River busca conseguir un premio extra en el partido frente a Nacional de Uruguay, por la Copa Libertadores

Desafío por partida triple. River recibirá este jueves desde las 21 a Nacional de Montevideo en un Monumental con la intención de tachar dos objetivos a corto plazo de la lista: ganar para quedar como único líder del Grupo H de la Copa Libertadores; convencer futbolísticamente para mostrar más garantías de cara a la definición de la Copa de la Liga; y sumar tres puntos que le permitan quedar a un paso de clasificarse al Mundial de Clubes FIFA 2025, la primera edición del torneo que reunirá a los 32 mejores equipos de las seis confederaciones internacionales.

Aunque el calendario le exige otro tipo de respuestas y compromisos al equipo de Martín Demichelis, entre el 15 de junio y el 13 de julio de 2025 se jugará la nueva competición de clubes de la FIFA en Estados Unidos y River está muy cerca de sellar su boleto. Del total de 32 plazas (12 de UEFA, 6 de Conmebol, 4 de AFC, 4 de Concacaf, 4 de AFC, 1 de OFC y 1 del país anfitrión), ya hay 21 equipos clasificados. De ellos, tres son de la Conmebol. Palmeiras (1º), Flamengo (2º) y Fluminense (4º) por haberse consagrado en las últimas Libertadores. Así, restan tres cupos a dirimir en el continente: el campeón de la actual Libertadores y dos equipos por ranking Conmebol, la vía más directa para el Millonario.

Paulo Díaz será titular ante Nacional de Montevideo

Como tres de los cuatro brasileños que lideran el ranking ya están clasificados y Atlético Mineiro (3º) no podrá ir por el tope de clubes del mismo país (se permite una sola excepción si hay más de dos campeones), los dos equipos que hoy se están clasificando son Boca (5º con 71 puntos) y River (6º con 70 puntos). Pero como el sistema de clasificación únicamente varía por los rendimientos en la Libertadores, el Xeneize ya no podrá sumar y el Millonario lo superará con tan solo dos puntos más. Es decir, si este jueves derrota a Nacional, alcanzará las 73 unidades y quedará virtualmente clasificado con un premio millonario tanto de FIFA como de Conmebol que aún no tiene cifras oficiales.

El equipo ante Nacional (U): Armani; Herrera, González Pirez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Nacho Fernández, Villagra, Aliendro o Colidio, Echeverri, Barco; y Borja.

La metodología de clasificación marca que se suman tres puntos por cada victoria y un punto por empate, más otros tres puntos por jugar la fase de grupos y tres por cada ronda superada de la competición. Es decir, como máximo, sin ganar el trofeo, se pueden sumar unos 52 puntos. A día de hoy, tras la primera jornada, los competidores activos más cercanos del equipo de Demichelis son Nacional (46 puntos), Independiente del Valle (42), Barcelona de Guayaquil (41) y Cerro Porteño (40), ya que tanto Athletico Paranaense (59), Olimpia (57), Inter (52), Vélez (49) y Racing (48) no tienen chances pese a estar mejor ubicados por no formar parte de la Copa de este año.

Así, para volverse matemáticamente inalcanzable para sus rivales, River necesita sumar 23 puntos más y alcanzar los 93 para que ni siquiera Nacional tenga posibilidades de superarlo siendo finalista: lo máximo que podría sacar, en caso de ganar todos sus partidos y jugar la final, son 46 para llegar a 92. Pero, más allá de eso, si concreta mañana una victoria en el Monumental, el Millonario ya dejará atrás a Boca, le sacará 27 unidades de ventaja a su perseguidor más cercano y le alcanzará con que Nacional, IDV, Barcelona o Cerro Porteño no lleguen a las semifinales y consigan menos de nueve éxitos en todo el torneo. Un camino allanado.

¿Qué ocurre con Boca? Hoy está metiéndose en el Mundial por sus puntos, pero deberá esperar a la finalización del torneo y podría perder su lugar en caso de que otro argentino sea campeón: si Talleres, Estudiantes, Central o San Lorenzo levantan la Copa, se meterán con River por el cupo máximo de dos clubes por país a la lista de acceso. En tanto, si River se consagra, el Xeneize directamente sellará su boleto.

El formato del torneo tendrá una fase de grupos compuesta por ocho grupos de cuatro equipos cada uno: se jugará con el formato de todos contra todos a partido único. Los dos primeros de cada zona pasarán a octavos de final y habrá una fase eliminatoria directa a partido único desde los octavos hasta la final, sin partido por el tercer puesto.

Kyle Walker del Manchester City levanta el trofeo de campeón tras la final del Mundial de Clubes ante el Fluminense en el Estadio King Abdullah Sports City Stadium en Yeda, Arabia Saudí el viernes 22 de diciembre del 2023. (AP Foto/Manu Fernandez) Manu Fernandez - AP

Los 21 equipos clasificados al Mundial de Clubes 2025

Al Ahly (Egipto) – Campeón de la Champions League de la CAF en 2020/21 y 2022/23

Wydad (Marruecos) – Campeón de la Champions League de la CAF 2021/22

Al Hilal (Arabia Saudita) – Campeón de la Champions League de la AFC 2021

Urawa Red Diamonds (Japón) – Campeón de la Champions League de la AFC 2022

Chelsea (Inglaterra) – Campeón de la Champions League de la UEFA 2020/21

Real Madrid (España) – Campeón de la Champions League de la UEFA 2021/22

Manchester City (Inglaterra) – Campeón de la Champions League de la UEFA 2022/23

Bayern Munich (Alemania) – Ranking UEFA

Paris Saint-Germain (Francia) – Ranking UEFA

Inter Milan (Italia) – Ranking UEFA

Porto (Portugal) - Ranking UEFA

Benfica (Portugal) – Ranking UEFA

Borussia Dortmund (Alemania) - Ranking UEFA

Juventus (Italia) - Ranking UEFA

Monterrey (México) – Copa de Campeones de la Concacaf 2021

Seattle Sounders (Estados Unidos) – Copa de Campeones de la Concacaf 2022

Club Leon (México) – Copa de Campeones de la Concacaf 2023

Auckland City (Nueva Zelanda) – Ranking OFC

Palmeiras (Brasil) – Campeón de la Conmebol Libertadores 2021

Flamengo (Brasil) – Campeón de la Conmebol Libertadores 2022

Fluminense (Brasil) – Campeón de la Conmebol Libertadores 2023

Las 11 plazas que aún se deben definir

Campeón de la Champions League de la CAF 2023/24

Ranking CAF

Campeón de la Champions League de la AFC 2023/24

Ranking AFC

Campeón de la Champions League de la UEFA 2023/24

Ranking UEFA (un equipo)

Campeón de la Champions Cup de la Concacaf 2024

Campeón de la CONMEBOL Libertadores 2024

Ranking CONMEBOL (dos equipos)

Un equipo para el país anfitrión

