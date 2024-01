escuchar

Cambio de era. La temporada 2024 tendrá un enorme desafío por delante para River: aprender a reconstruirse internamente. Ya sin los ídolos contemporáneos Enzo Pérez y Jonatan Maidana que lideraban el grupo, y sin los referentes Nicolás De La Cruz, Matías Suárez y Bruno Zuculini, de extenso paso por el club, se da obligatoriamente una reconfiguración de vestuario con nuevos cabecillas que asumirán el legado para volver a ser. Porque más allá de que el equipo de Martín Demichelis necesita reencontrarse con el vuelo futbolístico que supo tener durante un gran tramo del 2023, también requiere recuperar una armonía y un hermetismo que se resquebrajó.

La despedida de Enzo Pérez en Santiago del Estero, sin saludar a Demichelis en el campo de juego tras conseguir el Trofeo de Campeones, y sin querer dar explicaciones en la conferencia de prensa, dejó expuesta esa tensión entre capitán y entrenador. Desde septiembre pasado, cuando se filtraron supuestas declaraciones del DT millonario en una reunión off the record con periodistas que causaron incomodidad y malestar en el plantel profesional, la relación se torció. Y la salida del mendocino dejó esa “extraña” sensación que hasta los propios compañeros reconocen públicamente.

Otros tiempos: un saludo entre Demichelis y Enzo Pérez; el volante se fue de River sin saludar al DT Diego Alberto Haliasz - Getty Images South America

“Fue un poco extraña la salida de Enzo. Es un referente del club, con quien yo en lo personal me llevaba muy bien. Son etapas que se cumplen, él tomó la decisión de irse, él sabrá sus razones. Los que tienen que saber ya deben estar al tanto, así que ojalá le vaya muy bien en su nuevo camino”, dijo Nacho Fernández en TyC Sports. “Yo sé algunas cosas, compartimos vacaciones, pero él es una persona reservada con esas cosas, tiene muchísimos códigos y tampoco hablamos mucho tiempo de esto. Son decisiones personales, están bien y hay que aceptarlas”, añadió el volante de 34 años que asumirá un rol mucho más protagónico puertas para adentro.

A partir de ahora, tanto Nacho como Milton Casco serán los subcapitanes del nuevo capitán Franco Armani. Ellos tres serán las voces de experiencia del plantel: con 34, 35 y 37 años respectivamente, se transformaron en los jugadores de mayor edad de un equipo que bajó su promedio de 28,2 años (era el segundo más alto de primera división) a 25,4. La famosa mesa chica de los siete referentes ya no tiene a Pérez, Maidana, Suárez y De La Cruz, y esa modificación trae consigo un fuerte cambio de aire para generar nuevas compatibilidades con la conducción de Demichelis.

Demichelis da una indicación, durante la primera práctica de River en Orlando (Twitter @riverplate)

¿Quiénes aparecen en escena para tomar esos lugares? Los campeones +30 que River incorporó durante todo 2023 para anticiparse a la transición: Matías Kranevitter (30), Ramiro Funes Mori (32) y Manuel Lanzini (30). Tanto desde el CT como desde la comisión directiva entendieron que repatriar a hijos de la casa a tiempo era una necesidad para que los cambios que se avecinaban no generen tanto impacto. Viejos conocidos con nuevos rumbos para acompañar a Franco Armani, el flamante capitán que llevará la cinta desde el arco.

Quien no figura en esta lista, al menos hasta septiembre, es Gonzalo Martínez, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, según confirmó el club en sus redes sociales. El Pity se había esguinzado esa misma rodilla mientras disputaba el amistoso de anteayer (2 a 2 frente al seleccionado de Estados Unidos). Luego del partido refirió una molestia y este domingo se le realizaron estudios que arrojaron como resultado ese diagnóstico grave. “Fuerza y a volver con todo, Pity”, informó River en un parte médico a última hora del domingo. El volante sufrió la misma lesión, y en la misma rodilla, en febrero de 2023 cuando militaba en Al-Nassr de Arabia Saudita. Se espera que el ex Huracán sea operado en los próximos días y tendrá, por lo menos, entre 6 y 8 meses de recuperación.

“Ya veníamos alternando la capitanía. Obviamente la responsabilidad ahora es aún mayor. Pero uno tiene el conocimiento. Los más grandes y experimentados del equipo, aunque no llevábamos la cinta, teníamos ese rol también de liderar un vestuario y llevar adelante a los chicos más jóvenes, guiarlos. Este año con mucha más responsabilidades, pero muy orgulloso y contento”, dijo Armani en ESPN sobre su nuevo rol. “Hay chicos que conocen muy bien el club, que ya vienen de años anteriores con nosotros. Eso hace todo más fácil. Y uno con los años que tiene en la institución conoce muy bien cómo se maneja el club. Aportar desde mi lado como lo hice siempre, también están Nacho y Milton que tienen rol de referente. Como digo siempre: tenemos que sumar y aportarle lo máximo al equipo y a los jóvenes”, declaró el arquero que ya en 2019, con tan solo un año en el club, se puso por primera vez la cinta.

Gonzalo Pity Martínez es otro referente, aunque no se considera un líder Prensa River

A su vez, Nacho Fernández, que está buscando su mejor versión física y futbolística en la pretemporada de Estados Unidos, también opinó sobre la nueva era en el club. “Es verdad que se fueron muchos líderes, pero todavía quedan referentes. Se van a extrañar esos compañeros con los que compartimos varias cosas, aunque cada uno toma su camino y espero que les vaya muy bien. Hoy están Manu Lanzini, Kranevitter y el Melli Funes Mori, que formaron parte de una muy buena camada de River y están en condiciones de ser referentes. El Pulpo Armani va a ser el capitán y está Milton también. Hay un buen mix entre grandes y juveniles”, dijo el mediocampista.

Antes de conocerse esta nueva y grave lesión, el Pity había manifestado sus expectativas de cara a este 2024: “Por lo que uno representa tiene que ser un referente, pero no me siento así. Con mis actitudes busco darle referencia a los más jóvenes. No me siento capitán, ni ahora ni en un futuro. Busco ser un líder positivo desde otro lado. Estoy feliz de estar en River, que es lo que yo quería. Dentro de la cancha voy a demostrar que estoy a la altura y que voy a ir a por más. Es un lindo desafío personal, espero estar mucho tiempo”.

Ramiro Funes Mori volvió a River, y a los 32 años, puede ser uno de los líderes del plantel

Así, mientras River prepara su 2024 con la mirada puesta en tener revancha en la Copa Libertadores, el plantel atraviesa los primeros días de una nueva etapa humana. Con caras conocidas, pero ya sin emblemáticas figuras del club que dejaron su huella. En ese contexto, para el técnico Demichelis también será una doble responsabilidad después de un agitado cierre de 2023: no solo tiene que lograr un equipo más seguro y convincente, sino también volver a potenciar una confianza interna que se diluyó.