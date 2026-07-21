Ángel Correa será jugador de River y se convertirá en el sexto refuerzo para Eduardo Coudet

Ángel Correa se convertirá en refuerzo de River Plate. Luego de estar detrás del delantero desde hace tiempo, el Millonario cerró un acuerdo con Tigres de México y le compró al club azteca la totalidad del pase. De este modo, el atacante se convierte en el sexto refuerzo del equipo de Eduardo Coudet, que todavía no se retiró del mercado de pases.

Tras el final del Torneo Apertura en el que River fue subcampeón, desde la dirigencia empezaron a diagramar el nuevo plantel. Llegaron Nicolás Otamendi, Mauro Arambarri, Giovanni González, Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré, y este martes cerró uno de los futbolistas que deseaban desde la institución: Ángel Correa será jugador del Millonario.

Ángel Correa nació en Rosario, pero debutó como futbolista profesional en San Lorenzo LA NACION

El delantero, de 31 años, llegará a River a cambio de 15 millones de dólares desde Tigres de México. Por estas horas se firmaron los papeles entre los dos clubes, se ajustan los detalles de la forma de pago y el rosarino firmará su vínculo hasta diciembre de 2029 y será el tercer atacante de área que incorpora junto a Lucas Beltrán y Borré, ambos con pasado en el club.

Tanto Correa como Tigres y River estaban expectantes con que se concrete el pase, que comenzó las negociaciones desde hace aproximadamente dos meses. Desde el club argentino, el contrato con el jugador ya estaba listo hace rato. Además, y para ayudar en la transacción, el rosarino no jugó partidos amistosos ni comenzó a disputar el torneo con el cuadro mexicano.

Los goles de Correa en Tigres

River será entonces el cuarto equipo en la carrera de Ángel Correa. El jugador, que nació en Rosario el 9 de marzo de 1995, debutó en la primera de San Lorenzo en el año 2013. Allí jugó 64 partidos y anotó 12 goles. En mayo de 2014, Atlético de Madrid lo compró en 7 millones de euros. Sin embargo, se demoró su debut en el Colchonero.

En los estudios protocolares realizados al jugador le detectaron una afección cardíaca por la que tuvo que ser operado en Nueva York. Por este motivo, Correa no pudo jugar lo que restaba de la Copa Libertadores en el Ciclón y tuvo que frenar su actividad futbolística durante seis meses. Además, su traspaso quedó pendiente de su recuperación.

Ángel Correa jugó durante 10 temporadas en Atlético de Madrid JAVIER SORIANO - AFP

Tras haberse sometido a la cirugía, Correa recién se incorporó al Atlético de Madrid el 24 de noviembre de 2014. Una vez que se confirmó su recuperación, se confirmó la firma oficial del fichaje por 5,5 millones de euros por el 90% de su ficha. En el equipo de Diego Simeone jugó durante 10 temporadas y anotó 88 goles en 469 partidos. Se convirtió en un referente, además de ser ganador de tres títulos.

Luego de muchísimas temporadas en España, en julio de 2025 Correa fue anunciado por Tigres de la UANL, de México, a cambio de 10 millones de euros. En el equipo de Nuevo León jugó 54 encuentros y marcó 23 tantos.

Con la selección argentina ganó la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022 X

Correa también jugó en la selección argentina. En la Sub20 disputó 13 partidos y en la mayor jugó 28 encuentros, marcó tres goles y estuvo en los títulos de la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022. Así, River suma otro campeón del mundo a su plantel, junto con Nicolás Otamendi, Marcos Acuña y Gonzalo Montiel, mientras que el defensor Germán Pezzella fue relegado.

Con el arribo de Correa, desde River todavía no se retiraron del mercado de pases. Todavía continúan las negociaciones por Tobías Andrada, volante de 19 años que juega en Vélez, y están expectantes por la situación de Thiago Almada, de Atlético de Madrid, que también es pretendido por Flamengo.