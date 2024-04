Franco Armani seguirá en River: la renovación que alarga su trayectoria en el Millonario

Escuchar

Era un hecho, al que sólo le faltaba la oficialización. De uno y otro lado había acuerdo en la continuidad, y por eso Franco Armani firmó la extensión de su vínculo con River Plate hasta diciembre de 2026, con lo cual llegará a nueve temporadas bajo los tres palos del club de Núñez, posiblemente el club en el que el arquero de la selección argentina, de 37 años, finalizará su carrera.

Nacido en Casilda, debutó en el profesionalismo como arquero de Ferro y luego pasó por Deportivo Merlo, antes de emigrar a Atlético Nacional de Medellín, club con el que logró varios títulos, incluida la Copa Libertadores 2016. Sin embargo, River depositó su mirada en él, y Armani decidió regresar al país para jugar por el club de la banda roja, al que se sumó en enero de 2018. Desde entonces, conquistó 10 títulos, entre ellos la Copa Libertadores-2018, una Recopa Sudamericana y ocho trofeos en el plano local. Como arquero de la selección, participó en la obtención del Mundial de Qatar 2022, la Copa América de Brasil 2021 y la Finalissima 2022.

Armani, flanqueado por el presidente Jorge Brito y el vicepresidente Matías Patanian

“Estoy feliz por extender el contrato y por seguir vinculado a la institución. Disfruto del día a día y eso es fundamental en un futbolista. Estoy con la ilusión de seguir por más títulos. Uno siempre renueva y quiere seguir en esta institución, uno mira cada copa que ganamos y es una motivación para seguir ganando cosas”, destacó el arquero.

“Mi intención fue siempre quedarme en River. Por más que tuve ofertas y han preguntado, siempre mi intención fue quedarme.. Hay que seguir, como dijo Jorge (Brito, el presidente). No suelo decir la palabra ‘cómodo’, porque puede entenderse que uno está relajado, y no me gusta decir eso. A lo que aspiro y a lo que sueño, lo que le digo a mis compañeros, es que vayamos por todos los objetivos que tenemos por cumplir. No hay que conformarse, hay que seguir por más sueños y ojalá se puedan cumplir”, amplió.

Armani y una atajada histórica ante Benedetto en la inolvidable final de la Copa Libertadores 2018

En su momento, Enzo Francescoli, mánager de River, había dejado en claro la intención de que Armani, capitán actual y referente mayor del plantel tras la salida de Enzo Pérez, continúe en el club. Hubo conversaciones a fines del año pasado con los dirigentes, y después de la pretemporada en los Estados Unidos quedó más claro que iba a continuar. “Estoy en el lugar que quiero estar”, había expresado Armani en más de una ocasión.

Por último, Armani se refirió al superclásico que se viene el domingo próximo contra Boca, por los cuartos de final de la Copa de la Liga, en un cruce a todo o nada. “Es algo importantísimo. Sabemos lo que significa jugar contra el clásico rival, y más en estas instancias finales. Hay que prepararse de la mejor manera esta semana, y disfrutarla. Hay que vivirla de buena manera, el grupo la vive así. Este es un grupo de personas buenísimas, estamos muy unidos y vivimos las semanas previas con alegría”, remarcó.

