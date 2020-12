Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa luego del triunfo frente a Nacional de Urguay Fuente: AFP

River se quedó con un triunfo fundamental de cara al desquite en Uruguay. El Millonario ganó 2 a 0, como local y ahora deberá viajar a Montevideo para buscar el pase a las semifinales de la Copa Libertadores. Luego de un partido que tuvo una gran participación del VAR, habló Marcelo Gallardo. El entrenador de River se refirió a la problemática de su equipo con los penales, también se mostró satisfecho por el juego de su equipo en el campo de juego y además dejó su opinión sobre el uso del VAR.

En primer lugar, el Muñeco manifestó sobre el rendimiento del partido que hicieron sus dirigidos y explicó lo complejo que significa jugar en esta instancia: "A mí me gustó River; si medimos el momento donde estamos, los cuartos de final de Copa Libertadores donde todo es parejo y cada detalle vale un montón, son todos partidos cerrados y nosotros, dentro de lo que proponemos, tenemos la situación de los adversarios", dijo Gallardo. Al respecto, agregó: "Si bien nuestro juego no luce, somos más pacientes. Tenemos que saber esperar y no entrar en el fastidio de no funcionar como queremos. Hoy fue un partido largo, donde teníamos que aprovechar las situaciones que tuviéramos y a partir de un gol, que se abra el juego y ver si teníamos mejor funcionamiento. Hicimos méritos para ganar el partido, porque propusimos".

El VAR tuvo una participación activa en el triunfo de River, y sobre eso el DT declaró lo que piensa, respecto de su equipo, que buscar jugar en todo momento: "Es difícil, no nos terminamos de acostumbrar. No me gusta que se corte el juego tan seguido. Si no se corta por el rival, se corta por la espera del VAR que no agiliza el juego; esto es incómodo para un equipo como nosotros, que intenta darle agilidad al juego".

Gallardo fue crítico con las interrupciones que el VAR le genera a River Fuente: AFP

Una de las fallas por las que atraviesa River está en los penales. En 2020, falló 5 de los 7 penales que ejecutó. Sobre esta "situación compleja", tal como lo expresó Gallardo, dijo: "No es normal errar tantos penales". También agregó: "sobre todo porque, después del penal mal ejecutado, en general, el jugador tiene tendencia a frustrarse y hay que salir rápido de eso. Como hemos fallado varios, no me gustaría que eso afecte en el ánimo de los futbolistas, por eso fue bueno convertir el segundo penal". Y además fue determinante sobre quién se hará cargo de aquí en adelante cada vez que River tenga un penal a su favor: "Por ahora Montiel será el encargado de patear los penales y si no está él, decidiré quien lo ejecuta", concluyó.

Gallardo ratificó a Montiel como el ejecutor de los penales Fuente: AP

Por último se refirió al fallecimiento de Alejandro Sabella: "Se fue una persona a quien apreciaba mucho, a quien valoraba no sólo como profesional sino también como ser humano; de chiquito me llevó de la mano con el fútbol y aprendí muchísimo; dejó un legado de muchísimos valores. Un tipo sabio y con una honestidad que me marcó", cerró Gallardo.

