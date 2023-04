Enzo Pérez, Martín Demichelis y un efusivo festejo en el Monumental: de compañeros en la selección a ser líderes de un River arrollador

escuchar

En octubre de 2022, cuando explotó la noticia que nadie en el Mundo River quería escuchar, que Marcelo Gallardo no iba a continuar al frente del plantel millonario, se deslizó que un hombre clave del ciclo del Muñeco se marcharía a la par del exitoso entrenador. Ese hombre era Enzo Pérez, veterano de mil batallas. Todo parecía encaminado para que el volante mendocino dijera adiós al club del cual es fanático y en el que dejó la piel en el último lustro. Sin embargo, Enzo finalmente se terminó quedando.

Tras la asunción como DT, Martín Demichelis fue moldeando su idea como para darle oxígeno al ya veterano Pérez (tiene 37 años). Primero, poniéndole al lado al repatriado Matías Kranevitter, que tempranamente sufrió una seria lesión; luego con Bruno Zuculini, que corrió la misma suerte. Enzo Pérez debió adaptarse a los imprevistos y volvió a recibir sobre sus hombros la responsabilidad de manejar todos los hilos del equipo desde su posición de eje: es el enlace perfecto entre defensores y delanteros, el punto de equilibrio en un equipo que es dinámica pura y vértigo y que en su voracidad ofensiva puede descompensarse.

En la noche del miércoles, ante Sporting Cristal, en el atestado Monumental, en medio de un desarrollo que se complicó casi inexplicablemente para el conjunto millonario, Enzo Pérez no solo debió redoblar su trabajo al quedar su grupo en inferioridad numérica (tras la expulsión temprana del otro Enzo, Díaz), sino que decoró un segundo tiempo a toda orquesta con la magistral asistencia a distancia para que Pablo Solari definiera por sobre el cuerpo del arquero peruano, Renato Solís. La explosión de las tribunas contagió a los de adentro. No solo por el golazo que ponía el 4 a 2 y alejaba los fantasmas que podían complicarlo en la Copa Libertadores, sino porque todo el mundo se percató de la clase de Enzo Pérez para detectar la proyección de su compañero y servirle casi con facilidad el gol.

Pero fue entonces cuando se dio uno de los momentos más distintivos de la noche, y que pinta de cuerpo entero la comunión que existe en un equipo que parece difícil de detener cuando se propone ir para adelante: el abrazo efusivo con el que Pérez sorprendió a Demichelis. Mientras todos felicitaban a Solari por su gran definición, el mediocampista se colgó de la espalda de su entrenador, que vivió y gritó sin guardarse nada el cuarto tanto.

Después del partido, Enzo y Demichelis compartieron la conferencia de prensa. “Sé que tengo que mantener el equilibrio, pero son situaciones peculiares”, dijo en el técnico sobre el descontrolado festejo. Y agregó: “A Enzo no lo vi venir y casi me tumba. Trabajamos juntos y hay muy buenas vibras, incluso los que llevan menos minutos. Eso lleva al grupo adelante”. El entrenador de River mantiene distancias en la exposición pública, pero puertas adentro tiene con Enzo Pérez una relación que va más allá de esta actualidad que los tiene como conductor-jugador. Ambos compartieron nada menos que el plantel de la selección argentina que llegó a la final en el Mundial de Brasil en 2014.

Enzo Pérez también dejó en claro el compromiso que hay en el grupo. “Después del gol que no fue con Huracán, llegué a mi casa y le dije a mi familia que estaba muy emocionando porque vinieron todos a abrazarme. Estaban más contentos ellos que yo. Eso habla de nuestro plantel. Y que a los 37 años se me valore, me hace muy feliz”, señaló el mendocino.

Los elogios de Demichelis

Demichelis luego se dedicó a analizar el partido y le dedicó grandes elogios a Pablo Solari, que ingresó en el comienzo del segundo tiempo y fue el autor del cuarto tanto. “Pablo siguió entrenando a la par de los titulares, esperando por una nueva oportunidad, por eso arrancó la temporada siendo titular. No lo hizo mal. Dentro de la búsqueda, por diferentes acontecimientos como la derrota ante Arsenal, le tocó salir pero no por haberlo hecho mal. Hizo el gol, le dio muchísima confianza el otro día con ese gol agónico con el que todos nos desahogamos (vs. Newell’s) y en la primera jugada se apoya con Lucas (Beltrán) y se dio cuenta de que podía hacer daño. Luego había una cantidad de duelos que sabía que podía aprovechar para dañar. Tiene que seguir trabajando”.

También se refirió al desafortunado minuto en el que River se quedó con un jugador menos por la expulsión de Enzo Díaz, por una acción de la que sobrevino el transitorio 2 a 2 de Sporting Cristal. “Esa jugada fue fatídica. No solo nos quedamos con un hombre menos sino que nos hacen el 2-2; te ves con un punto de seis y con un hombre menos. Ahí mandamos a los dos laterales como posibles alternativas, luego frenamos ahí, no quería quitarles la posibilidad de seguir mostrando la presencia ofensiva. Con dos líneas de cuatro nos íbamos a ver lejos del campo rival. Lo bien que está el grupo en lo anímico y lo físico nos permitió seguir arriesgando. Hablamos en el entretiempo de la línea de 3. Ellos [por sus jugadores] ejecutaron todo bien y ganaron el partido. Se les agradece al plantel y a la gente”.

