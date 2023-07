River campeón: Nicolás de la Cruz, “el crack europeo” que misteriosamente sigue brillando en el fútbol argentino

escuchar

“Cuando De la Cruz está bien marca mucha diferencia. Es de los mediocampistas más completos del fútbol argentino”, contaba Marcelo Gallardo, el del ojo clínico, acerca de un joven uruguayo que no estaba en el radar de casi nadie. Hoy, ahora mismo, de 26 años, hombre de selección (fue parte de la traumática aventura de Uruguay en Qatar), jugaba en Liverpool, la entrañable entidad del otro lado de la orilla.

Se presentó en el Monumental en agosto de 2017, jugó de 5, de 8, de 10, delante de los zagueros, por las bandas. Arriba, en el medio. Clase, panorama, quite y unos cuantos desvaríos emocionales, lesiones inoportunas, que le impidieron ser más grande de lo que es.

Es una de las piezas de buena parte de la década ganada, la que empezó con el título emotivo conseguido por Ramón Díaz en 2014, el que acabó con la angustia más grande, la de haberse ido al descenso. Es una bandera reciente de River. Gallardo lo quería y lo retaba: lo trataba como un padre. Martín Demichelis le dio un salto de calidad. Es una de las figuras del triunfo sobre Estudiantes por 3 a 1 y, desde ya, de la nueva coronación millonaria en el ámbito local.

Una bola lisa magistral en el segundo gol. Un pase de colección en el penal sufrido por Nacho Fernández. Corre, mete, juega. Se va del partido, en esas extrañas ausencias que le permiten volver a ser. Diez, 15, 20 minutos y ni noticias. Y cuando vuelve, arrasa. Sobre todo, por el andarivel derecho, allí en donde sabe ser colosal. Ni Flamengo, ni ninguna de las entidades de Europa. Se va ahora, se debió haber ido hace una temporada, acaso, dos. Eso decían los especialistas en la materia. Se quedó: todo un misterio. Porque es un crack de estilo europeo que se mantiene en nuestro medio. Hay que aceptarlo: algún día se va a ir. El fútbol argentino (no solo River), lo va a extrañar.

De la Cruz, en el centro de todo LA NACION/Rodrigo Néspolo

La quinta fecha de la Liga Profesional resultó el debut de Nicolás De la Cruz en el nuevo River. Esa noche, el equipo perdió por única vez en el Monumental en el torneo, un inesperado 2-1 con Arsenal. El uruguayo ingresó desde el banco de los suplentes, luego de 133 días de ausencia. Una sinovitis en una rodilla lo había marginado luego frente a Sarmiento, Huracán e Independiente y del estreno en la Copa Libertadores, contra The Strongest. Nada detuvo al volante que, en el recorrido sabe de sinsabores, siempre volvió.

El presente magnífico –el entrenador lo consideró “futbolista indispensable” para el equipo– es el premio a la constancia y a la resiliencia. En su momento, el clic mental para exprimir todo su potencial fue una muestra de madurez a pesar de sus 20 años: para desarrollarse en la nueva etapa debió convivir con la exposición mediática, con la adaptación a un campeonato más exigente y con la presión del paso consagratorio de su medio hermano Carlos Sánchez por el mismo club.

Las mutaciones fueron muchas. De la Cruz transformó su físico y se abrazó a la neurociencia para manejar la ansiedad, mejorar la visión periférica, descubrir los espacios y aumentar la velocidad mental para decidir mejor y en menor tiempo. “No podía quedarme sólo con llegar; quería mantenerme durante mucho tiempo en un club tan grande. Y tuve un partido clave en Brasil, contra Inter, en el que hice un gol de tiro libre. Ese día sentí un alivio... Sabía que empezaba mi momento”, comentó un par de años atrás a LA NACION. Una pelota parada resultó un puñal libertario que lo alumbró en la noche de Porto Alegre en la Copa Libertadores 2019. Una pelota rasante, mortal, hizo hervir de alegría este sábado al Monumental en la Liga Profesional 2023.

De la Cruz no empezó a la par del resto de los jugadores el ciclo Demichelis; las lesiones resultaron un golpe del que se repuso con (poca) paciencia. El Mundial de Qatar le clavó un golpe grupal con la eliminación de Uruguay, pero también implicó una herida en lo personal. Debió someterse a un tratamiento con células madre para atacar una inflamación en la rodilla derecha. River comenzó la pretemporada en diciembre de 2022 y él se integró recién en enero, con trabajos diferenciados; a mediados de febrero tuvo su primera práctica a la par de sus compañeros.

“¡Uruguayo, uruguayo!”, recibe el calor del público cuando sale a los 20 minutos del segundo tiempo, reemplazado por Agustín Palavecino. Insiste Demichelis, ovacionado como nunca antes, el DT que le transformó la cabeza. “Nico es diferente, ya dije que es uno de los mejores jugadores del fútbol argentino. Estando bien nos da un plus, es un jugador dinámico, de mucho cambio de ritmo, inteligente”, sostiene sobre el volante que convirtió por cuarto partido seguido en el Monumental: Defensa y Justicia, Instituto, Colón y Estudiantes de La Plata.

Una vez, un contrapunto con Gallardo definió una parte de su personalidad. Junio de 2022. El futbolista uruguayo fue a disputar una pelota con Diego Braghieri y recibió un fuerte impacto en el tendón de Aquiles. Unos minutos más tarde, el volante, que parecía recuperado del golpe, tuvo un entredicho con el entrenador.

De la Cruz, exultante, en la fiesta final LA NACION/Mauro Alfieri

¿Qué ocurrió? Al técnico de River no le habría gustado como le respondió el futbolista y, luego lo sacó del campo de juego; fue reemplazado por Esequiel Barco. “¿Qué tenés, qué te pasa?”, le gritaba el DT. Más tarde, decía: “Fue una molestia por el golpe, en un momento pensé que podía seguir, él también. Fue algo que en el momento generó incertidumbre y yo necesitaba que me dé respuestas rápidas. Primero porque no podemos correr riesgos y segundo porque no se puede esperar mucho en estos partidos cerrados. Por eso decidí el cambio rápido para no correr riesgos y tampoco me daba mucha precisión sobre si podía seguir o no”, contaba el Muñeco, paternal y desafiante, con uno de sus hijos pródigos.

El que ahora disfruta Demichelis. Y todo River, desde ya, hace seis temporadas.