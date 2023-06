River: los dos defensores centrales que busca Martín Demichelis para reforzar un área sensible en el equipo

escuchar

Cuestión central. River ya sabe cuál es su prioridad en el mercado de pases que se avecina: defensores para la zaga. Mientras el equipo de Martín Demichelis sigue a paso firme en la cima de la Liga Profesional del fútbol argentino y quedó a un triunfo de avanzar en su grupo de la Copa Libertadores, la línea de fondo sigue siendo el punto más inconsistente dentro del equipo más regular y efectivo del fútbol argentino. Entre lesionados e irregularidades, nunca ha encontrado cuatro nombres fijos para lograr una solidez sostenida en el tiempo. Por eso, en Núñez ya se trabaja para reforzar el plantel de cara al segundo semestre y empiezan a aparecer las primeras señales positivas.

“Tuvimos que cambiar muchísimo a nivel defensivo por circunstancias, lesiones, expulsiones, tarjetas, y eso también hace que se demore en encontrar una solidez defensiva”, dijo Demichelis tras el último triunfo con Banfield. Esos obstáculos que aparecieron en el camino hoy hacen que River piense a corto y mediano plazo para potenciar su plantilla. Así, según pudo constatar LA NACION, el primer refuerzo está al caer y tiene un nombre y apellido más que conocido: Ramiro Funes Mori.

Ramiro Funes Mori está apuntado por Martín Demichelis para volver a River en julio, cuando finalice su contrato con Cruz Azul

Tanto desde la dirigencia como desde el entorno del jugador ya se habla de un acuerdo de palabra para concretar el regreso del zaguero después de ocho años. Una vez que finalice su contrato con Cruz Azul de México el 30 de junio, quedará con el pase en su poder y se avanzará a fondo con los últimos detalles de su nuevo vínculo con el Millonario.

En su última temporada jugó 25 partidos y promedió 84′ por juego con un gol para Cruz Azul, que a mediados de 2022 había abonado 1,5 millones de dólares para rescindir el año final de contrato que tenía con el equipo árabe Al-Nassr luego de su paso por Villarreal de España. Pero el 16 de mayo pasado, tras terminar la temporada en el fútbol mexicano y ante un rendimiento que no terminó de contentar, el Cementero lo despidió en redes sociales al quedarse sin actividad futbolística y decidir no extender el vínculo. Ahora, al quedar libre desde julio, todo se facilitó para su regreso a River después de su venta en 2015 a Everton de Inglaterra.

Ramiro Funes Mori volverá a River después de 8 años, cuando fue vendido a Everton, en la Premier League AP

Para Funes Mori será un desafío recuperar su mejor versión al volver a vestir la camiseta del club que lo vio nacer. Y para Demichelis será una pieza importante en el armado de la nueva plantilla: no tiene marcadores centrales zurdos disponibles. David Martínez, el único de la nómina, fue operado el 25 de febrero por una tendinopatía rotuliana de rodilla derecha y sigue en etapa de recuperación para volver recién en el segundo semestre.

Pero no todo queda ahí. A su vez, Jonatan Maidana está próximo a cumplir 38 años, tiene un rol más de referente para el vestuario que de protagonista en el campo y, más allá de que esté bien físicamente, hoy su futuro es una incógnita: su contrato termina en diciembre. Mientras tanto, Emanuel Mammana, quien también tiene vínculo hasta fin de año, aún no brinda garantías físicas para estar en plenitud: entre febrero y marzo estuvo un mes y medio afuera por un desgarro en el isquiotibial izquierdo y ahora lleva un mes (seis fechas) sin poder ser convocado por sus reiterados problemas de sinovitis en la rodilla izquierda.

El interés de River en Funes Mori responde a las dudas que tiene el equipo en cuanto a sus defensores centrales, incluyendo a Jonatan Maidana, cuyo contrato vence en diciembre Hernan Cortez - Getty Images South America

Así, la zaga central actual la componen Robert Rojas y Leandro González Pirez, mientras que Paulo Díaz -recuperado de una artralgia en el tobillo derecho- volverá el sábado contra Defensa y Justicia ante la ausencia del paraguayo por la fecha FIFA. Frente a esta situación de inconvenientes, Funes Mori no será el único refuerzo para la zona. Por eso, la dirigencia de River trabaja para cerrar a una joven promesa: Sebastián Boselli, el uruguayo de 19 años que se acaba de consagrar campeón mundial Sub 20 en el país.

El defensor central tiene solo 11 partidos en la primera división con Defensor Sporting, fue titular en los siete juegos con Uruguay en el Mundial Sub 20 y jugó los nueve encuentros (siete como titular) en el subcampeonato del Sudamericano. Tasado en unos tres millones de dólares, River lo sigue desde hace tiempo, a comienzos de año se dieron los primeros contactos con su representación para conocer condiciones y ahora se empiezan a intensificar las conversaciones para concretar el pase.

Sebastián Boselli, figura de Uruguay campeón de Mundial Sub 20, es otro de los defensores que sigue River para incorporar JUAN MABROMATA - AFP

A día de hoy, el jugador está con la selección mayor en la primera convocatoria del flamante entrenador Marcelo Bielsa y espera volver a Uruguay para empezar a definir su futuro. En Núñez ven viable su contratación y a Boselli le seduce la chance de saltar al fútbol argentino, pero también desde su entorno entienden que su gran Mundial cambió las condiciones y empiezan a darse sondeos desde Brasil y el mercado europeo. Defensor Sporting, a sabiendas de su potencial, aguardó al Sudamericano y al Mundial para negociarlo formalmente. Hoy, su valor ya es mucho mayor al de enero.

Por otro lado, recientemente se conoció que Nicolás Otamendi finalmente firmó por dos temporadas más en Benfica, retrasando su sueño de vestir la camiseta de River. Y Demichelis, quien hasta lo había intentado seducir públicamente, opinó del tema: “Yo fui colega de Nico en su momento, compartimos cosas cercanas en Manchester y, familiarmente hablando, le deseo que termine su carrera de la mejor manera. Él ha firmado, como todos lo saben, su renovación y seguramente esté feliz ahí. No hubo comunicación en estos días. Me ocupa el plantel que tengo y sé valorar lo que tengo. Ya llegará, cuando finalice el torneo, el momento de hablar del mercado. No es justo que me ponga a hablar del mercado ahora”, aseveró el DT.

"LE DESEO QUE TERMINE SU CARRERA DE LA MEJOR MANERA, NO HUBO COMUNICACIÓN. EL PLANTEL QUE TENGO NO ES POCO" declaró Demichelis cuando le consultaron por Otamendi. pic.twitter.com/3TiAjXI3gi — SportsCenter (@SC_ESPN) June 13, 2023

Y aunque el entrenador millonario evite dar certezas ante los micrófonos, lo cierto es que la dirigencia ya tiene un acuerdo para reforzar la zaga y espera con optimismo poder cerrar durante las próximas semanas el segundo. River no terminó el semestre, pero ya piensa más allá.