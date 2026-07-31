River vs. Independiente Santa Fe: cuándo se juega el partido de la Copa Sudamericana 2026

River se prepara para continuar su andar en la Copa Sudamericana 2026 el próximo miércoles 12 de agosto a las 21.30 (horario argentino), en Colombia, frente a Independiente Santa Fe, en el marco de la ida de los octavos de final (la vuelta será el 19 en Buenos Aires), a los que accedió directamente como líder del Grupo H. El Millonario necesita mejorar el rendimiento con urgencia para pelear por títulos en este segundo semestre de la temporada en el que, además del certamen continental, afronta el Apertura. Todos los detalles están en canchallena.com.

El equipo dirigido por Eduardo ‘Chacho’ Coudet sigue sin estar a la altura de lo que exige la camiseta. Perdió cuatro de los últimos cinco compromisos que disputó y todos dejaron secuelas por diferentes circunstancias. Primero cayó ente Belgrano por 3 a 2 en la final del Torneo Apertura; luego quedó eliminado en los 16vos de final de la Copa Argentina al perder con Aldosivi por 3 a 1; después inició el Clausura con una caída por 1 a 0 ante Barras Central y recientemente perdió por el mismo resultado ante Gimnasia de La Plata en el Monumental y sin generar situaciones de gol.

La última vez que se enfrentó a Independiente Santa Fe fue el 19 de mayo de 2021, por la fecha 5 del Grupo D de la Copa Libertadores. Aquel encuentro está grabado en las páginas más gloriosas de la historia riverplatense porque se impuso por 2 a 1 con Enzo Pérez como arquero y con un equipo sin suplentes por un brote de Covid-19. Los goles del Millonario los convirtieron Julián Alvarez y Fabrizio Angileri; mientras que Kelvin Osorio descontó para los colombianos.

El último partido ante Independiente Santa Fe le trae buenos recuerdos a los hinchas de River Pool - Getty Images South America

Los Cardenales se metieron en los octavos de final tras derrotar a Caracas por 5 a 0 en el resultado global de los playoffs. En la ida, en Colombia, ganaron 2 a 0 con tantos de Hugo Rodallega y Franco Fagúndez. En la vuelta, en Venezuela, se impusieron por 3 a 0 gracias a las anotaciones de Nahuel Bustos, Ángel Figueroa en contra y Rodallega, quien a sus 41 años se mantiene como titular indiscutido bajo la conducción del uruguayo Pablo Repetto.

El ganador de este cruce avanzará a cuartos de final y se verá las caras con el vencedor de la serie entre Vasco da Gama y Olimpia. Más adelante, en caso de que River avance, podría darse una nueva edición del Superclásico ante Boca, siempre y cuando los dos logren consolidarse entre los cuatro mejores. Los más poderosos del otro lado del cuadro, a los que recién se cruzaría en una final, son los brasileños Atlético Mineiro, Santos y Botafogo.

River buscará avanzar ante Independiente Santa Fe, un equipo con el que no pierde desde 2018 LUIS ROBAYO - AFP

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el pase a cuartos de final, en la serie ante Independiente Santa Fe. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.63 contra los 3.10 que se repagan por un hipotético triunfo de los colombianos. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.20.