Rodrigo Schlegel: el defensor de Racing que voló a la MLS con apenas seis partidos, se vistió de héroe atajando un penal y ya gritó campeón

La pretemporada siguiente a salir campeón con el club al que llegó con edad de Sexta, Rodrigo Schlegel eligió no quedarse en la comodidad de ser una pieza de recambio en un Racing que atravesaba un momento de ilusiones. Con seis partidos en Primera y 22 años en el DNI, encaró al entrenador Eduardo Coudet: “Yo quiero jugar”. El Chacho, siempre frontal, le dijo que lo iba a ayudar a encontrar un club para sumar minutos. Un par de meses después, una comitiva del Orlando City de la MLS llegó para verlo en un partido de Reserva. Gustó. Con apenas seis partidos en Primera, Schlegel se fue a préstamo al Orlando City de la MLS.

Tres temporadas después, el zaguero nacido en Remedios de Escalada hace 25 años es parte de la historia del equipo de la ciudad de Disney World: se ganó el corazón de los hinchas por haber tapado un penal cuando le tocó ser un arquero improvisado y acaba de ganar el primer título del club, la US Open Cup, una suerte de Copa Argentina para el fútbol norteamericano. Al argentino, que en el minuto 89 de los cuartos de final marcó un gol agónico que le permitió a Orlando ir a penales y avanzar a semis, hasta le cuelgan carteles en las tribunas y le firman con cariño en sus redes.

Pasó de todo en el partido! Empate en tiempo normal, tiempo extra , penales. En medio de la tanda es expulsado Gallese el arquero de Orlando, Rodrigo Schlegel defensor se puso los guantes y atajó el penal decisivo. Héroe pic.twitter.com/uZt1ioXPnZ — Edgar Cantero (@DonCantero) November 22, 2020

Schlegel cuenta su historia mientras toma mate en su casa. A la noche lo espera un duelo contra Atlanta United. Cuando juega de local, el plantel no se concentra. “Apenas llegué me costó adaptarme, pedía concentrarme igual con otros compañeros sudamericanos como Pedro Gallese. Pero ahora ya me acostumbré y la verdad que es lindo”, explica. Lo de “su casa” es literal. Después de vivir durante un año con la familia del uruguayo Mauricio Pereyra, se pudo comprar una casa en Orlando.

“Acá se usa mucho el tema del crédito, las hipotecas y eso. Es lindo porque estoy en una ciudad en la que todos quieren venir a visitarte, es una casa de puertas abiertas. Ahora estoy con mi novia, su hermanito y la mamá. Para la final vino mi padrino. Y así todo el tiempo”.

Rodrigo Schlegel en acción con Orlando City, de la MLS: "Creo que se subestima un poco esta liga", cuenta Mark Thor

-Douglas Costa, Shaqiri, Pipa Higuaín, Insigne, Bale. ¿Cómo se prepara un partido sabiendo que tenés que frenar a esas figuras?

-Y te quedás corto… Bernardeschi, Chichiarito y podría seguir. Creo que se subestima un poco esta liga. Este es mi tercer año. Cada temporada veo que crece más y es más competitiva. Están empezando a venir cada vez mejores jugadores. Ya no vienen a retirarse. Vienen a competir. Cuando te toca enfrentar a todos esos jugadores que estuvieron en los mejores clubes a mí me encanta. Trato de pensar en la semana en que no la toquen, que no puedan hacer un gol. Te preparás distinto. Eso es lo lindo de esta liga, porque quieras o no te medís.

-¿Más allá de las figuras qué es lo que más te llamó la atención de la MLS?

-Todo lo que sea infraestructura. En Racing teníamos un par de botas normatec para desinflamar después de los partidos. Acá tienen 10. También el área de piletas frías y calientes. El gimnasio es hermoso. Y no es solo el de Orlando sino que todos los clubes tienen grandes instalaciones. Hay mucha diferencia económica. Cuando nos tocó ir a Los Ángeles, el predio del Galaxy me volvió loco. Es una organización totalmente distinta a lo que estamos acostumbrados. Y eso se ve en las contrataciones que traen.

Rodrigo Schlegel y su primer título conseguido hace poco con Orlando City. “Vos seguí entrenando que el de arriba te va a dar la oportunidad y no las vas a desaprovechar”, la frase que recuerda de su padre Adrián Mark Thor

-¿Y el clima en los estadios? ¿Eso no se extraña?

-Obvio que no tiene nada que ver a lo que estamos acostumbrados en la Argentina. Pero todos los que me vienen a visitar dicen que ir a la cancha es una experiencia hermosa, porque es un lindo ambiente. Después depende mucho del estado y la ciudad. Este país es muy grande, cambia mucho por región. En Orlando y Miami, que está acá cerquita, hay mucha gente latina. Los hinchas algunas veces hasta cantan en español.

Para Schlegel el fútbol es su papá, Adrián. Fue él quien lo acompañó en el viaje en Tren Roca a cada entrenamiento en Banfield, donde estuvo hasta Sexta división, y en Racing. Cuando no jugaba en las divisiones inferiores, recibió un consejo de su padre que tomó como bandera: “Vos seguí entrenando que el de arriba te va a dar la oportunidad y no las vas a desaprovechar”. Schegel no pudo compartir esta reciente vuelta olímpica con su papá, que falleció hace dos años. Pero lo tiene bien presente.

Cuando le preguntan por las atracciones de Orlando lo deja claro: “Yo me la pasaría acá adentro, tomando mate y viendo fútbol. Es algo que me quedó desde chiquito con mi viejo, los fines de semana arrancábamos bien tempranito y no parábamos hasta la noche. Fútbol argentino, Premier League, Serie A, La Liga. Todo… Pero bueno cuando vienen visitas vamos a los parques, a los shopping. También hemos ido a la NBA a ver a los Magic, a Maluma, a Daddy Yankee, Bad Bunny…Y ahora si tenemos libre quizás me hago una escapadita a fin de mes para ver a la selección en Miami”.

Allí estará Lautaro Martínez, compañero de categoría en Inferiores, además de Juan Musso y Marcos Acuña, con los que compartió vestuario en Racing. Sin embargo, Schlegel dice que de aquel plantel académico lo marcaron más los más grandes: Licha López, Sigali, Arias, Cvitanich. “Me enseñaron mucho. Me llevaba bien con ellos, quizá porque soy respetuoso y tengo ganas de aprender, de saber cómo manejarme. Cuando llegás a Primera y estás en un equipo que está peleando cosas se te pueden subir los humos. Y ellos te acomodan”.

Rodrigo Schlegel Mark Thor

-¿Qué aprendiste de ellos?

-Algo parecido a lo que me había tocado vivir en Inferiores. Lo primero que tiene que tener una persona es respeto. Hacia los demás, hacia uno mismo, hacia lo que hace. Con eso te ganas un montón de cosas. Después están las ganas y eso de creer que uno puede. Ahí está la fuerza mental, el tener cabeza. Y creer, creer en uno mismo. Nada va a ser fácil. Ahora quizás todos queremos las cosas rápido. A mi me costó mucho llegar a Primera. En inferiores no jugaba. Llegaba a casa y era difícil decirle a mi viejo que no jugaba. Pero le metí. Y acá estamos.