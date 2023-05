River: la expulsión a González Pirez aceleró el derrumbe ante Fluminense y expuso a Martín Demichelis

escuchar

Sufre River en la Copa Libertadores. No exhibe la solidez defensiva que muestra en la Liga Profesional, que lidera, y los diez goles que recibió en tres partidos del grupo D del torneo internacional eflejan el problema. Fluminense lo castigó con furia, triunfó por 5-1 y expuso la endeblez que preocupa. La derrota condena al conjunto millonario casi a batallar por el segundo puesto en la zona.

Esa plaza clasificará a su ocupante para los octavos de final, y River irá en busca de ella desde la última posición en la zona: el posterior triunfo de Sporting Cristal en Perú contra el boliviano The Strongest por 1-0 lo condena al cuarto lugar. Los tres clubes no brasileños están igualados en 3 puntos, y la diferencia de goles puede resultar una mochila al momento del desenlace; el cuadro argentino tiene -4 en este momento, contra -3 de Cristal y 0 de The Strongest.

Compacto de Fluminense 5 vs. River 1

Con el resultado 2-1 abajo para River en el estadio Maracanã, dos acciones provocaron un quiebre. Primero, el director técnico Martín Demichelis hizo una nueva apuesta de riesgo, de ésas que el entrenador juega con la firme convicción de ser ofensivo para revertir el marcador. Pero en Río de Janeiro los movimientos tácticos que eligió derrumbaron a los millonarios. Perdido su equipo, sin equilibrio, el DT promovió los ingresos de José Paradela y Pablo Solari y las salidas de Emanuel Mammana y Nicolás De la Cruz.

Llamativamente, quedó en el campo Leandro González Pirez, que estaba amonestado. Seis minutos después, el zaguero cometió una falta contra Germán Cano –una pesadilla– y el árbitro uruguayo Esteban Ostojich le mostró la segunda tarjeta amarilla. River quedó en inferioridad numérica y la salida del defensor resultó el inicio del descalabro.

Martín Demichelis ejecutó un cambio que terminó derrumbando la estructura, después de la tarjeta roja a Leandro González Pirez. Bruna Prado - AP

En la conferencia de prensa, Demichelis explicó que Mammana estaba tocado en lo físico y que se lo había esperado hasta la entrada en calor para alistarlo como titular, y que luego, por esa razón, se el DT se había inclinado por su salida y por dejar en el terreno al amonestado González Pirez.

Las modificaciones dejaron al equipo con una defensa compuesta por tres hombres (Marcelo Herrera, González Pirez y Milton Casco) y traslucían una apuesta a los volantes externos para darle forma a una línea de cinco, en la que debían participar Solari y Paradela. Seis minutos después de la tarjeta roja, el entrenador decidió el ingreso del paraguayo Roberto Rojas para recomponer la última línea, pero los agujeros fueron explotados por un temible Fluminense que martilló con fiereza contra el arco de Franco Armani para marcar tres goles que compusieron un 5-1, la peor derrota de River en la historia de los torneos de la Conmebol.

Resumen de Cristal 1 vs. The Strongest 0

Con el superclásico a la vista, River llegará herido al clásico del próximo domingo contra Boca en el Monumental y con la primera sombra sobre el ciclo de Demichelis.

