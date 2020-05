Dos años después de un gol en la selección, Roberto Abbondanzieri recibió una carta del DT Marcelo Bielsa

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de mayo de 2020 • 15:02

Hace dos semanas, Roberto Abbondanzieri reveló que había sido operado del corazón y que la cuarentena le había caído perfecta para llevar adelante la rehabilitación, tras mantenerlo en secreto por un buen tiempo. Allí, desde su casa en Santa Fe, el ex arquero multicampéon en Boca se mostró muy bien y volvió a soltarse con anécdotas sorpresivas y algunos conceptos picantes en una entrevista con TyC Sports que tuvo su mayor sorpresa cuando habló de una carta de Marcelo Bielsa, de lo que vivió tras la lesión en el Mundial 2006 y del escándalo con Marcelo Gallardo en 2004.

Bielsa era el DT del seleccionado argentino cuando el equipo nacional cayó por penales en la final de la Copa América Perú 2004 ante Brasil y Abbondanzieri era el arquero. La Argentina iba ganando por 1-0 y se fue 1-1 al descanso por un gol de tiro libre en tiempo adicional. Al parecer, al entrenador le quedó la espina clavada por esa jugada, más allá de que se le escurriera el título. "Fue un gol clave, pero en ese momento no me dijo nada. Luego del Mundial 2006, cuando yo ya había llegado a Getafe, llegó una carta al entrenamiento, que trajo una persona del correo. Estaba atajando, se me acercó un cartero y me dijo que tenía que dejarme una carta. Cuando terminé el entrenamiento la abrí: era de Marcelo Bielsa. Me felicitaba por haber llegado a Europa y por el Mundial y me decía que tenía que decirme que después de tanto tiempo no podía entender por qué había puesto tanta gente en la barrera [en aquella jugada de 2004] y me daba la explicación de que faltaba gente en el área para cabecear el centro", fue la revelación del Pato. "Había puesto cuatro porque tenía miedo de que el derecho le pegara al arco, y porque estaban todos marcando mano a mano, no sobraba nadie".

Para entonces, en 2006, Abbondanzieri estaba en el fútbol español y cargaba sobre sus espaldas haberse lesionado en el encuentro en que la Argentina había quedado eliminada del Mundial de Alemania. Le recriminaban no haber seguido en la cancha tras un choque con Miroslav Klose. "Estaba en un momento bárbaro. Fui bastante lejos. Pateó un derecho, la pelota fue abriéndose y luego se cerró. Podría haberme hecho el tonto y quedarme en el arco. Era un momento en que yo estaba perfecto, pero el tipo ahí me sacó del Mundial. Por eso me llevó cuatro meses recuperarme", aseguró el santafesino. "Lo que más me quedó es [la expresión de] las caras en el vestuario. Sinceramente, yo no quería que quedaran dudas. Hablé con [Julio] Grondona. No podía más. Al otro día, me fui con mi familia. Volví a jugar recién a los cinco meses en Getafe. Las dudas aparecieron cuando me hicieron un estudio dentro del estadio y no salió nada en ese instante. Hay mil versiones, pero llegó un mal comentario a alguien, de que yo podía seguir. Julio siempre me preguntaba lo mismo", detalló.

El choque de Roberto Abbondanzieri con Miroslav Klose en Alemania 2006 Fuente: AP - Crédito: vork Djansezian

Hace poco volvió a ver algunos de aquellos partidos. "Me traen malos recuerdos. Ahora me arrepiento de haber salido a buscar el centro. Me sentía muy seguro en ese momento, pero con el golpe no podía hablar, no podía seguir, me dolía muchísimo. Miré el reloj y faltaba una enormidad como para quedarme en la cancha. A veces mi señora me reta porque no termino de hablar de ese tema, pero como nadie me siguió en Getafe, nadie reparó en que estaba sin jugar. Y después, Diego [Maradona] se agarró de eso... Lo cierto es que me rompí el intercostal, me desgarré el músculo", lamentó.

De aquel Mundial también le quedó el recuerdo de Lionel Messi, de quien contó: "Era el que más me pateaba al arco en todos los entrenamientos, porque los que más jugaban descansaban. Tuve una buena relación, me ha llevado a sus eventos. Estaba todo el día con la pelotita como un brasileño, más que como un argentino. Era un pichón todavía".

Antes, en su etapa fructífera en Boca, en un superclásico caliente con River había tenido un cruce con Marcelo Gallardo, por entonces jugador millonario. El Muñeco terminó arañándolo y marcándole la cara en una trifulca en aquel partido de ida por una semifinal de la Copa Libertadores 2004, cuya serie se definió luego en favor del conjunto xeneize. "No volvimos a cruzarnos, ni siquiera para la publicidad que estábamos filmando en esos días en la cancha de Argentinos Juniors sobre algo de los equipos ideales. Pasó justo eso del clásico y terminamos haciendo las grabaciones por separado. No tengo rencores ni nada para decir. Además, se perjudicaron él y River, porque al final no jugó en el siguiente partido", relató.

Además, subrayó el trabajo de Gallardo como entrenador: "Como DT es modelo. Lo tomamos como ejemplo, por la gran dinámica del equipo, la rapidez, hasta para manejar a los alcanzapelotas... Está en un momento único. Es como si se hubiera robado los ciclos de Bianchi y del Coco [Basile]. Va haciendo cambios sobre una base y aunque sacó al capitán [Leonardo Ponzio], sigue jugando igual".

Sobre Martín Palermo, con el que ha compartido éxitos en Boca y ahora el equipo de trabajo desde que el Titán es entrenador, manifestó: "Vamos alejándonos del jugador. Al comienzo no es fácil. Él empezó de una manera y ahora es un técnico asentado, renovado. Es ganador, impaciente, quiere que llegue todo lo más rápido posible por su espíritu. Con más experiencia va a estar más preparado y si algún día tenemos la posibilidad de dirigir a Boca, vamos a disfrutarlo. Conocemos ese mundo. Martín no está ansioso por que sea en lo inmediato, pero ya tenemos dos compañeros, Guille [Barros Schelotto] y el Vasco [Arruabarrena] que lo hicieron bien".