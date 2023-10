escuchar

Romario nunca fue alguien que exhibiera mesura a la hora de expresarse. Si tiene una posición fuerte sobre un tema será tan certero y directo para decir lo que piensa como lo era cuando tenía el arco de frente, en sus años como jugador. Y este martes, el exdelantero dio una nueva muestra de su estilo en una entrevista que concedió a O Globo en Brasil, donde dejó pocos temas sin abordar: dio su bendición a Fluminense para ganar la Copa Libertadores contra Boca con una dedicatoria subida de tono a los hinchas, fue categórico con Carlo Ancelotti y respaldó a los futbolistas que emigraron a Arabia Saudita.

Es sabido que, a pesar de haber vestido la camiseta de cuatro equipos distintos de Río de Janeiro (jugó también en Flamengo, Vasco da Gama y América), el corazón del “Chapulín” siempre estuvo con el equipo tricolor, y en la charla ratificó su amor sin olvidarse de la rivalidad histórica entre argentinos y brasileños de manera agresiva: “Fluminense debe llevarse la copa. Que se jodan los argentinos, esos hijos de p... Boca se va a tomar por c... Soy de Fluminense desde que nací. Jugué en Fluminense, soy carioca, tengo mucho cariño por el club, es la hinchada más hermosa que tuve la oportunidad de conocer, son el mejor equipo y el que merece ganar”.

Todos los goles de Romario en Fluminense

También fue inevitable que sea consultado por la situación actual en la selección verde-amarela, que viene de una dura fecha FIFA donde cosechó un improbable empate contra Venezuela y una dolorosa derrota ante Uruguay que despertó intensos cuestionamientos al DT Fernando Diniz, que también se está haciendo cargo de Fluminense en simultáneo. Pero en Romario el entrenador tiene un ferviente ladero: “Primero quiero felicitar a Ednaldo Rodrigues, el presidente de la CBF [la Confederación Brasileña de Fútbol], que eligió muy bien a Diniz. Es el mejor entrenador que tenemos. No tuvo tiempo para hacer en la selección lo que hizo en su club, como entrenar y juntar a sus jugadores, hace lo que puede. Empató y perdió estos últimos dos partidos, nadie gana siempre. Pero puedo afirmar que, en mi opinión, la selección brasileña está en manos óptimas con Diniz”.

La situación del técnico en la selección está también afectada por una característica inusual de su contratación: su puesto solo estaría asegurado en un corto plazo, hasta el final de la Copa América del próximo año, a partir de lo cual el histórico Carlo Ancelotti, para entonces libre de su contrato con Real Madrid, podría asumir en su lugar como el primer extranjero en hacerse cargo de la Canarinha en décadas. No obstante, al también ex jugador de Barcelona, PSV y Valencia no le entusiasma esa idea en lo más mínimo: “Que se joda Ancelotti, yo quiero a Diniz hasta el final”.

Fernando Diniz recibió fuertes cuestionamientos, pero Romario lo respalda "hasta el final" Bruna Prado - AP

Por último, al hoy legislador también le consultaron sobre el gran número de jugadores que emigraron a Arabia Saudita, muchos de ellos brasileños como Roberto Firmino, Neymar y Fabinho. Pero lejos de criticar sus decisiones, como otros en el ámbito han reaccionado, Romario confesó que es algo que él mismo hubiera hecho: “Si me pasara a mí ya me hubiera ido a la m... Todos tienen que irse. El jugador de fútbol pasa entre 10 y 15 años en su auge y tiene que aprovechar al máximo la parte financiera. Adelante, jódanse. Principalmente los que no sueñan con ser los mejores del mundo y esas cosas. Es así, se tienen que ir.

Y además también elogió el nivel de los clubes con sus nuevas incorporaciones: “Hoy en día, en el fútbol saudí, quien diga que no es de alto nivel se equivoca. Allí hay unos 12 equipos que cuentan con al menos cuatro grandes jugadores del fútbol mundial. No es un nivel europeo, pero en mi opinión sigue siendo un nivel alto. Y con todo esto y ganando mucho, todo el mundo tiene que irse”, concluyó.

