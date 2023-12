escuchar

El Superclásico es uno de los partidos más atractivos y esperados del mundo. Cada vez que se diagrama el calendario de un nuevo torneo nacional o incluso internacional en el que Boca y River se pueden enfrentar, todo gira en torno a cuándo podrían jugar entre sí. Y de cara a la temporada 2024 del fútbol argentino, ya se conoce la jornada y el estadio en el que chocarán por primera vez, aunque no así el día y la hora. Será en el marco de la Copa de la Liga Profesional, el primer torneo nacional de la temporada venidera.

Millonarios y xeneizes se enfrentarán en la ya habitual “fecha de clásicos”, que en esta oportunidad se realizará en la séptima jornada. Será en el estadio Monumental, sede del enfrentamiento correspondiente a la Liga Profesional 2023, en el que el equipo dirigido por Martín Demichelis ganó por la mínima diferencia gracias a un gol de Miguel Borja, para dar un paso importante en el camino hacia la obtención del que sería el primero de los dos títulos que consiguió en el año.

Martín Demichelis ganó los dos Superclásicos que disputó como entrenador de River Plate Fotobaires

Ese mismo fin de semana también se disputarán los siguientes enfrentamientos interzonales: Huracán vs. San Lorenzo, Newell’s vs. Rosario Central, Independiente vs. Racing, Lanús vs. Banfield, Gimnasia vs. Estudiantes, Belgrano vs. Talleres, Argentinos Juniors vs. Platense, Vélez vs. Tigre, Defensa y Justicia vs. Deportivo Riestra, Unión vs. Independiente Rivadavia, Sarmiento vs. Barracas Central, Instituto vs. Godoy Cruz y Central Córdoba vs. Atlético Tucumán.

Las zonas de la Copa de la Liga Profesional 2023

Los grupos son idénticos a los de la Copa de la Liga 2023 que ganó Rosario Central, aunque se reemplazó a los descendidos Arsenal y Colón por Deportivo Riestra e Independiente Rivadavia, respectivamente. Los equipos se enfrentarán todos contra todos en sus respectivas zonas y, además, habrá una fecha, la séptima, con duelos interzonales, por lo que cada uno disputará 14 encuentros. Los cuatro líderes de cada grupo avanzarán a los cuartos de final y, desde entonces, se jugarán llaves de eliminación directa hasta la definición, programada para el 5 de mayo.

Zona A

Independiente Rivadavia de Mendoza, Independiente, Talleres de Córdoba, Gimnasia de La Plata, Barracas Central, Vélez, Instituto, Deportivo Riestra, Atlético Tucumán, Rosario Central, River, Argentinos Juniors, Banfield y Huracán.

Zona B

Estudiantes de La Plata, Belgrano, Godoy Cruz, Defensa y Justicia, Racing, Unión, Platense, Boca, Tigre, Sarmiento, San Lorenzo, Lanús, Central Córdoba y Newell’s.

El historial entre River Plate y Boca Juniors

Los dos clubes más importantes de la Argentina se enfrentaron 260 veces con 91 victorias para el xeneize, 86 para el Millonario y 83 empates.

Por ligas nacionales se cruzaron en 214 ocasiones con 78 triunfos para el conjunto del barrio porteño de La Boca y 71 para el de Núñez. Además, hubo 65 igualdades.

Por copas nacionales hay 14 antecedentes y siete de ellos concluyeron en empate. River sonrió cinco veces y Boca, dos.

En el plano internacional son 32 los partidos en los que se vieron las caras: allí, el historial está más parejo debido a que el xeneize cosechó 11 triunfos y el Millonario, 10. No hubo ganador en tiempo reglamentario en 11 oportunidades.

Los últimos cinco Superclásicos

1/10/2023 - Copa de la Liga Profesional 2023 - Fecha 7: Boca 0-2 River (Salomón Rondón y Enzo Díaz).

7/5/2023 - Liga Profesional 2023 - Fecha 15: River 1-0 Boca (Miguel Borja).

11/10/2022 - Liga Profesional 2022 - Fecha 18: Boca 1-0 River (Darío Benedetto).

20/3/2022 - Copa de la Liga Profesional 2022 - Fecha 7: River 0-1 Boca (Sebastián Villa).

3/10/2021 - Liga Profesional 2021 - Fecha 14: River 2-1 Boca (Julián Álvarez x2 y Carlos Zambrano).