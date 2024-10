River ante la revancha con Mineiro: a qué se aferra y una estadística de Copa Libertadores que preocupa

Escuchar

Golpe al mentón. ¿Y de knock-out? River recibió un mazazo inesperado y quedó al borde de la eliminación de la Copa Libertadores. El 0-3 en Belo Horizonte que le propinó un implacable Atlético Mineiro expuso la peor cara de un equipo que ni siquiera ofreció esa solvencia defensiva a la que se aferraba, para rescatar un resultado positivo en condición de visitante. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo no estuvo “presente” –adjetivo que suele decir el entrenador–, no dominó la pelota ni los espacios y cayó por un resultado que, aunque pueda resultar exagerado, se explica también por las falencias y las desatenciones del conjunto millonario. Que ahora tendrá que ir por una hazaña: el martes necesitará un triunfo abultado, estadísticamente histórico, cuando más le cuesta convertir.

Si logra dar vuelta la serie en el Monumental, establecerá un récord para las 65 disputas de la Copa Libertadores: nunca fue eliminado un equipo que ganó por tres goles o más la ida de una semifinal. Esto se dio en ocho ocasiones. Y en las primeras cinco el resultado favoreció al local: San Paulo le ganó por 3-0 a Barcelona en 1992 y luego perdió por 2-0; Deportivo Cali venció por 4-0 a Cerro Porteño en 1990 y en la vuelta cayó por 3-2; Boca derrotó por 4-1 a América en 2000 y después perdió por 3-1; Paranaense se impuso por 3-0 a Chivas en 2005 y luego rescató un 2-2, y San Lorenzo arrolló con un 5-0 a Bolívar en 2014 antes de caer por 1-0. En los tres cruces restantes la goleada fue conseguida en condición de visitante: Gremio se despachó con 3-0 a Barcelona en 2017 y cayó por 1-0 en su casa; Palmeiras venció por 3-0 a River en 2020 y perdió por 2-0 en Brasil, y Flamengo derrotó por 4-0 a Vélez en 2022 y se impuso por 2-1 al cerrar la serie.

Germán Pezzella, en un entrenamiento de River; el equipo procurará recuperar el próximo martes en el Monumental la solidez defensiva.

Justamente la de esa caída frente a Palmeiras en 2020 fue la última semifinal de Gallardo en su primer ciclo como entrenador de River. Que ahora afrontará el mismo desafío, dar vuelta un 0-3, aunque esta vez en el Monumental. Por primera vez en las seis semifinales en que dirigió tendrá la ventaja de cerrar como local. Pero, al mismo tiempo, la definición llega en un momento crítico: su bloque diseñado de atrás hacia adelante, con más seguridad defensiva que potencia ofensiva, deberá cambiar el chip y salir a obtener un resultado muy difícil por su escaso volumen en ataque.

Sucede que desde que regresó el Muñeco a la dirección técnica el equipo consiguió apenas 13 goles en 14 partidos, y tan solo marcó uno, y de penal, en los últimos cuatro duelos: 0-1 contra Talleres, 0-0 con Platense, 1-1 con Vélez (el penal, de Miguel Borja) y 0-3 a manos de Mineiro. Pero, además, únicamente frente a Atlético Tucumán (4-1) logró anotar tres o más veces, cuando Leandro González Pirez, Miguel Borja, Maximiliano Meza y Facundo Colidio marcaron en el Monumental. Luego, River le hizo dos tantos a Talleres (2-1) y uno a Huracán (1-1), Talleres (1-0), Gimnasia (1-1), Colo Colo (1-1 y 1-0), Boca (1-0) y Vélez (1-1), y no convirtió frente a Newell’s (0-0), Independiente (0-0), Talleres (0-1), Platense (0-0) y Mineiro (0-3).

La resignación de Rodrigo Villagra luego de uno de los goles de Deyverson, que fue una pesadilla para River en el encuentro de ida, en Brasil. DOUGLAS MAGNO - AFP

“¿De qué me agarro para la revancha? Este partido es una clara muestra de que si no hacemos el partido perfecto va a costarnos. Hay que partir de ahí, de lo mental, y enfocarse. De la jerarquía futbolística también, porque a la hora de buscar el gol habrá que ser prolijos, tener criterio. Me baso ahí. Tendremos que resolver y jugar un partido perfecto en todas las líneas para dar vuelta este resultado”, dijo Gallardo tras la derrota en Brasil. “Nada es imposible, pero tenemos que jugar un partido perfecto. Después de esta desilusión y esta bronca, hay que masticar para enfocarnos en lo que viene. Claramente debemos reflexionar sobre el partido que no pudimos jugar hoy y hacer todo lo contrario para la vuelta. No queda otra”.

La localía será un factor como para aferrarse a la posibilidad de hazaña de River: de los 22 compromisos que jugó en 2024 en el Monumental se impuso en 14, empató 7 y perdió 1 (0-1 frente a Talleres en la Liga Profesional). Además, está invicto allí desde 2022 por Copa Libertadores, con 13 triunfos y un empate. Justamente el último rival que lo superó ahí fue Mineiro, el 11 de agosto de 2021, en la ida de un cuarto de final, con un gol de Ignacio Fernández. Y en total, desde la renovación del estadio, entre 2023 y 2024 el local afrontó 45 encuentros, con 35 éxitos, 7 igualdades y apenas 3 caídas.

Marcelo Gallardo habló de "hacer todo lo contrario para la vuelta" e, inusualmente golpeado, manifestó: "Nada es imposible, pero tenemos que jugar un partido perfecto". DOUGLAS MAGNO - AFP

“Va a ser un plus jugar en nuestro estadio con nuestra gente. Sí, vamos a tener que manejar la ansiedad y el nerviosismo de querer marcar el primer gol. Eso va a tener que suceder, claramente, para tener expectativas. Hacer el primer gol y luego tener el comportamiento durante el desarrollo para que el juego fluya”, destacó Gallardo en Belo Horizonte, visiblemente golpeado y sin su espíritu enérgico en la oratoria.

El golpe fue doloroso. Lo sintieron tanto el DT como los jugadores. Después de visitar a Defensa y Justicia este viernes, River deberá cambiar para transformar una historia que parece sentenciada. Hay antecedentes: ésta es la décima serie en la que, dirigido por Gallardo, tendrá que torcer el rumbo de una derrota en la ida: lo logró en cuatro y se quedó en cinco. Hoy el crédito para una nueva noche épica aparece escaso.