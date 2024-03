Escuchar

River volvió a ganar. Cortó la racha de cuatro empates seguidos que tanto lo incomodaba. El 2-0 ante Independiente Rivadavia, de Mendoza, en el estadio Monumental, fue un resultado tranquilizador que lo ubica, por diferencia de goles, en la cima del Grupo A. El equipo conducido por Martín Demichelis estuvo lejos de mostrar un rendimiento solvente: lució bien durante el primer tiempo y se mostró demasiado disperso en el segundo. Pero, más allá de los altibajos, exhibió una pieza destacada por encima del resto. Miguel Borja, el delantero colombiano, anotó los dos goles y fue desequilibrante.

Fue una noche muy especial para el atacante nacido en la localidad de Tierralta, en la región Caribe colombiana. Con el primer tanto frente a los mendocinos, alcanzó los 200 goles en su carrera profesional. Por ello, tras el cabezazo goleador que venció al arquero Gonzalo Marinelli, el Colibrí corrió hacia el banco de suplentes millonario, le alcanzaron una camiseta con el número 200 y la mostró al público de River. Luego reventó una pelota en el travesaño en una definición en el área chica. Y puso el 2-0: lo buscó Pablo Solari, remató y el tiro se desvió en Gastón Gil Romero.

Miguel Borja dominando la pelota ante Independiente Rivadavia Manuel Cortina

La camiseta especial que lució Borja en el festejo decía “200 pepinelis”. ¿A qué refería esa palabra? El propio delantero lo explicó luego del partido, en ESPN: “Es un dicho de Tierralta, de mi pueblo. Un amigo, Gerardo, siempre me decía que tenia que anotar un pepineli, dos pepinelis, tres... Entonces el festejo fue pensando en eso, en ese mensaje que me dejó hace dos semanas. El gol 200, en realidad, lo anoté el otro día en Córdoba (ante Talleres), pero no quise sacar la camiseta ahí, quería hacerlo en el Monumental. Así que ahora ya tengo 202. Gloria a Dios por eso. Quiero superar los 39 goles en un año que metí en el 2016, esa es mi meta”.

La camiseta de los “200 pepinelis”

Anoche, en el primer tiempo, el colombiano quedó dolorido sobre el césped y alarmó a todos los hinchas, sobre todo porque viene de recuperarse de una lesión que no lo tuvo al 100% en el superclásico ante Boca y, porque el miércoles próximo, River disputará la Supercopa Argentina ante Estudiantes, en Córdoba. Sin embargo, el delantero manifestó tranquilidad: “Vengo de un golpe en el partido de Córdoba, justo me pegaron ahí nuevamente, pero sólo es un golpe”.

Borja ponderó que River, más allá de los altibajos, siga sin perder en la temporada: “Tenemos que tener claro de que no estamos jugando solos, que el equipo rival sale con motivación, pero también tenemos claro que estamos invictos durante el año y estamos fuertes”.

Después del partido frente a Independiente Rivadavia, Borja se quedó en el campo de juego brindando entrevista y, antes de marcharse rumbo al vestuario, se quitó el buzo y se lo obsequió a mujer que estaba en la platea, con un cartel que decía: “Borja, ídolo”. La señora se emocionó con el gesto del colombiano, rompió en llanto y, como pudo, expresó: “Es la primera vez que vine a la cancha. Siento una gran emoción”.

El regalo del Colibrí que emocionó a una hincha

Demichelis, durante la rueda de prensa, destacó el presente del artillero colombiano: “El año pasado terminamos usando mucho el sistema de 5 volantes. En la primera parte del año apareció Lucas Beltrán. En el segundo semestre Miguel y Rondón, como Solari y Colidio, iban alternando, pero seguíamos con 5 volantes. Hasta los cuartos de final jugó la misma cantidad que Salomón. Después se lesionó y volvió para la final. Viéndolo día a día en los entrenamientos no dudaba que en un comienzo de año, donde se renuevan las energías, las oportunidades, haciendo una buena pretemporada, iba a poder aportar muchos goles. Hoy lo está demostrando”.

