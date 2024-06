“RENUNCIÁ DEMICHELIS!”: aparecieron panfletos críticos en el Monumental tras la derrota de River contra Riestra

Escuchar

La paciencia en River viene escaseando desde hace tiempo. El círculo que se da es el siguiente: derrota como visitante, abucheos a Martín Demichelis antes de un partido como local, triunfo en el Monumental, calma, caída fuera de casa... Esta vez, algunos hinchas no esperaron al próximo partido en el estadio propio para expresar su rechazo al director técnico. Falta mucho para el siguiente compromiso de River como anfitrión, que será a fines de julio, y hay quien no quiso aguardar tanto para hacerle saber al entrenador que no lo quiere. Que pretende que se vaya ahora.

“RENUNCIÁ DEMICHELIS!”, exigían unos volantes que aparecieron en el playón del ingreso principal al Monumental, un rato después del traspié de este jueves contra Riestra, uno de los más sonoros, de los ya varios sonoros, del ciclo de Demichelis al frente del equipo. El revés en el pequeño estadio Guillermo Laza impidió que River saltara, al menos provisionalmente, al primer puesto de la Liga Profesional, pero sobre todo dolió por la improductividad y la abulia del conjunto millonario. Y por ser el primero de un historial brevísimo frente un club diminuto, recientemente ascendido a la primera A.

Los volantes que fueron arrojados en el playón del ingreso central al Monumental al rato del 0-2 a manos de Riestra: "RENUNCIÁ DEMICHELIS!", clamaron. X

Los panfletos, anónimos, no numerosos, estuvieron a tono no solamente con los silbidos que aparecen, y en ocasiones arrecian, en el estadio de Figueroa Alcorta y Udaondo cuando se menciona al DT cordobés. Se correspondieron con las tendencias que se dieron en la red social X apenas consumado el 0-2 a manos de Riestra. Las etiquetas “Demichelis” y “papelón” y “QUE SE VAYAN TODOS” coparon los publicaciones en la ex Twitter durante unas horas, con críticas muy contundentes al preparador, pero también a los futbolistas y a la dirigencia del club.

River tuvo un desempeño pálido, inofensivo en Villa Soldati, a pesar de disponer muy mayoritariamente (78%) de la pelota. Sin algunos jugadores importantes (Franco Armani, Paulo Díaz), citados para los seleccionados con miras a la Copa América, estuvo flaco en carácter y terminó encomendándose a una alineación muy llamativa y bastante juvenil, producto de los cambios que decidió Demichelis en el segundo período. El dibujo fue caótico y difícil de distinguir, pero la fisonomía se pareció a un 3-2-2-3 integrado por Ezequiel Centurión; Santiago Simón, Sebastián Boselli y Milton Casco; Nicolás Fonseca y Agustín Palavecino; Claudio Echeverri y Pablo Solari; Franco Mastantuono, Agustín Ruberto e Iban Subiabre.

Demichelis admitió que River está fallando como visitante y que todos deben hacer un "mea culpa", pero prometió a los hinchas trabajo fuerte a partir del primer día de julio. Fotobaires

Ésta, “la eliminación contra Temperley y la derrota en los cuartos de final de la Copa de la Liga son tres derrotas dolorosas”, reconoció el entrenador en el vestuario del estadio Guillermo Laza, sin mencionar a Boca en ese último traspié señalado. “El segundo tiempo nuestro fue bastante malo. Los primeros doloridos somos nosotros, el plantel, y obviamente los hinchas, que somos muchísimos. No es nada gracioso venir a la cancha de Riestra, con mucho respeto para esta institución muy humilde y sacrificada, y perder tres puntos acá”, admitió.

E hizo un análisis del River de doble faz que él diseña: “Somos un equipo como local y otro diferente como visitante. Ahí hay que hacer un mea culpa, un análisis entre todos. Es algo de lo que venimos hablando muchísimo entre los jugadores y el cuerpo técnico”, concedió, antes de manifestar el respaldo de las autoridades del club en este contexto. “Los dirigentes, en el post partido, bajan a saludar, para apoyar al equipo. Con [el presidente, Jorge] Brito siempre hablo. No hace falta aclararlo: él está siempre cerca de nosotros. Me tomé el tiempo de hablar con todo el plantel porque mañana entramos en un período de descanso. Al hincha le digo que vamos a trabajar muy duro desde el 1 de julio, sin los jugadores que están en las selecciones más los que convoquen para los Juegos Olímpicos. Vamos a trabajar fuerte, y a hacer en primera instancia un mea culpa. No hay otro camino”, fue la autocrítica, con un mensaje de compromiso hacia los simpatizantes.

A esa altura todavía no había trascendido lo de los panfletos en el predio del club. Esa imagen, la de los papeles que reclaman la dimisión del DT, es la última imagen de River en el semestre.

