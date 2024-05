Racing, y una historia repetida: eliminado de la Copa Argentina a manos de un club del ascenso

Escuchar

A Racing la Copa Argentina le da alergia. Salvo en la edición 2011-12, en la que fue subcampeón tras perder la final con Boca, la Academia coleccionó eliminaciones ante rivales de bastante menor jerarquía y categoría. La última, en la noche del jueves, ante Talleres de Remedios de Escalada, un recién ascendido a la Primera Nacional; la primera, en 2013, en 16avos de final -su primer partido en el torneo- ante Tristán Suárez (por entonces en la B Metropolitana). A continuación, el repaso por las prematuras caídas de los de Avellaneda, el único de los cinco grandes que tiene tantas derrotas -seis- ante equipos del ascenso en la competencia más federal del fútbol argentino .

2013: Tristán Suárez 1 vs. Racing 0

El Lechero de Ezeiza se enorgullece de aquel partido: lo separaban dos divisiones de su rival, que tenía muchísimos más pergaminos y jugadores de renombre. Entre ellos, un tal Rodrigo De Paul, titular. En el banco de suplentes, uno que ya había sido campeón del mundo -con Italia, en 2006-: Mauro Camoranesi. Sin embargo, un gol de Federico Barrionuevo (formado en Banfield, jugó en Colombia y Ecuador hasta retirarse en Comunicaciones en 2015) a los 33 minutos del primer tiempo fue demasiado para la Academia, dirigida por Luis Zubeldía.

Gastón Cogorno, presidente de la Academia, calificó a la derrota contra Tristán Suárez como “verdadero papelón”. “Sin desmerecer al rival, a Racing no le puede pasar esto. No le puede pasar, pero le pasó. Veníamos de hacer una gran Copa Argentina -finalistas un año antes- y nos habíamos preparado para repetirlo. Es un verdadero papelón, como dijo (Agustín) Pelletieri [jugador del club]. Teníamos ganas de llegar nuevamente a las instancias finales. Viajó todo el plantel. Es una sorpresa y un disgusto muy grande ”, completó Cogorno. La alegría más grande estaba del lado de los de Ezeiza, que perderían en octavos de final con otro equipo del ascenso -Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay-, pero que redondearían su mejor actuación en el torneo. Y tendrían al máximo goleador de la competencia: Daniel Bazán Vera.

2014: Riquelme eliminó a Racing en octavos de final con un golazo de tiro libre

Una genialidad del hoy presidente de Boca sentenció otra eliminación de Racing en 2014. Argentinos, por entonces en la B Nacional, jugó por los octavos de final de la Copa Argentina con la Academia en el estadio Tomás Adolfo Ducó, de Huracán. El partido se definió con un tiro libre del 10 y capitán del Bicho a los siete minutos del segundo tiempo. Nadie vio que Román tenía el arco entre ceja y ceja y hacia allí fue la pelota. El Bicho, luego, llegaría hasta las semifinales de aquella edición de la Copa Argentina, su mejor actuación. La igualaría más tarde, en 2021. Lo curioso es que se trató de un gol duplicado: Riquelme ya había convertido uno idéntico en las inferiores del Bicho: en 1990 y contra Huracán, Román tenia la camiseta número 5 . Y convirtió, también de tiro libre, ante el Globo.

Aquel equipo de la Academia era dirigido por Diego Cocca, y llegaba a Parque Patricios con sus dos delanteros lesionados: Diego Milito, su estandarte, y Gabriel Hauche. Sus atacantes, aquella vez, fueron Facundo Castillón y Gustavo Bou. En el segundo tiempo ingresaría el colombiano Wason Rentería, quien vistió fugazmente la camiseta albiceleste, apenas tres partidos. La explusión de Luciano Aued sería un hándicap demasiado grande para la Academia, que no supo -ni pudo- contrarrestar aquel gol de Riquelme. La aventura de Argentinos Juniors en aquella Copa Argentina culminaría en semifinales: lo frenaría Rosario Central.

2018: prematura caída con Sarmiento de Resistencia

Un viejo conocido de la primera división truncó el progreso de Racing en la edición 2018 de la Copa Argentina. Fue Horacio Orzán, un mediocampista que había debutado en la máxima categoría con la camiseta de Newell’s Old Boys y por aquel entonces jugaba para Sarmiento de Resistencia, el equipo chaqueño del exgobernador y exjefe de Gabinete Jorge Capitanich. Pese a las presencias de Lautaro Martínez y Ricardo Centurión entre los titulares, el conjunto que por entonces militaba en el Federal A derrotó a la Academia, dirigida por Eduardo Coudet, por 1-0. Por si fuera poca la sorpresa, el equipo chaqueño terminó con 10 hombres por la expulsión de Gonzalo Alarcón a los 27 de la segunda parte. El encuentro se disputó en el estadio Florencio Sola, de Banfield.

#CopaArgentinaEnTyCSports ⚽️ ¡GOL DE SARMIENTO (R)! Horacio Orzán pone el 1-0 frente a Racing a los 70 minutos. Seguilo acá https://t.co/WnlDNAsL6h 👈 pic.twitter.com/A4e6ffEQq6 — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) May 18, 2018

Después de la inesperada caída, Coudet no ahorró críticas para sus dirigidos: “No rescato nada positivo. Es duro, pero hay que ser realistas y saber que esto fue un papelón. Le tenemos que pedir perdón a la gente de Racing. Tiramos seis meses a la mierda” , sentenció el entrenador académico. Y agregó: “¿Qué faltó? Faltó todo. Es difícil hacer un análisis en este momento. Hoy teníamos que mostrar la diferencia de jerarquía entre un equipo y otro y no lo hicimos. Ni siquiera empatando y habiendo pasado me hubiese quedado conforme. Realmente no le encuentro explicación a lo que hemos demostrado hoy”.

2019: afuera con Boca Unidos, de Corrientes, por penales

Otro equipo de camiseta amarilla y roja acrecentó la pesadilla de Racing en la Copa Argentina. Fue Boca Unidos, de Corrientes, que jugaba en el Federal A. Al igual que el año anterior, un conjunto que estaba dos categorías más abajo en la pirámide del fútbol argentino dejaba afuera a Racing, que poco antes se había consagrado campeón de primera división. Esta vez, la eliminación academica fue por penales, tras empatar sin goles en el tiempo reglamentario. En la definición, tanto Darío Cvitanich como el chileno Marcelo Díaz erraron sus disparos.

Coudet, que seguía en el banco de los de Avellaneda, volvió a criticar a los suyos: “Es difícil de explicar, el partido lo planteamos muy bien, generamos muchas situaciones, no quiso entrar y en los penales nos quedamos afuera. A Racing se le hace esquiva esta Copa, nos preparamos bien, llegamos bien y sabíamos que el rival iba a jugar como jugó”, dijo el Chacho. “Desde lo futbolístico hicimos el partido que teníamos que hacer, tuvimos paciencia para entrar por todos lados, pero no la pudimos meter. El arquero de ellos tuvo una gran noche. Esto nos deja mal porque teníamos muchas ganas de pasar”, esgrimió el DT. Racing volvió a quedarse afuera, aquella vez en el debut. Y ante un equipo muy inferior en nombres. Historia repetida.

2022: Derrota con Agropecuario por los goles de Brian Blando

Brian Blando anotó por duplicado y eliminó a Racing, dirigido por Fernando Gago, de aquella Copa Argentina. Agropecuario, de Carlos Casares, le ganó 2-1 a la Academia en el estadio de Gimnasia de Jujuy y pasó a los octavos de final, donde se mediría con Boca. De nada sirvió que la Academia se pusiera en ventaja con gol de Tomás Chancalay. El partido tuvo un dato de color: el fundador del club sojero, Bernardo Grobocopatel, es hincha fanático de los de Avellaneda. En aquel partido contra Racing sus futbolistas llevaron en sus camisetas la leyenda “Gracias papá por hacerme hincha de Racing ”.

“El primer gol no lo grité y en el segundo, moví los puños un poquito para abajo, se me escapó nomás. Pero enseguida dije: ‘No, no puedo faltarle el respeto a Racing’”, aseguró Grobocopatel a TNT Sports. Y agregó: “No nos confundamos: Racing juega bien, tiene idea de juego y buenos jugadores. Ahora hablo como hincha de Racing, estoy conforme. Quizás con algún refuerzo... Los que pasamos las malas épocas sabemos que esto es un lujo para Racing ”.

2024: Caída con Talleres de Remedios de Escalada

La derrota con los de Escalada en los 16avos de final de la presente edición es el último eslabón de una cadena de fracasos coperos. La racha de siete triunfos al hilo se cortó de la peor manera para Racing. Frente a Talleres, de Remedios de Escalada, que marcha 15º en su zona (A) en la Primera Nacional y ya jugaba con un hombre menos, quedó eliminado de la Copa Argentina, uno de los certámenes que se había puesto como objetivo para levantar un trofeo en este año. El 2-1, establecido a los 48 minutos del segundo tiempo por un chico de 18 años, Diogo Guzmán, supuso un golpe duro para la mitad celeste y blanca de Avellaneda, que ya había sufrido una eliminación tempranera en la temporada: la de la Copa de la Liga, hace tres semanas.

Roger Martínez es la imagen de la desazón de Racing, que perdió con Talleres de Remedios de Escalada y quedó eliminado de la Copa Argentina JORGE MATIAS BARAVALLE

“Jugamos mal y cuando eso pasa, perdés. Nos tocó, lo habíamos empatado pero bueno, nos duele a todos porque veníamos bien. Hoy parecía otro equipo”, dijo Gustavo Costas, entrenador de Racing, tras la caída en el estadio de Quilmes. “Me pega como les pegó a los jugadores. Hay que hablar y levantarse de nuevo. Tenemos la Copa Sudamericana y el campeonato que empieza”, agregó el ex defensor central, hoy DT de la Academia. Y completó, el diálogo con TyC Sports: “Todo todo negativo. Se jugó mal, de entrada empezamos bien pero después nos hacen el gol enseguida y ahí perdimos la confianza. Cuando eso pasa, jugás apurado. Nos costó el gol de ellos temprano, no es excusa porque faltaba muchísimo ”.

Los otros grandes y sus eliminaciones ante equipos del ascenso

Racing es el equipo grande que más veces cayó eliminado ante rivales del ascenso, con seis. Lo sigue San Lorenzo, con cinco (perdió ante River, de la B Nacional, en 2012; con Morón en 2017, ante Temperley en 2018, frente a Estudiantes de San Luis en 2019 y con Racing de Córdoba en 2022), Luego aparecen Boca (2014, ante Huracán, que estaba en la B Nacional y 2019, Almagro), con dos, e Independiente (2018 con Brown de Adrogué y 2021 con Tigre), también con dos. River, por su parte, cayó una vez con Estudiantes de Caseros, en la edición 2012-2013.

