En su despedida del Monumental hasta 2024, River perdió por 2 a 1 con Huracán, en un partido de la Copa de la Liga. No pudo asegurar su pase a los cuartos de final del certamen, cortó una serie de 20 triunfos seguidos en su cancha y se emocionó en la despedida de Jonatan Maidana, que no seguirá en el club. Probablemente, además, pudo haber sido el último encuentro de Enzo Pérez en su casa.

El partido se resolvió con la curiosa ley de ex y por duplicado. Ganaba el Globo, con un grito de Walter Mazzantti; cerca del final, empató Pity Martínez, que surgió en Parque Patricios, luego de un muy buen tiro libre y lo definió Franco Alfonso, un joven surgido en River, de 21 años. Convirtió su primer gol... y no lo celebró. Todo un símbolo del fútbol profesional.

Después del partido, Martín Demichelis se refirió al partido, al futuro. Y... a Boca, sin nombrarlo. “Fuimos dominantes desde el inicio, se nos complicó porque estuvieron muy replegados. Pasan estas cosas en el fútbol, llegaron dos veces y convirtieron dos goles. Así nos ganó Huracán”, explicó, con un tono sereno.

Se refirió a las sensaciones que sobrevolaron el Monumental. “Fue una noche especial, porque fue nuestra última noche en el Monumental en el año. Veníamos de 20 partidos consecutivos ganados, en una cancha llena, pero no pudimos extender esa serie. Sólo perdimos con Arsenal y Huracán, el hincha debe sentirse orgulloso por lo que propusimos siempre acá. Por momentos, River divirtió a la gente durante el año. Fuimos el que más puntos consiguió, el que más goles marcó, la tabla está a la vista”, comentó.

Y se refirió a la final de la Copa Libertadores. Sin hacer nombres propios. “A nosotros nos influye lo que nosotros hacemos. Nos influye lo que nos pasa a nosotros. Todo lo que pase en la vereda de enfrente, cuando lo tuvimos que enfrentar, lo hicimos muy bien, es lo único que puedo decir”, explicó. Y recordó cómo fue la inesperada eliminación contra Inter, de Porto Alegre, por los octavos de final, por penales.

Demichelis no le encontró la vuelta al equipo frente a Huracán Fotobaires

Maidana. “Jony es un ejemplo, una bandera de la institución. Merecía estar en el campo, despedirse así”

Martínez. “Pity viene ingresando bien. Esta vez fue una demostración de esas ganas, ese ímpetu. Con su jerarquía, su personalidad. Me gustó, más allá de que hayamos perdido”.

Estilo. “Defender con muchos no significa defender bien y atacar con muchos tampoco significa hacerlo bien. Si entraba Miguel (Borja), era un cambio de nombres, no siempre con más atacantes se ataca bien”.

Estilo II. “Hay que elegir una manera de jugar. A lo largo de la temporada nos llegaron poco y ganamos mucho más de lo que hemos perdido. No vamos a especular, no es nuestra manera. No hay que dramatizar. Huracán llegó dos veces y convirtió dos goles. Es la forma que nos da resultado”.

¿Habrá sido la despedida de Enzo Pérez de River? LA NACION/Mauro Alfieri

La derrota. “No se puede ganar siempre. Dentro de lo que somos, dominantes, teniendo la pelota, siendo intensos, nos faltó gravitar, que nos convaliden el segundo gol, que el tiro en el palo haya entrado… en síntesis, la efectividad que tuvo Huracán. Los equipos se repliegan cada vez más. Nos esperan en su campo”.

¿Los partidos eliminatorios? “Cuando conozcamos el rival, vamos a corregir detalles, pero siendo lo que somos, no vamos a dejar la búsqueda del protagonismo. Con los centrales bien altos, los laterales bien abiertos, los volantes con el protagonismo de siempre...”

LA NACION