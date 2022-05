River se alista para volver: los lesionados que recupera, las bajas que tendrá en el inicio de la Liga y la búsqueda del delantero

Tras cinco días de descanso, River volverá este martes a los entrenamientos para comenzar a alistar los detalles del nuevo semestre que está por comenzar. El próximo domingo a las 21.30 debutará en Florencio Varela contra Defensa y Justicia en la Liga Profesional y se dará inicio a un exigente calendario con la Copa Libertadores y la Copa Argentina completando la triple competencia. Y el técnico Marcelo Gallardo, después de su fugaz paso por Europa para ver la final de la Champions League con la dirigencia millonaria, espera contar con buenas noticias: Matías Suárez y Cristian Ferreira podrían tener el alta médica tras sus lesiones musculares.

Suárez sufrió una distensión en el sóleo derecho el pasado 4 de mayo en un entrenamiento y se perdió los cinco encuentros que River disputó en el mes. Así, mañana será evaluado y el cuerpo médico podría darle el alta para entrenarse a la par de sus compañeros y estar en la lista de concentrados para el próximo domingo para reforzar una delantera que para la primera fecha solo tiene actualmente a Braian Romero disponible. Por su parte, Ferreira no pudo estar contra Colo-Colo y Alianza Lima por una fatiga en el isquiotibial izquierdo y no tendría inconvenientes de poder ser una alternativa para visitar Florencio Varela.

Matías Suárez será evaluado este martes Diego Haliasz / Prensa River

El futbolista que aún no podría tener el Muñeco a disposición es Juan Fernando Quintero, quien hace dos semanas se resintió del desgarro en el isquiotibial izquierdo y recién volvería en la segunda fecha contra Atlético Tucumán en el Monumental. El enganche colombiano lleva nueve partidos marginado y, de cara a los octavos de final de la Copa Libertadores, es una carta crucial que Gallardo quiere tener al 100% para esa instancia.

Es que, por fuera del cruce copero contra Vélez en octavos de final que ya se empieza a palpitar, River el domingo iniciará la defensa del título de la Liga en búsqueda del bicampeonato. Y tendrá cinco bajas muy sensibles por la Fecha FIFA: Franco Armani, Julián Álvarez, Paulo Díaz, David Martínez y Nicolás De La Cruz están con sus respectivas selecciones y no jugarán la primera fecha. Se espera que el arquero y delantero argentino puedan retornar para la segunda jornada, mientras que los otros tres extranjeros recién podrían estar a disposición para la tercera: el miércoles 15 ante Colón en Santa Fe.

Miguel Borja, delantero de Junior, ante Robert Rojas, por la Copa Libertadores 2021 Natacha Pisarenko - Pool AP

Por otro lado, la dirigencia millonaria desde esta semana comenzará a trabajar a fondo en el mercado de pases que tiene una prioridad absoluta: conseguir ese delantero de jerarquía que pueda suplir la ausencia de Álvarez, quien después de los octavos de final de la Libertadores emigrará a Manchester City. Al día de hoy, dentro de un libro de pases que se perfila con dificultades y que estará abierto hasta el 7 de julio en el ámbito local y hasta el 8 de agosto en el exterior, los únicos dos nombres por los que se reconocen sondeos son Miguel Borja de Junior y José López de Lanús.

El delantero colombiano llegó a fines de 2021 por 3,5 millones de dólares por el 50% de su pase, tiene tres años de contrato y declaró que desea continuar en su país para estar cerca de su familia, pero su equipo fue eliminado de la Copa Sudamericana y en Núñez no descartan hacer un intento para contratarlo pese a su elevado salario. En tanto, López, delantero de 21 años que marcó 22 goles en 59 partidos en primera, es otra alternativa. El joven está analizando su futuro, fue tasado en 10 millones de dólares y tiene sondeos del exterior, pero le seduce la chance de llegar al Millonario. ¿Qué podría ofrecerle River a Lanús? Oferta por un porcentaje del pase y la cesión de un futbolista.

Cómo juega José López

Este lunes, Luis Chebel, presidente de Lanús, opinó sobre el interés por López: “José es un gran jugador. Nuestra sensación es que es difícil hacer esta operación en el fútbol argentino. La pretensión de Lanús es para tratar de venderlo al exterior. Va más que nada por ese lado la situación”, sostuvo en declaraciones al programa Platea Baja, por Radio Del Plata, y agregó: “Nos pasa con River y con Boca cada vez que buscan un jugador, se genera una repercusión grande y es bueno que pongan sus ojos en nuestros jugadores. Somos un club formador y entendemos que son procesos que los juveniles que luego de consolidarse, si llega una oferta importante la analizamos. Estamos abiertos al diálogo. Hablé con Jorge Brito (presidente millonario) el sábado y me manifestó el interés. Es lógico... López se destacó mucho y hay varios interesados, muchos lo quieren. Veremos qué depara el libro de pases. ¿Si va a jugar en River? No lo veo... pero no lo sé. También hay algo a analizar, nosotros nos queremos quedar con un pase del jugador. No se avanzó y no lo veo. Tampoco la oferta de River fue formal, pero analizo la coyuntura del fútbol argentino y es lo que me parece”.

Lucas Beltran, de buen rendimiento en Colón, volvería a River Telam

Mientras tanto, hoy el principal objetivo de los dirigentes de River es repatriar lo antes posible a Lucas Beltrán, por quien el técnico Gallardo confirmó públicamente las gestiones. El delantero de 21 años partió a mediados de 2021 a préstamo hasta fin de 2022, pero tiene una cláusula de repesca a coste cero que estaba pautada para el próximo 30 de junio. Debido al cambio de calendario por el año mundialista, los abogados de River están trabajando para recuperarlo esta misma semana, que pueda sumarse a los entrenamientos y anotarlo en la lista para los octavos de la Copa, que se presentará el 25 de junio. ¿El problema? La postura de Colón: quiere respetar el contrato y el técnico Julio César Falcioni pidió tenerlo hasta el cruce de ida copero del Sabalero frente a Talleres.

“Todavía no hay nada definido. Los clubes están negociando y el jugador está esperando para viajar a Buenos Aires y sumarse a los entrenamientos”, le comentó a LA NACION una fuente cercana al futbolista. Así, sin refuerzos y sin partidas, pero con cinco bajas confirmadas para la primera fecha y dos lesionados que están por tener el alta médica, Gallardo empieza a delinear el semestre y un mercado que promete tener movimiento.