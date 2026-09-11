Deco, director deportivo de Barcelona: “¿Julián Alvarez? El Barça no le dijo que expresara públicamente su deseo de salir”

Barcelona puso punto final al culebrón “Julián Alvarez”. El encargado de finiquitar la novela por el fallido traspaso del delantero argentino fue el portugués Deco, director deportivo del equipo catalán. De todas maneras, y pese a la negativa del Atlético de Madrid de vender al campeón del mundo en Qatar 2022, nada impediría que desde la Ciudad Condal vuelvan a insistir en enero, cuando se reabre el mercado de pases. Por ahora, el tema es cuestión del pasado.

“No quiero hablar más. Hemos hecho las cosas bien. Le mandamos una oferta y no hubo respuesta”, respondió Deco con algo de fastidio durante una entrevista con la cadena RAC1. Y agregó: “Se ha hablado más en prensa que la realidad. [Joan, el presidente del club] Laporta ya ha explicado que habló con ellos de forma respetuosa y clara. Y ya está. No podemos estar siempre con el mismo tema”, postuló. Y continuó con su explicación: “Es más un tema de presión social que de realidad. El Barça no le dijo a Julián que expresara públicamente su deseo de salir del Atlético. A mi el presidente del Porto no me dejó irme al Barça. Me dijo que me quedase un año y luego me dejaría ir. Me quedé y mi obsesión era jugar bien. Por suerte, en mi caso, pude ir dónde quería”, recordó Deco.

#frac1 | 🗣️"Julián? Els moments són moments... nosaltres vam fer una oferta a un club que no el volia vendre. Ja està, no cal donar-hi més voltes"



🔵🔴 DECO parla a @elmonarac1 sobre el fitxatge frustrat de JULIÁN ÁLVAREZ.



🎧 Recupera l'entrevista: https://t.co/DKZ668OsEt pic.twitter.com/o36lCCRFuC — Esports RAC1 (@EsportsRAC1) September 10, 2026

En otro momento de la entrevista volvió a surgir el asunto Julián. Y el portugués insistió, como para que a nadie le quedaran dudas de que no quieren responder más sobre la transferencia del argentino: “Hicimos una oferta para pagar en tres temporadas. Hay clubes que pagan en cinco plazos. No tengo ningún problema con Mateu Alemany [director deportivo de Atlético de Madrid], no le he hecho nada. No sé si él lo tiene conmigo. No quiero hablar más sobre Julián. Tenemos claro que nuestros jugadores tienen versatilidad. Es prácticamente imposible reemplazar a Lewandowski. Ferrán [Torres] sí que tenemos la solución dentro del plantel, incluso si no hubiera venido Gabriel [por el brasileño Gabriel Jesús]. Si no venía Julián, teníamos que buscar un perfil parecido. Por eso fichamos a Gabriel Jesús”, describió.

La búsqueda de Julián Alvarez, infructuosa, deja abierta la sucesión a Robert Lewandowski. Si bien el heredero natural parece ser el brasileño Gabriel Jesús, un recién llegado, el asunto del nuevo delantero fue el denominador común de todo el mercado de pases del Barcelona. Sobre eso también habló Deco: “La discusión del nueve fue bastante larga. Nueves de verdad están Kane, Haaland y Lewandowski... Hay pocos hoy en día. Eto’o no era un 9 puro, era un poco Raphinha. El PSG no ha tenido ningún nueve de esos puros. Condicionar el fútbol de hoy a un delantero es condicionar la forma de jugar. El entrenador tiene claras las ideas de juego. Muchos jugadores del equipo pueden adaptarse a esta posición. Ferrán [Torres, transferido al PSG] tampoco era un nueve. No tenemos que estar obsesionados con esto. No falta un goleador. Raphinha lo está haciendo muy bien. Gabriel, el más parecido a un nueve, y además es asociativo. Hamza sí que es un nueve, de futuro”.

El presidente de Barcelona, Joan Laporta, y el exfutbolista portugués Deco, director deportivo GERMAN PARGA/FCB - GERMAN PARGA/FCB

En este sentido, Deco aprovechó para llenar de elogios al brasileño Raphinha, autor de dos goles en el 5-1 ante Feyenoord por la primera fecha de la fase de liga de la Champions League: “La capitanía le refuerza por mérito. Todo jugador tiene su orgullo, su parte personal y de sueño. Ser capitán del Barça es un sueño. Raphinha ha construido su historia en el vestuario, en el club, el respeto de los compañeros... esto es una construcción y no sale de un día al otro. Está ayudando en todos los sentidos. Es feliz aquí. [Hansi, el entrenador] Flick ha sacado siempre su mejor rendimiento. Hay un parte de gestión emocional que con Raphinha funciona muy bien. Nosotros estamos siempre atentos a nuestros jugadores para tener controlado el tema de los contratos, que no nos tome nada de sorpresa. También hay un tema de meritocracia. No queremos desequilibrios, que no estén uno por debajo del otro para evitar problemas. Es de los jugadores que queremos que estén más años. Hablaremos con él”.

#frac1 | 🗣️”Raphinha és dels jugadors que ens agradaria que s’estigués més anys. Parlarem amb ell”



🔵🔴 DECO anuncia a @elmonarac1 que intentaran renovar RAPHINHA més enllà del 2028.



🎧 Recupera l’entrevista: https://t.co/DKZ668OsEt pic.twitter.com/9kqmKDV9YQ — Esports RAC1 (@EsportsRAC1) September 10, 2026

Deco también se refirió al Balón de Oro: “Lamine [Yamal] debe ser el favorito por todo lo que ha hecho con el Barça y ha ganado un Mundial. Ha tenido momentos importantes. Llegó al Mundial con una lesión. La temporada pasada fue clave, ha sido el mejor de la liga. Para mí, sí. No veo dudas. ¿Los años que ganó Leo [por Lionel Messi] pudo ganar otro? Sí, pero Leo era el mejor", recordó.