escuchar

La temporada 2024 de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) comenzará a fines de enero con, a diferencia de la de 2023, la Copa de la Liga y la Liga Profesional se disputará en el segundo semestre. Si bien todavía no se oficializó, en las últimas horas se dio a conocer un ‘borrador’ del fixture del certamen con el iniciará el próximo año y los 28 clubes conocen quiénes serán sus rivales en la primera etapa, antes de los cruces de eliminación directa.

Los equipos se dividieron en dos zonas de 14 cada uno. En la A están Independiente Rivadavia de Mendoza, Independiente, Talleres de Córdoba, Gimnasia de La Plata, Barracas Central, Vélez, Instituto, Deportivo Riestra, Atlético Tucumán, Rosario Central, River, Argentinos Juniors, Banfield y Huracán mientras que en la B quedaron Estudiantes de La Plata, Belgrano, Godoy Cruz, Defensa y Justicia, Racing, Unión, Platense, Boca, Tigre, Sarmiento, San Lorenzo, Lanús, Central Córdoba y Newell’s. Los grupos son similares a los de la Copa de la Liga 2023 que ganó el Canalla y se reemplazó a los descendidos Arsenal y Colón por Deportivo Riestra e Independiente Rivadavia, respectivamente.

Los conjuntos se enfrentarán todos contra todos en sus respectivas zonas y, además, habrá una fecha, la séptima, con duelos interzonales que serán los clásicos, por lo que cada uno disputará 14 encuentros. Sobresalen River vs. Boca en el estadio Monumental, Huracán vs. San Lorenzo en Parque Patricios, Newell’s vs. Rosario Central en el Parque Independencia, Independiente vs. Racing en el Libertadores de América, Lanús vs. Banfield, Gimnasia vs. Estudiantes y Belgrano vs. Talleres. Los cuatro líderes de cada grupo avanzarán a los cuartos de final y, desde entonces, serán llaves de eliminación directa hasta la definición programada para el 5 de mayo.

La Copa de la Liga 2024 será el primer torneo del próximo año, a diferencia del 2023 cuando comenzó con la Liga Profesional Fernando Gens - télam

Fixture Copa de la Liga 2024

Zona A

Fecha 1

Independiente Rivadavia vs. Independiente.

Talleres vs. Gimnasia.

Barracas Central vs. Vélez.

Instituto vs. Deportivo Riestra.

Atlético Tucumán vs. Rosario Central.

River vs. Argentinos Juniors.

Banfield vs. Huracán.

Fecha 2

Argentinos Juniors vs. Deportivo Riestra.

Gimnasia vs. Independiente Rivadavia.

Huracán vs. Talleres.

Vélez vs. Independiente.

Barracas Central vs. River

Rosario Central vs. Banfield.

Instituto vs. Atlético Tucumán.

Fecha 3

Independiente vs. Gimnasia.

Independiente Rivadavia vs. Huracán.

River vs. Vélez.

Banfield vs. Instituto.

Talleres vs. Rosario Central.

Atlético Tucumán vs. Argentinos Juniors.

Deportivo Riestra vs. Barracas Central.

Fecha 4

Vélez vs. Gimnasia.

Huracán vs. Independiente.

Rosario Central vs. Independiente Rivadavia.

Argentinos Juniors vs. Banfield.

Barracas Central vs. Atlético Tucumán.

Instituto vs. Talleres.

Deportivo Riestra vs. River.

Fecha 5

Gimnasia vs. Huracán

Independiente vs. Rosario Central.

Banfield vs. Barracas Central.

Deportivo Riestra vs. Vélez.

Independiente Rivadavia vs. Instituto.

Talleres vs. Argentinos Juniors.

Atlético Tucumán vs. River.

Fecha 6

Rosario Central vs. Gimnasia.

Vélez vs. Huracán.

Instituto vs. Independiente.

River vs. Banfield.

Argentinos Juniors vs. Independiente Rivadavia.

Barracas Central vs. Talleres.

Deportivo Riestra vs. Atlético Tucumán.

Fecha 7

Vélez vs. Tigre.

Defensa y Justicia vs. Deportivo Riestra.

Huracán vs. San Lorenzo.

Newell’s vs. Rosario Central.

Independiente vs. Racing.

Lanús vs. Banfield.

River vs. Boca.

Unión vs. Independiente Rivadavia.

Gimnasia vs. Estudiantes.

Belgrano vs. Talleres.

Sarmiento vs. Barracas Central.

Instituto Godoy Cruz.

Argentinos Juniors vs. Platense.

Central Córdoba vs. Atlético Tucumán.

San Lorenzo y Huracán protagonizarán uno de los clásicos de la séptima fecha de la Copa de la Liga 2023 Luciano González - FOTOBAIRES

Fecha 8

Huracán vs. Rosario Central.

Independiente vs. Argentinos Juniors.

Gimnasia vs. Instituto.

Talleres vs. River.

Independiente Rivadavia vs. Barracas Central.

Banfield vs. Deportivo Riestra.

Atlético Tucumán vs. Vélez.

Fecha 9

Atlético Tucumán vs. Banfield.

Barracas Central vs. Independiente.

Argentinos Juniors vs. Gimnasia.

River vs. Independiente Rivadavia.

Vélez vs. Rosario Central.

Deportivo Riestra vs. Talleres.

Instituto vs. Huracán.

Fecha 10

Banfield vs. Vélez.

Gimnasia vs. Barracas Central.

Huracán vs. Argentinos Juniors.

Rosario Central vs. Instituto.

Independiente Rivadavia vs.Deportivo Riestra.

Talleres vs. Atlético Tucumán.

Independiente vs. River.

Fecha 11

Vélez vs. Instituto.

Atlético Tucumán vs. Independiente Rivadavia.

Argentinos Juniors vs. Rosario Central.

River vs. Gimnasia.

Deportivo Riestra vs. Independiente.

Banfield vs. Talleres.

Barracas Central vs. Huracán.

Fecha 12

Gimnasia vs. Deportivo Riestra.

Huracán vs. River.

Instituto vs. Argentinos Juniors.

Independiente vs. Atlético Tucumán.

Talleres vs. Vélez.

Rosario Central vs. Barracas Central.

Independiente Rivadavia vs. Banfield.

Fecha 13

Atlético Tucumán vs. Gimnasia.

Vélez vs. Argentinos Juniors.

River vs. Rosario Central.

Deportivo Riestra vs. Huracán.

Talleres vs. Independiente Rivadavia.

Banfield vs. Independiente.

Barracas Central vs. Instituto.

Fecha 14

Gimnasia vs. Banfield.

Independiente Rivadavia vs. Vélez.

Instituto vs. River.

Huracán vs. Atlético Tucumán.

Independiente vs. Talleres.

Rosario Central vs. Deportivo Riestra.

Argentinos Juniors vs. Barracas Central.

Rosario Central defenderá el título que obtuvo en la Copa de la Liga 2023 Rosario Central

Zona B

Fecha 1

Estudiantes vs. Belgrano.

Godoy Cruz vs. Defensa y Justicia.

Racing vs. Unión.

Platense vs. Boca.

Tigre vs. Sarmiento.

San Lorenzo vs. Lanús.

Central Córdoba vs. Newell’s.

Fecha 2

Belgrano vs. San Lorenzo.

Unión vs. Estudiantes.

Lanús vs. Newell’s.

Racing vs. Tigre.

Central Córdoba vs. Godoy Cruz

Defensa y Justicia vs. Platense.

Boca vs. Sarmiento.

Fecha 3

Platense vs. Central Córdoba.

Godoy Cruz vs. Lanús.

Newell’s vs. Belgrano.

Sarmiento vs. Defensa y Justicia.

Tigre vs. Boca

Estudiantes vs. Racing.

San Lorenzo vs. Unión.

Fecha 4

Central Córdoba vs. Sarmiento.

Lanús vs. Platense.

Estudiantes vs. Tigre.

Boca vs. Defensa y Justicia.

Unión vs. Newell’s.

Racing vs. San Lorenzo.

Belgrano vs. Godoy Cruz.

Fecha 5

Sarmiento vs. Lanús.

Boca vs. Central Córdoba.

Tigre vs. Defensa y Justicia.

San Lorenzo vs. Estudiantes.

Newell’s vs. Racing.

Platense vs. Belgrano.

Godoy Cruz vs. Unión.

Fecha 6

Lanús vs. Boca.

Defensa y Justicia vs. Central Córdoba.

Estudiantes vs. Newell’s.

San Lorenzo vs. Tigre.

Belgrano vs. Sarmiento.

Unión vs. Platense.

Racing vs. Godoy Cruz.

Fecha 7 (interzonales)

Vélez vs. Tigre.

Defensa y Justicia vs. Deportivo Riestra.

Huracán vs. San Lorenzo.

Newell’s vs. Rosario Central.

Independiente vs. Racing.

Lanús vs. Banfield.

River vs. Boca.

Unión vs. Independiente Rivadavia.

Gimnasia vs. Estudiantes.

Belgrano vs. Talleres.

Sarmiento vs. Barracas Central.

Instituto Godoy Cruz.

Argentinos Juniors vs. Platense.

Central Córdoba vs. Atlético Tucumán.

Boca vs River Copa de la Liga Profesional de fútbol 2023 Aníbal Greco

Fecha 8

Newell’s vs. San Lorenzo.

Godoy Cruz vs. Estudiantes.

Defensa y Justicia vs. Lanús

Tigre vs. Central Córdoba.

Sarmiento vs. Unión.

Platense vs. Racing

Boca vs. Belgrano.

Fecha 9

Lanús vs. Central Córdoba.

Belgrano vs. Defensa y Justicia

Estudiantes vs. Platense.

San Lorenzo vs. Godoy Cruz

Racing vs. Sarmiento.

Newell’s vs. Tigre.

Unión vs. Boca.

Fecha 10

Sarmiento vs. Estudiantes.

Defensa y Justicia vs. Unión.

Boca vs. Racing.

Central Córdoba vs. Belgrano.

Platense vs. San Lorenzo.

Tigre vs. Lanús.

Godoy Cruz vs. Newell’s.

Fecha 11

Estudiantes vs. Boca.

Belgrano vs. Lanús.

San Lorenzo vs. Sarmiento.

Newell’s vs. Platense.

Godoy Cruz vs. Tigre.

Unión vs. Central Córdoba.

Racing vs. Defensa y Justicia.

Fecha 12

Lanús vs. Unión.

Central Córdoba vs. Racing.

Defensa y Justicia vs. Estudiantes.

Sarmiento vs. Newell’s.

Platense vs. Godoy Cruz.

Tigre vs. Belgrano.

Boca vs. San Lorenzo.

Fecha 13

Estudiantes vs. Central Córdoba.

Racing vs. Lanús.

San Lorenzo vs. Defensa y Justicia.

Platense vs. Tigre.

Newell’s vs. Boca.

Unión vs. Belgrano.

Godoy Cruz vs. Sarmiento.

Fecha 14

Sarmiento vs. Platense.

Tigre vs. Unión.

Boca vs. Godoy Cruz.

Lanús vs. Estudiantes.

Central Córdoba vs. San Lorenzo.

Defensa y Justicia vs. Newell’s.

Belgrano vs. Racing.