River: los mariscales del plantel que están bajo la lupa de Demichelis y el que regresa

“Lo único que le pedí a los dirigentes es que cuidemos el gran plantel que tenemos. Es amplio y soy un privilegiado por trabajar con ellos”. Martín Demichelis fue muy claro al hablar del incipiente mercado de pases: la prioridad será retener futbolistas. Es que más allá de que River ya tiene cerrado de palabra a su primer refuerzo -Ramiro Funes Mori- y busca otro marcador central y un delantero, el entrenador apuesta a sostener la mayor cantidad de piezas posibles de su plantilla para el segundo semestre. Pero, por fuera de posibles ventas a corto plazo, hay cinco contratos de apellidos pesados que se vencen en diciembre y todavía no tienen resolución. Referentes sin futuro confirmado.

El primer caso es el más resonante: Enzo Pérez, capitán del equipo, emblema y caudillo de grandes batallas desde su llegada al club en 2017. A los 37 años, aún no resolvió qué desea hacer y su continuidad es solicitada por su marcada vigencia: ha jugado 22 de los 29 partidos del semestre, fue titular en 21 oportunidades y acumuló 1.703 minutos (77′ por juego de promedio). Más allá de que mantiene charlas desde comienzo de año con la dirigencia para poder cerrar un contrato por un año más, y hasta se había llegado a un principio de entendimiento, aún no puso la firma. También es real que en los últimos partidos, el lugar de prepondederancia en la mitad de la cancha lo ostenta Rodrigo Aliendro, el de mejor rendimiento del equipo en este tramo del año. El martes, ante The Strongest, los dos compartieron la línea media, pero cuando Demichelis decidió quitar a uno, optó por Pérez.

Enzo Pérez quiere cerrar su carrera en Deportivo Maipú, pero el plan de Demichelis es que extienda su vínculo con River

El confeso deseo de Pérez es terminar su carrera en Deportivo Maipú de Mendoza, pero al volante le seduce jugar hasta diciembre de 2024 en River y tanto el cuerpo técnico como la CD entienden que todavía le queda hilo en el carretel para jugar una temporada más. “Mi despedida no va a ser con esta camiseta, lo dije hace 10 años. Sigo disfrutando, sigo aprendiendo, pero me voy a retirar en Deportivo Maipú por un deseo personal y familiar, pero me queda mucho tiempo para seguir disfrutando con esta camiseta”, dijo el capitán en marzo. Por eso, en Núñez aguardan para poder transformar ese deseo en realidad.

El segundo caso es otro peso pesado: Jonatan Maidana. Sin lugar en las últimas dos nóminas de convocados, su ausencia hace un lógico ruido por tratarse de una gloria riverplatense de la era moderna. Próximo a cumplir 38 años (el 29 de julio), el defensor central jugó siete partidos en el año (cinco como titular) y acumuló 468 minutos. Fue una pieza importante en el inicio del ciclo de Martín Demichelis ante las lesiones de Emanuel Mammana y Paulo Díaz, pero su último partido fue el 28 de abril en el 1-1 con Atlético Tucumán con un equipo alternativo.

Jonatan Maidana perdió terreno en el equipo de Demichelis y su salida a fin de año es más probable que la de Pérez

Tras los regresos de Mammana y Díaz, más el potenciado nivel de Leandro González Pirez y las buenas respuestas de Robert Rojas, Jony ha quedado relegado en la consideración del DT y su contrato que vence en diciembre podría ser el último en el club. ¿Existe la chance de salir de manera anticipada a mitad de año ante la falta de lugar? La dirigencia es muy clara: todo está en sus manos, pero ni se habla ni se habló de una posible salida ahora. Será una evaluación interna que tendrá que hacer el experimentado marcador central, entre la insatisfacción por jugar poco y la motivación de formar parte de un plantel que va por una nueva Copa Libertadores. Decisión extremadamente personal y sensible.

“Nadie le va a pedir que se vaya. Ni se plantea. River respeta todos los contratos, aún más el de Maidana”, repiten en la dirigencia millonaria. Y lo mismo ocurre con Matías Suárez, el tercero en escena. Hoy trabajando nuevamente a media máquina por la sinovitis en la rodilla derecha, el delantero se perdió los últimos dos juegos, no estará tampoco el sábado con Barracas Central y hay un enorme interrogante por su continuidad debido a los constantes problemas físicos que le impiden jugar con regularidad. Desde octubre de 2021 cuando se hizo una artroscopia en esa maldita rodilla, la misma en la que tuvo dos operaciones severas entre 2012 y 2013 en Bélgica, no volvió a tener continuidad. Así, hoy todo indica que en diciembre se irá de River, con Belgrano como posible destino.

Suárez jugó 10 partidos en el año y acumuló únicamente 170 minutos, siempre desde el banco. El cordobés de 35 años vive una lucha diaria dentro de un camino repleto de obstáculos y dolores: hoy su cuerpo solo le permite ser una carta desde el banco de suplentes para jugar no más de 45 minutos por encuentro. Su jerarquía y su clase son indiscutibles, pero su físico lo obliga a ir partido a partido. Diariamente tiene una evaluación del cuerpo médico para conocer su estado y, en la intimidad del cuerpo médico, reconocen que prácticamente es imposible que pueda completar los 90′ para volver a ser titular.

Los últimos dos tienen un panorama diferente: Emanuel Mammana y Bruno Zuculini. Sobre todo por el momento de sus carreras. Por un lado, Mammana, que llegó libre desde Rusia a comienzos de 2022 y renovó a través de una cláusula automática su vínculo por un año, desea continuar en la institución que lo vio nacer. Y tanto en el cuerpo técnico como en la dirigencia consideran que es un defensor de jerarquía difícil de conseguir. Pero su físico hoy genera dudas pese a sus 27 años.

Emanuel Mammana quiere seguir en River, pero sus problemas físicos generan una incógnita

Mammana solo pudo jugar ocho partidos (seis de titular) en 2023, con 601 minutos, debido a diferentes lesiones. Entre febrero y marzo estuvo un mes y medio afuera por un desgarro en el isquiotibial izquierdo y en el último mes pasó seis fechas sin ser convocado por sinovitis en la rodilla izquierda, en la que sufrió dos difíciles operaciones entre 2018 y 2019. Volvió a jugar unos 22′ ante Instituto en el Monumental, pero su último juego como titular fue el superclásico del 7 de mayo y el martes, en la Copa Libertadores, Demichelis eligió hacer ingresar a Andrés Herrera en lugar de Rojas a pesar de tenerlo a Mammana en el banco. Más allá de eso, las partes aseguran que todo se encamina hacia la continuidad.

En tanto, por Zuculini se deberá esperar. El volante central sólo pudo jugar 14 minutos en el debut del año ante Central Córdoba en Santiago del Estero. Luego, a comienzos de febrero, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en un entrenamiento y aún continúa en recuperación. Actualmente ya está haciendo trabajos en campo con los kinesiólogos, pero su regreso está pautado para el segundo semestre. Una vez que retorne, comenzará a definir su futuro después de tener opciones de salir en los últimos mercados y optar siempre por continuar en Núñez.

Bruno Zuculini no juega desde enero debido a la rotura de ligamentos que sufrió a principios de año

Ya clasificado en la Copa Libertadores para los octavos de final y a las puertas del título en la Liga Profesional, River empieza a cerrar su semestre mientras ya comienza a trabajar en el mercado de pases que se avecina. Pero hay piezas centrales del plantel que miran el calendario, se detienen en diciembre y no saben qué sucederá con sus carreras. Demichelis aguarda. Los hinchas, también.