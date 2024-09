River: los recuperados de Marcelo Gallardo para los tres partidos que renovaron la ilusión de los hinchas

Escuchar

Compromiso. Esa fue la palabra que utilizó Marcelo Gallardo para definir lo que representó una semana “redonda” para River entre la clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores y la victoria en el superclásico con un equipo alternativo. Tres partidos que renovaron la ilusión del hincha y que le permitieron a un importante grupo de futbolistas sumar minutos, mostrarse, decir presentes y hasta lucirse para ganar confianza y terreno. En los últimos días, el 1-0 a Boca y el 1-0 sobre Colo Colo fueron plataformas de despegue para un plantel que necesitaba potenciar su competencia interna.

Los dos grandes ganadores de ambas victorias fueron Leandro González Pirez y Facundo Colidio, figuras el sábado pasado en la Bombonera y este martes en el Monumental. El marcador central de 32 años integró la línea de tres defensores frente a Boca y luego tuvo la obligación de reemplazar al sancionado Paulo Díaz contra Colo Colo y mostró lo mejor de su nivel: firme en la marca, seguro para salir jugando e inteligente para retroceder y decidir, según el contexto del partido. Sin ir más lejos, entre los dos juegos ganó 9 de los 13 duelos de pelota que tuvo. Por su parte, el delantero de 24 años jugó 77 minutos en el clásico a puro despliegue y desequilibrio (formó parte de la jugada del gol y le hicieron cuatro faltas) que lo depositaron en el equipo titular para la Copa: le ganó el lugar a Claudio Echeverri y anotó el tanto de la victoria.

Festeja Marcelo Gallardo, por la recuperación de jugadores importantes, la mejoría de otros y los óptimos resultados Gonzalo Colini - LA NACION

Para Colidio, quien frente a Atlético Tucumán (4-1) había cortado una extensa racha de 10 partidos sin marcar -su último gol había sido el 18 de mayo ante Belgrano-, su actuación con festejo incluido representa un enorme paso hacia adelante en una ardua pelea para ganarse la titularidad mientras Gallardo aún prueba variantes y sistemas en busca de la mejor versión del equipo. Y se trató de su 13º gol en los 37 partidos (26 de titular) en el año para consolidarse como el segundo máximo anotador detrás de los 27 tantos en 37 juegos del colombiano Miguel Ángel Borja.

“Ser jugador de River implica muchas cosas y la más importante es el trabajo. Hay que trabajar y aprovechar las oportunidades. Contra Boca y Colo Colo me tocó a mí, pero le podría haber tocado a un compañero. Nosotros teníamos que mostrar personalidad en estos partidos. Fueron muy importantes, difíciles y diferentes. Supimos jugarlos muy bien ambos, por eso se dieron los resultados”, destacó Colidio, y agregó: “No importa la posición en la que juegue, siempre voy a estar donde me toque. Yo trabajo para jugar para el equipo. Y si no toca, hay que seguir trabajando. No hay más secreto. Podemos hacerlo con diferentes esquemas y yo voy a tratar de rendir en el lugar en el que Marcelo me diga”.

Pero la lista tiene más apellidos. Y en todas las líneas. Porque en el mediocampo el DT encontró confirmaciones positivas con el tándem Matías Kranevitter y Santiago Simón como equilibrio del equipo. El experimentado de 31 años y el joven de 22 se adueñaron del eje del campo con despliegue, recuperación, marca y juego. Uno contiene más, el otro se suelta más. Pero ambos se impusieron con autoridad en una serie muy física. Kranevitter fue titular en siete de los 10 partidos desde que volvió Gallardo y fue el número cinco que eligió para la Copa; mientras que Simón, ya sin ubicarse de lateral derecho como durante el ciclo de Martín Demichelis, volvió al nivel que lo hizo brillar en 2021 y una vez más fue determinante: contra Talleres anotó en el 2-1 de la vuelta y frente a Colo Colo asistió a Colidio con un gran pase de zurda para el 1-0 que le permitió a River ganar la serie.

Dentro de esa pelea, y aunque aparezca como pieza de recambio, otro ganador es Nicolás Fonseca, quien tuvo el desafío de ser el único volante central frente a Boca en un esquema 3-4-1-2 y jugó su mejor partido con la camiseta millonaria, reconfirmando su nivel en los más de 20 minutos que ingresó ante el conjunto chileno por la fatiga muscular de Kranevitter. Y en la zona más ofensiva del mediocampo, para Manuel Lanzini fue una reivindicación absoluta ser figura ante Boca y convertir su primer tanto en 34 juegos (16 de titular) desde que regresó al club en agosto de 2023.

La felicidad de Ignacio Fernández, que volvió a mostrar un muy buen nivel en River Plate con cuatro partidos fundamentales. Gustavo Garello - AP

Por último, y aunque su nombre ya no sorprenda por la espalda que tiene, para Ignacio Fernández los últimos cuatro encuentros han sido fundamentales: a pesar de haber sido suplente en siete de los 10 encuentros con el Muñeco, sacó su chapa de jugador de duelos importantes, se ganó un lugar en el once titular para los dos juegos de la serie copera y lo rubricó con un enorme despliegue el martes en el Monumental. “En este equipo, Gallardo tocó la parte anímica que es fundamental. Nos dio un golpe de energía no sólo a nosotros, sino a todos, a la gente, en el club. Tenerlo otra vez acá es algo muy lindo, hay que disfrutarlo y seguir en busca de más”, destacó Nacho.

Y aunque el entrenador no quiso puntualizar sobre casos individuales, en conferencia de prensa dejó en claro que tanto la semana de trabajo en Pilar como esta racha de cuatro positivos encuentros con tres triunfos y un empate han sido fundamentales para recomponer niveles que le permitan crecer al equipo.

“Más allá de entrar en nombres propios, llegamos y teníamos que hacer el diagnóstico de cómo estaban todos. Dónde estábamos parados, dónde estaban ellos y en qué situación futbolística, física y mentalmente. A algunos los conozco más que a otros, después vas viendo momentos y cómo evolucionan día a día. Sigo en la búsqueda permanente de que ellos tengan el mejor estado de forma”, dijo el DT. “El sábado fue una muestra clara de jugadores que no venían siendo titulares. No es venir y cumplir, tenemos el compromiso y el orgullo de tener una camiseta que exige; te tenés que entrenar al máximo”, amplió.

Gallardo les dio miércoles y jueves de descanso a los jugadores. Pero el viernes volverá al trabajo con un nuevo desafío: ganarle a Talleres el domingo en el Monumental para afianzarse en la tabla anual y recuperar terreno en la Liga Profesional. El tren no se detiene.