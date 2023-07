River vs. Colón: Wanchope Ábila invadió la cancha, fue amonestado y le “cortó el pelo” a un empleado de seguridad

escuchar

Un suplente pisando la cancha para hacer un reclamo airado al árbitro, cuando se estaba por ejecutar un tiro libre en forma de centro. Y no un suplente cualquiera: uno identificado con Boca, en el estadio Monumental. La insólita situación, que terminó mal para el invasor, se dio en River 2 vs. Colón 0, partido que consolidó al local como puntero de la Liga Profesional de Fútbol, en la fecha 23.

A los 12 minutos de la segunda mitad, cuando el conjunto millonario vencía por 1-0, Colón disponía de una pelota parada en tres cuartos de cancha, ante una defensa local distribuida como para rechazar un centro. Los suplentes del equipo sabalero hacían un calentamiento cerca del banderín de la esquina que da a la platea San Martín y la popular Centenario. Entre ellos, Ramón Ábila, que jugó durante tres temporadas y media en Boca. La ejecución se demoraba. Y repentinamente, Wanchope pisó el campo de juego, con gestos de protesta.

Nicolás Ramírez amonestada a Ábila por haber ingresado sin autorización al campo; no alcanza la queja del delantero por lo que le lanzaron desde las tribunas. Captura de pantalla

El juez Nicolás Ramírez fue a donde el delantero y, sin mucha conversación previa, lo amonestó. El jugador cordobés le mostraba un objeto, dándole a entender que le habían arrojado eso desde las gradas. No estaba claro de qué se trataba, pero parecía una botella muy pequeña, o una parte de una botella. Para el referí no hubo explicación que valiera y la tarjeta amarilla no fue retirada. El público se hacía una panzada con el episodio de Ábila, a quien recuerda por su participación en la final por la Copa Libertadores de 2018. En aquella ocasión, Wanchope hizo un gol en el partido de ida (2-2), en La Bombonera, pero la historia en el desquite sonrió a River en el Santiago Bernabéu (3-1).

El episodio de Wanchope Ábila

A Wanchope Ábila le tiraron con una tijera desde la tribuna y Enzo Pérez se acercó a pedir calma. #LigaProfesional 🇦🇷



Esta vez, Enzo Pérez, otro protagonista de Madrid 2018, tomó nota del incidente de los hinchas con Ábila y fue a pedir calma. El capitán mostró las palmas hacia abajo frente a ese sector del estadio y se llevó dedos a la sien, como exigiendo a los espectadores que pensaran. El partido continuó, pero para Wanchope el incidente no había pasado de largo: de regreso en el banco de relevos le mostró una tijera, que aparentemente también le habían arrojado desde las gradas, y simuló cortarle el pelo a un empleado de seguridad antes de entregarle el elemento.

Wanchope simula cortarle el pelo a un encargado de seguridad con una tijera que le arrojaron desde las gradas. Captura de pantalla

El ex atacante de Boca se tomó con humor el episodio, a pesar de que salió mal para él. Lo peor vendría poco después: a los 15 minutos la pelota se fue por un costado, Milton Casco realizó el saque lateral mientras Colón no estaba listo, Ignacio Fernández recibió adelantado pero no existe fuera de juego en los saques de costado, en un solo movimiento Nacho recibió y centró para Lucas Beltrán y el goleador –de paso por Colón antes de volver a River– cabeceó sin mayor oposición. Dos a cero. El líder liquidó la cuestión aprovechando una siesta de Colón en la marca, mientras el balón era acercado de inmediato por un alcanzapelotas.

Milton Casco se apresta a ejecutar el saque lateral para Ignacio Fernández, que de tan adelantado no sale en el cuadro... pero en los saques de banda no existe el fuera de juego. Captura de pantalla

Ábila ingresó al minuto siguiente, en lugar de Santiago Pierotti. Y no tendría chances reales de cambiar el curso del desarrollo ni el resultado. Tras el 4-0 a manos de Racing en Santa Fe, Colón recibió otro golpe, aunque más esperable. Y River no sólo volvió a la senda del éxito luego del 1-2 ante Barracas Central: quedó casi match point para conseguir otro trofeo de liga nacional.

El segundo tanto, tras un lateral ante un Colón dormido

