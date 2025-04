Dos partidos de Boca, entre los más solicitados en la venta de entradas para el Mundial de Clubes

La FIFA anunció que puso a la venta más entradas para los 63 partidos del próximo Mundial de Clubes. Esta fase de comercialización incluye tickets en las ubicaciones inferiores de los estadios, que según el ente organizador son “las más demandadas”. En este sentido, y según información oficial, la Argentina es el tercer país que más boletos adquirió hasta aquí para la competencia que arrancará el próximo 14 de junio en el Hard Rock Cafe Stadium de Miami. Sólo lo superan Brasil (segundo) y Estados Unidos (primero). Luego de la Argentina aparecen México, Canadá, Alemania, Arabia Saudita, Francia, Japón y España.

En este sentido, y según pudo reconstruir LA NACION, dos partidos de Boca son los más requeridos del torneo hasta aquí. El encuentro de la primera fase que más expectativa concita es el programado para el 20 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami contra Bayern Munich, de Alemania. Le sigue el choque entre el equipo xeneize y Benfica, previsto para el 16 de junio en el mismo escenario, que tiene capacidad para 65.326 espectadores. Allí, la selección argentina le ganó la final de la Copa América a Colombia, en julio pasado.

Un festejo de gol de Edinson Cavani, la figura de Boca rumbo al Mundial de Clubes Gonzalo Colini

El nuevo pack de entradas puesto a disposición por la FIFA incluye tickets para estos dos partidos y otros que también tuvieron alta demanda y agotaron toda la disponibilidad hasta aquí. Se trata de Bayern vs. Auckland City; Real Madrid vs. Al-Hilal, Al-Ain vs. Juventus; Flamengo vs. Chelsea, Salzburg vs. Al-Hilal y Salzburg vs. Real Madrid.

“Estas entradas para los 63 choques de la gran cita futbolística del verano podrán comprarse a través de la plataforma oficial FIFA.com/tickets e incluyen localidades de la zona inferior, especialmente demandada. Los aficionados podrán disfrutar de un ambiente extraordinario y ver a algunos de los mejores jugadores de todos los rincones del planeta competir por llegar a la final y alzar el prestigioso trofeo”, puntualizó la FIFA en un comunicado. Este nuevo paquete de entradas estará disponible “durante 18 días o hasta agotarse”.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, presenta el trofeo del Mundial de Clubes BRENNAN ASPLEN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Los millones en juego

El ganador del nuevo Mundial de Clubes, exclusivo certamen que se disputará del 14 de junio al 13 de julio en los Estados Unidos, con la participación de River y Boca, recibirá hasta 125 millones de dólares (casi 116 millones de euros), según anunció la FIFA, organizadora del torneo.

La máxima entidad del fútbol detalló la distribución de las sumas para los 32 equipos participantes: 475 millones de dólares se distribuirán por concepto de desempeño deportivo y 525 millones de dólares por participación. Sumando todas las primas de los resultados a lo largo de la competición, así como la cifra por la participación, el equipo que salga campeón tras los siete partidos disputados podrá embolsar hasta US$ 125 millones, una cifra que conmueve.

Jorge Brito y Enzo Francescoli, presidente y director deportivo de River, en el sorteo del Mundial BRENNAN ASPLEN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Claro que los clubes europeos se llevan la mejor parte en la distribución de las primas de participación, recibiendo cada uno entre 12,81 y 38,19 millones de dólares. La FIFA precisó que las sumas exactas para cada club europeo se establecerán según criterios deportivos y comerciales.

Los equipos de Sudamérica, asimismo, recibirán cada uno 15,21 millones de dólares en primas de participación, mientras que aquellos de la zona América del Norte, Central y el Caribe, de Asia y África embolsarán 9,55 millones de dólares. El representante de Oceanía (Auckland City) obtendrá de esta partida 3,58 millones de dólares.

Juan Roman Riquelme en sorteo Mundial de Clubes

”El modelo de distribución representa la mayor dotación jamás atribuida a una competición que incluye una fase de grupos y una fase de eliminación directa”, subrayó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, citado en el comunicado de la entidad. ”Además de la dotación prevista para los clubes participantes, se implementará un programa de solidaridad sin precedentes con el objetivo de redistribuir un monto adicional de 250 millones de dólares en el fútbol en todo el mundo”, añadió el dirigente.

Infantino precisó que “todos los ingresos (del torneo) se redistribuirán al fútbol de clubes”. ”Las reservas de la FIFA, que se guardan para el desarrollo del fútbol mundial a través de nuestras 211 asociaciones miembros, no se utilizarán”, añadió el presidente de la FIFA.

En marzo pasado, Donald Trump se hizo un momento para recibir a Infantino, máximo responsable de la entidad que celebrará dos mundiales en Estados Unidos en los próximos 17 meses: el de clubes y el de seleccionados, en 2026, en este caso, con sede compartida con Canadá y México. En el Salón Oval de la Casa Blanca, donde fue recibido por Trump ante algunos medios, el dirigente deportivo presentó el impresionante trofeo del Mundial de Clubes.

