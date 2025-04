Marcelo Gallardo se mostró molesto después del empate contra Talleres en el Monumental

Marcelo Gallardo habló tras el empate ante Talleres 1 a 1 por la fecha 13 del Torneo Apertura. Su presencia fue muy corta: habló de algo “reiterativo”, que se trata de la falta de concreción ante las situaciones de gol que generan sus dirigidos. Luego, se mostró molesto por una consulta sobre los silbidos que recibieron los futbolistas en la previa y en el final del partido, a tal punto que reveló que estuvo a punto de no participar de la reunión con los periodistas.

En su análisis del partido, se refirió al momento que atraviesa River, que no logra convertir en buena parte de las situaciones que genera durante los partidos: “Es claro, generamos expectativa como equipo y no concretamos lo que producimos, ahí es donde nos está faltando. Es algo reiterativo lo que nos está sucediendo en esta seguidilla de partidos, en este tercio de lo que va del año. Generamos situaciones, no concretamos y no podemos ganar. Nos está faltando eso. Es reiterativo porque es la realidad. Jugamos mejor que los rivales y generamos más situaciones, pero sin goles no podés ganar, es la realidad”, contestó.

Luego se refirió a la preocupación que tiene con su equipo: “La falta de gol solucionaría muchas cosas, nos daría tranquilidad y les daría confianza a los jugadores. Nos daría una porción de esa necesidad de no tener que alborotarse de ir en la búsqueda constantemente. El gol te da confianza, si lo que hacemos da frutos. Se hacen los méritos para ganar, pero no lo traducimos en la expectativa que todos tenemos. Eso me preocupa, porque algún día tenemos que cortar esa racha, no queremos caer en la decepción”.

Marcelo Gallardo, tras el empate, con sus futbolistas en el campo de juego Daniel Jayo - LA NACION

Al ser consultado sobre los silbidos que recibieron Borja y Lanzini cuando la voz del estadio presentó a los futbolistas y también sobre los abucheos en el final, se mostró muy molesto para responder. "Preguntame por el partido, hablemos de fútbol", dijo primero. Y luego aceptó dar su opinión: “¿Cómo no voy a pensar que no los va a afectar? Si yo te reprobara tu pregunta, ¿a vos no te afectaría si no contesto? Son seres humanos, claro que afecta. Después está en la capacidad de cada uno asimilarlo y tratar de sortearlo. Nosotros estamos expuestos todo el tiempo. Con errores y virtudes hay que seguir para adelante, convencido de lo que se hace, de que éste es el camino correcto. Después la pelota entra o se va afuera, pero no por eso nos vamos a esconder".

“Hay que seguir porque estamos con la posibilidad de contar con el privilegio de estar en River, y la aprobación o no forma parte de esto. El otro día hablaba de la salud mental y la carga emocional. Estás en River y tenés que tener conocimiento de la exigencia que tiene un lugar como este. A las exigencias yo las conozco y las transmito, tienen que aceptarlo todo esto. Sobre nuestro equipo hay expectativa, y se generó esa expectativa que no está mal", insistió el DT.

“Ahora hay que imponerse a esto, incluso cuando parece que es negativo y parece que no se hace nada para lograrlo. Hasta ahora, estamos en un nivel medio. Yo sigo trabajando para que este momento de la falta de concreción, pase. Estuve dudando si venía a la conferencia o no, porque sabía que me iban a preguntar sobre lo mismo”, reveló el Muñeco.

Por último, avisó que respondería una sola pregunta más y se refirió a lo que brindan sus atacantes en la cancha. “Si Borja tiene que jugar o no, no lo sé. Tomo decisiones de acuerdo a lo que veo, estoy en permanente comunicación con los jugadores y la verdad es que me gustaría hablar de que todos convierten las situaciones que tenemos. Pero nos está costando, no podemos ser Borjadependientes de para los goles. Nos están faltando goles del resto de los ofensivos, y eso tiene un significado importante para el equipo”, culminó.

