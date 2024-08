Jorge Brito y el presente de River: la salida de Martín Demichelis, el retorno de Marcelo Gallardo y el “orgullo” por el mercado de pases

Escuchar

Es un momento de altas expectativas para River. El regreso de Marcelo Gallardo, el buen andar en la Copa Libertadores y un clásico con Independiente por delante. En ese contexto, el presidente del club, Jorge Brito, tomó la palabra y se expresó sobre los principales temas del universo millonario: la salida de Martín Demichelis, el interés por Enzo Pérez, la evaluación de un mercado de pases que tuvo a su club en el centro de la escena y el efecto del regreso de Gallardo.

La Copa Libertadores se transformó en una obsesión para los hinchas de River, con el plus de la posibilidad de jugar la final del certamen continental en el estadio Monumental. Respecto de esta posibilidad, Brito comentó: “ Nosotros hemos tenido todas las reuniones con la Conmebol preparando el estadio para que sea el estadio de la final única . El área de comunicación de Conmebol lo que ha anunciado es que será en Buenos Aires, hay factores que desconozco para definir cuándo se va a resolver si será el Monumental u otro estadio, pero estamos preparando todo para que el Monumental sea el estadio de la final”.

Y como de la mano de esta ilusión está poder ser protagonistas de esa definición, también el desembarco de Gallardo potencia ese deseo. Respecto del retorno del entrenador más ganador de la historia del club Brito, en la charla con ESPN, comentó: “La decisión nuestra de intentar que Marcelo (Gallardo) venga acá y después aceptada por él significaba que no era un año más, no es una Libertadores más. Hay grandes chances de que la final se juegue en el Monumental y tiene la particularidad de que, por haber clasificado como mejores primeros, cerramos todos los partidos como local. Siempre queremos ganarla, pero este año lo sentimos de una manera particular. Tenemos que tratar de que esa obsesión se convierta en algo positivo que empuje y no juegue en contra”, expresó.

En las últimas semanas y con la salida de Martín Demichelis circuló una versión que era posible un retorno de Enzo Pérez a River, sin embargo, Brito se encargó de desactivar esas especulaciones: “ No, no hay ninguna conversación ni nada que se asemeje con Enzo Pérez . Es una persona muy querida de la casa, estamos muy cercanos siempre a él, ha estado en el estadio hace dos fechas (en el partido ante Talleres), pero no hubo ninguna conversación al respecto que yo sepa”.

Y lógicamente, la salida de Demichelis del club para el desembarco de Gallardo, también resultó un tema central para Brito. El presidente de River evaluó el desempeño y dejó en claro que no fue una determinación “simpática”: “Estamos agradecidos de que él haya aceptado ser entrenador de River. Su paso dejó muy lindas huellas en lo personal y profesional. Tres títulos en un año y medio no es para nada menor. Un balance positivo en los superclásicos con Boca, estamos muy conformes con el trabajo que ha hecho. Uno como presidente a veces le toca tomar este tipo de decisiones que muchas veces no son simpáticas. Nosotros vimos que por diferentes cuestiones era un momento de un cambio de ciclo. Me gustaría hacer una aclaración. Hay gente en la calle que me ha felicitado por la jugada (de sacar a Micho y traer a Gallardo), pero no fue así. La primera conversación que tuve personalmente con Marcelo Gallardo fue el lunes a la noche, post último partido de Martín Demichelis. Estamos muy contentos de que el DT más ganador de la historia de River pueda estar acá”.

A propósito del retorno de Gallardo, también el presidente del conjunto de Núñez explicó que la vuelta del entrenador les abrió el camino en el mercado de pases: “ Con el ingreso de Marcelo, se pudieron dar algunas incorporaciones que tal vez no se hubieran dado en el caso anterior , pero también es cierto que el mercado de pases no lo teníamos terminado y hubieran surgido algunas otras operaciones en los meses que quedaban”.

River atravesó un mercado de pases muy particular. En principio, con Demichelis al mando, incorporó a Federico Gattoni, Jeremías Ledesma, Adam Bareiro, Franco Carboni y Felipe Peña Biafore. En las últimas semanas, ya con Gallardo como entrenador, llegaron Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Maximiliano Meza y Marcos Acuña. Así, en total, hubo nueve incorporaciones. Con un plantel demasiado extenso, Peña Biafore fue negociado otra vez a Lanús, a Carboni se le rescindió el contrato y Sebastián Boselli está a punto de firmar un contrato a préstamo con Estudiantes, mientras el futuro de Gattoni sigue en el aire. Señales de que el nuevo entrenador estaba disconforme con el manejo previo a su llegada.

Sobre el tema, Brito apuntó: “No estamos en ninguna negociación por ningún jugador en este momento. El mercado cierra el día 6, hasta ese día no tenemos mucho para decir al respecto. En los puestos y jugadores que salimos a reforzar, nos ha ido bien. Estamos orgullosos del mercado de pases que hicimos. No estamos en la búsqueda de reforzar ningún puesto. Ahora, en el mercado también ocurren oportunidades que uno no las busca, pero las materializa ahora o nunca. No puedo negar que si surgiera una oportunidad que esté a la altura de lo que el técnico quiere y a la altura de lo que puede absorber River económicamente, eso ocurrirá, pero hoy no existe nada. Tenemos a Gallardo como DT y tres campeones del mundo en el plantel (Franco Armani, Germán Pezzella y Marcos Acuña). Es muy lindo y también una responsabilidad. Intentamos siempre ir por más”.

