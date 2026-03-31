River presentó a Tobías Ramírez: hasta cuándo firmó, qué número usará y la exorbitante cláusula de rescisión

River oficializó la incorporación de Tobías Ramírez como nuevo refuerzo del plantel profesional, en una operación que se concretó tras una negociación breve y que se cerró con la firma del contrato del defensor hasta diciembre de 2029.

El anuncio fue realizado por la institución a través de sus canales oficiales, donde confirmó que el futbolista de 19 años se vinculó de manera definitiva con el club. “Tobías Ramírez es nuevo jugador de River Plate”, comunicó la entidad, que además precisó que el acuerdo se extendió hasta fines de 2029. En la firma del contrato, el jugador estuvo acompañado por el presidente Stefano Di Carlo.

La llegada del defensor se produjo luego de que ayer superara la revisión médica. Tras ese paso, rubricó su vínculo y este martes por la mañana fue presentado oficialmente. De inmediato, se incorporó a los entrenamientos en el predio de Ezeiza, donde quedó a disposición del entrenador Eduardo Coudet.

En cuanto a los detalles de la transferencia, River adquirió el 80% del pase del futbolista a Argentinos Juniors por una cifra cercana a los 3,5 millones de dólares netos, en una operación que asciende a aproximadamente cinco millones en valores brutos. El contrato incluye, además, una cláusula de rescisión fijada en 100 millones de euros.

Tobías Ramírez, con la camiseta argentina

Antes de la oficialización, el propio jugador había manifestado sus sensaciones tras realizarse los estudios médicos: “Obvio, recontra contento. Que un club tan grande como River se interese en uno es muy lindo”, señaló, en referencia a su llegada al conjunto de Núñez.

En el plano deportivo, Ramírez se suma en plena competencia del Torneo Apertura 2026 y podría ser considerado en el corto plazo. Su debut dependerá de la evaluación del cuerpo técnico, que analiza su inclusión tanto para el próximo compromiso ante Belgrano como para el encuentro posterior frente a Racing. En ese contexto, el defensor podría utilizar el número 2 en su camiseta, vacante tras la salida de Federico Gattoni.

Formado en Argentinos Juniors, el zaguero debutó en Primera División en enero de 2024, con 17 años, y acumuló 43 partidos en el plantel profesional. En la actual temporada tuvo participación en dos encuentros.

Tobías Ramírez debutó en Argentinos con 17 años

Su recorrido incluye además presencia en selecciones juveniles, con participaciones en las categorías Sub 17 y Sub 20, donde llegó a ser capitán en el Mundial de Chile 2025.

Su perfil lo define como un marcador central con capacidad para el juego aéreo, recursos técnicos para la salida desde el fondo y versatilidad para desempeñarse tanto como primer como segundo central. En ese marco, su incorporación se inscribe dentro de la planificación del plantel, en una etapa de la temporada en la que el club buscaba reforzar esa posición.

Su nombre cobró notoriedad en octubre de 2024, cuando estrenó en el 0 a 0 del Bicho ante Atlético Tucumán una camiseta muy especial. Por primera vez, justo arriba del dorsal número 2 apareció su nuevo apellido, Ramírez Cardozo, en honor a su padrastro, Sebastián, quien lo crio desde que era pequeño.

TOBIAS, DE PALACIO A RAMÍREZ: un cambio de apellido, con una emotiva historia desde La Paternal.



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El joven explicó entonces en una entrevista la razón detrás de esta significativa elección: “Era algo que estaba esperando y tramitando desde hacía cuatro años, antes de la pandemia. Es un gesto que quería tener con mi padrastro, quien me crio desde que nací, prácticamente. Estuvo conmigo en todo momento, me enseñó y me educó junto a mi madre. Lo considero mi padre real”, relató el juvenil.