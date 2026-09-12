Rodolfo Arruabarrena, tras el 3-1 de Boca a Central Córdoba: elogio a Romero y un mensaje por la Sudamericana

Rodolfo Arruabarrena terminó satisfecho con la actuación de Boca en el triunfo por 3 a 1 sobre Central Córdoba por el torneo Clausura, pero rápidamente desplazó la mirada hacia el próximo objetivo. Después de un partido en el que realizó nueve cambios en el equipo titular y recibió buenas respuestas de varios futbolistas, el entrenador destacó la competencia interna, elogió especialmente a Ángel Romero y Enner Valencia, explicó la ausencia del juvenil Lautaro Bianco y dejó una definición contundente con miras a la revancha del martes ante San Pablo, por la Copa Sudamericana: “Somos Boca y tenemos que ganar”.

“Quiero felicitar a los jugadores. Los tres puntos son muy importantes por la tabla anual y por lo que significan en nuestra cancha. La mayoría tuvo un buen rendimiento, me muestra que quiere entrar. Fue un equipo serio desde la entrada, ante un equipo que, si lo dejás jugar, juega. Mañana, a pensar en Brasil”, señaló el Vasco después de la victoria en la Bombonera.

El Vasco resaltó a Ángel Romero, autor de dos goles contra Central Córdoba: "Es un jugador muy profesional", dijo del paraguayo. Gonzalo Colini - La Nación

Valoró la respuesta de quienes habitualmente cuentan con menos minutos. “Para mí es importante tener alternativas. Ellos saben que necesito de todos. Me han mostrado que quieren estar”, insistió. Más adelante reforzó esa idea: “Tengo jugadores que tienen ganas. Estamos en tres competencias, necesito de todo el grupo”.

Una de las figuras fue Romero, autor del primer y el tercer goles. El segundo, un derechazo colocado desde fuera del área, coronó una buena acción colectiva. Arruabarrena reveló el trabajo del paraguayo detrás de una oportunidad que no había aparecido con frecuencia. “Es un jugador muy profesional. No ha tenido muchos minutos. Se ha roto el c... entrenándose. Sabía que si tenía que ponerlo iba a andar”, afirmó.

“SE HA ROTO EL C… ENTRENANDO, NO TENÍA DUDAS DE QUE IBA A RESPONDER” El Vasco tras la gran actuación con doblete incluido de Ángel Romero ante Central Córdoba. pic.twitter.com/9Kd0HzKRGE — SportsCenter (@SC_ESPN) September 12, 2026

También hubo una valoración positiva de Valencia, el delantero ecuatoriano que celebró un gol propio por primera vez desde su llegada a Boca. “Enner jugó 60 minutos en un buen nivel. Se lo ve cada vez mejor físicamente. Va a ser una ayuda para nosotros”, manifestó el entrenador.

Arruabarrena también se refirió a Rodrigo Bacidalupe, el juvenil que tuvo su debut en la primera división durante el segundo tiempo. “A Rodrigo, como a todos los chicos de la reserva, lo estamos siguiendo. Tiene ese espíritu de no dejar una sin correr. Hoy lo pusimos más por banda, a correr, que es lo que está acostumbrado a hacer. Son chicos humildes, que escuchan, no hablan mucho, y eso viene bien”, describió.

Otro de los destacados fue Lautaro Blanco, uno de los dos futbolistas que se mantuvieron en la formación respecto al encuentro con San Pablo. “Es un chico que físicamente tiene sus cualidades. Siempre lo consulto en cuanto a su estado físico. Hay momentos en los que uno tiene el temor de ponerlo, pero la verdad es que responde. Hoy rindió nuevamente muy bien”, mencionó, halagando la forma del zurdo, que protagoniza casi todos los encuentros.

Lautaro Blanco fue titular en 14 de los 15 partidos de este semestre; Arruabarrena valora su fuerte condición física. Gonzalo Colini - La Nación

La serie de compromisos ocupó una parte importante de la conferencia. “Hemos tenido una seguidilla, pero es lo que nos toca. Lo que uno tiene que hacer es buscar la calidad de los ejercicios y no la cantidad. Ver el tema físico. Estamos concentrándonos como en mi época, cada dos días. Son muchísimos partidos, pero me pone contento que el rendimiento hoy haya sido bueno. Algunos futbolistas tuvieron rendimientos por encima de su nivel y eso viene bien”, valoró el preparador.

En ese contexto, respondió por Lautaro Bianco, juvenil de la reserva que no se concentró para el partido con Central Córdoba. Habían circulado versiones sobre el motivo de su ausencia (una supuesta salida de fiesta), pero el propio futbolista las había desmentido en las redes sociales. “Fue una decisión futbolística. Lo queremos mucho, pero voy viendo el día a día. Ya tendrá su momento”, afirmó el Vasco.

La conferencia tuvo un breve momento distendido cuando una discusión detrás de la sala interrumpió una respuesta. Arruabarrena miró hacia ese sector y, entre risas, lanzó: “¿Qué pasa, muchachos? Estamos grandes. Me desconcentran, estoy hablando y están a las p...”.

“ESTOY HABLANDO Y ESTÁN A LAS PUTEADAS” Imperdible momento del Vasco Arruabarrena… ¡se estaban peleando en plena conferencia! pic.twitter.com/zKJBNITCpI — SportsCenter (@SC_ESPN) September 12, 2026

También hubo lugar para Álvaro Montero, ausente en la noche tras viajar a Colombia por el fallecimiento de una abuela. El DT espera recuperarlo pronto. “Álvaro tiene el vuelo de vuelta mañana temprano. Es colombiano: siempre puede tardar un poquito más”, bromeó, antes de retomar un tono serio: “Pero bueno, tuvo el fallecimiento de su abuela. Hoy he hablado y mañana estará con nosotros”.

Arruabarrena advirtió que el plantel atraviesa distintas situaciones individuales. “En cuanto al equipo, tenemos buenas, malas, pero vamos a buscar. Hemos perdido a Tomi Aranda, que nos da mucho fútbol, pero tenemos a Alan [Velasco], que está en crecimiento”, rescató.

La mirada, por supuesto, terminó puesta en Brasil. “Especular, no podemos especular. Tenemos que estar organizados. En este nivel, los detalles, los errores tontos se pagan caros. Es fútbol; espero que los jugadores lo disfruten. Esperamos darle una alegría a nuestra hinchada”, expresó.

La victoria de Boca contra Central Córdoba

Y cerró con el objetivo que desde ahora domina la agenda de Boca: “El martes esperamos ganar y traer la clasificación. Somos Boca y tenemos que ganar”.