Rubén Botta siempre fue un jugador con clase. A veces discontinuo, otras veces irregular, pero el zurdo que dejó su huella en Tigre también de la mano de Néstor Raúl Gorosito sigue haciendo “diabluras” adentro de la cancha, ahora con la camiseta de Colón. “Vine al Sabalero por él”, se sinceró tras el partido Botta. Fue testigo de su capacidad de desequilibrio River, que no sólo le convirtió dos goles en el empate 2-2 por la 9° fecha de la Copa de la Liga, sino que le dio varios dolores de cabeza adicionales a los defensores millonarios. Con su cambio de ritmo y gambeta, no paró de sorprender.

El zurdo, mezcla de enganche y delantero, le marcó por duplicado a River y además se despachó contra el árbitro Nicolás Ramírez, a quien criticó por algunos fallos: “Vienen acá a dirigir de manera soberbia, nosotros nos estamos jugando la vida, estamos dejando todo para salvarnos del descenso, pero bueno”.

Lo mejor del partido

Con doblete del volante creativo Botta, uno de penal, el Sabalero, necesitado de puntos en la lucha por no descender, se puso dos veces en ventaja durante el primer tiempo, pero jugó toda la segunda etapa la jugó con uno menos por la expulsión de Moreyra. A esa tarjeta roja apuntaba también el habilidoso zurdo: “Estoy contento por los dos goles, pero también me voy con un poco de bronca porque no pudimos ganar. Igual se hizo difícil con uno menos. El grupo dio una muestra de compromiso, nos quedamos con eso”.

Pero remarcó su enojo contra el arbitraje: “A veces se tienen que dar cuenta... Tiene que ser menos soberbio, estamos un poco nerviosos nosotros por lo que estamos jugando y ellos... Todas las chiquitas (faltas menores) se las cobraba para ellos, pero hay que ser más humildes. Sé que nosotros somos complicados a veces, pero tienen que saber venir a dirigir esta clase de partidos. En foules chiquitos te van metiendo contra tu arco”, dijo en declaraciones a TyC Sports.

Botta encarando ante River; el zurdo fue figura LA NACION/Carolina Niklison

La gran jugada del primer tiempo la hizo Botta por la banda derecha, quien escapó de la marca de Enzo Pérez, corrió en diagonal para meterse al área y, ante el tardío achique de la defensa millonaria, ejecutó con comodidad un zurdazo que fusiló a Ezequiel Centurión y se metió (tras tomar un gran efecto) junto al palo derecho del arquero, a media altura. Golazo que lo gritó con alma y vida, levantando a la gente con las palmas para darle impulso a Colón, que en cada jugada deja la vida para salvarse del descenso.

El 2-1 parcial lo anotó Botta pero también participó en la elaboración de la acción previa al penal. Cuando parecía que los de Núñez podrían dominar el desarrollo mediante la tenencia habitual, Colón se hizo cada vez más punzante y efectivo, sobre todo, a través del lateral Eric Meza, de un Ramón Ábila activo y del mencionado Botta. Fue con una jugada de estos últimos dos futbolistas que el local volvió a torcer el trámite a los 19 minutos del primer tiempo, cuando Botta envió un pase pinchado, otra vez mal defendido por una floja zaga central de River, que bajó Ábila para luego enganchar y rematar. La pelota dio en el brazo de Milton Casco y, tras el chequeo del árbitro Nicolás Ramírez en el VAR, sancionó penal para el Sabalero, convertido por el mismo Botta a los 26 minutos.

Según datos de Sudanalytics, Boca fue el jugador de Colón con más toques [55], el que más faltas recibió [3], el primero en recuperaciones [6], el primero en duelos ganados [10] y el que más pases hizo al campo rival [15]. Además, el que más gambetas completó [5].

“Pasa es que empatás un partido o lo perdés y pensás que todo está mal, pero estamos bien, tenemos que seguir de esta manera. Intentar jugar, no desesperarnos y vamos a salir. ¿El penal? El último lo había pateado yo y me tenía confianza. Estamos todos juntos en esto. Algunas veces alguno falla, pero todos juntos tenemos que estar porque es la única forma de salir de esta situación”, explicó con respecto a cómo decidió con Wanchope Ábila quién patearía el penal ante River.

