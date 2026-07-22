La confesión de Nicolás Tagliafico en su regreso a la Argentina tras la final contra España

El regreso de la selección argentina al país marcó un momento de profunda reflexión para sus integrantes. En medio del clima emotivo que envolvió la llegada del equipo, Nicolás Tagliafico compartió sus sentimientos sobre la experiencia vivida en el reciente campeonato del mundo y el impacto de la derrota.

“Duele muchísimo, no lo voy a negar”, escribió el lateral izquierdo y agregó: “Pero haber llegado a otra final y dejar la vida en la cancha no se borra con nada”.

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