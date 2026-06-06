Rodolfo Arruabarrena, a detalles de ser el próximo DT de Boca

Rodolfo Arruabarrena tiene casi todo acordado para ser el próximo entrenador de Boca. Juan Román Riquelme, presidente del club, lo contactó al exlateral izquierdo para que sea el reemplazante de Claudio Ubeda y el Vasco aceptó aunque debían resolver detalles contractuales, del armado del cuerpo técnico y de convivencia en el día a día, charlas que se están dando por estas horas. La idea es que firme un contrato por 18 meses, hasta diciembre de 2027. El presidente se manejó en silencio (como la mayoría de las veces que tomó una decisión clave en su gestión), pero en esta oportunidad se movió rápido.

El Vasco, de 50 años, volvería a la Argentina luego de diez años. Surgido de las divisiones xeneizes (desde los 11 años), disputó 178 partidos y convirtió 17 goles, ganando además 3 títulos: el Apertura 98, Clausura 99 y la Copa Libertadores 2000, en donde se destacó particularmente en la primera final ante Palmeiras, de Brasil, anotando dos goles para la igualdad 2-2 en la Bombonera. Como entrenador le tocó reemplazar en 2014 a Carlos Bianchi y estuvo hasta 2016, conquistando dos títulos: el campeonato 2015 y la Copa Argentina 2015.

El Vasco cuando dirigía a la selección de Emiratos Árabes Aníbal Greco - La Nación

Como entrenador condujo a Boca en 75 partidos, de los cuales ganó 47, empató 13 y perdió 15, con su equipo anotando 122 goles y recibiendo 57. Así como logró dos estrellas, también lo marcaron derrotas importantes, como las eliminaciones con River en la Copa Sudamericana 2014 y la Copa Libertadores 2015 (la noche del gas pimienta y el partido suspendido en el entretiempo, en donde el Vasco se peleó con Rodolfo D’Onofrio -por entonces presidente millonario- en pleno campo de juego), también la Supercopa 2016 ante el San Lorenzo de Pablo Guede, en donde cayó 4-0. Se fue tras perder con Racing por la quinta fecha del torneo local, el 28 de febrero de 2016.

Su carrera continuó en el exterior, con pasos por Al-Wasl (Emiratos Árabes Unidos), Al-Rayyan (Qatar), Shabab Al-Ahli (Emiratos Árabes Unidos), Pyramids (Egipto), Al-Taawoun (Arabia Saudita) y la selección de Emiratos Árabes Unidos, en donde no logró la clasificación al Mundial de Qatar 2022.

Rodolfo Arruabarrena y Juan Roman Riquelme, festejando juntos en Villarreal, de España Archivo

Claudio Ubeda tenía contrato hasta el 30 de junio, pero Riquelme decidió finalizarlo antes para tener más tiempo de resolver su reemplazante. Había heredado la conducción del equipo tras el fallecimiento de Miguel Russo, pero los traspiés en los torneos Clausura 2025 y Apertura 2026, sumado al golpazo por la eliminación en la Copa Libertadores 2026 (ahora deberá jugar Sudamericana) condicionaron aún más una renovación que tampoco había tenido mucha fuerza.

Se habían mencionado los nombres de Antonio Mohamed y Néstor Lorenzo, pero ambos están con trabajo: el Turco acaba de ganar su quinto título en un año y medio con Toluca de México, mientas que Lorenzo va a dirigir a Colombia en el Mundial y sus tiempos no coincidían con los del plantel xeneize, que el 18 de junio deberá volver al trabajo en el predio que Boca tiene en Ezeiza para realizar la pretemporada.

Riquelme llamó a Arruabarrena hace unos días. Por estas horas están resolviendo detalles del contrato y la conformación de su cuerpo técnico, que volvería a contar con Mauro Navas -uno de sus ayudantes de campo de ese momento y que actualmente dirige la 9° división del club-; también lo acompañarían Diego Markic y el preparador físico Gustavo Roberti.