Troglio que lo vio en la Reserva, lo promovió y le dio la posibilidad del debut en la máxima categoría del fútbol argentino. Con Maradona llegó su consolidación. Ahora dará otro salto. Y jugará en River.

