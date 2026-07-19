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Salida y llanto de Lisandro Martínez tras sufrir una lesión muscular
El segundo marcador central de la selección nacional debió ser reemplazado sobre el final del primer tiempo: ingresó Otamendi
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La selección argentina sufrió un cimbronazo sobre el final del primer tiempo ante España, en la final del Mundial, en Nueva Jersey. Lisandro Martínez, el confiable segundo central, sufrió una lesión muscular y debió ser reemplazado.
Unos minutos antes de ser sustituido, el defensor de Manchester United había sido amonestado por una fuerte infracción a Mikel Oyarzabal a la salida del área española (tras un pase corto de Rodrigo De Paul). Allí, de inmediato, Licha pareció sentir una molestia, que luego se confirmó: no ocultó su tristeza al tener que salir del campo de juego y lloró sentado en el banco (sus compañeros intentaron consolarlo).
En su lugar ingresó Nicolás Otamendi, el flamante refuerzo de River, que juega en la selección por última vez.
LICHA OUT: Lisandro Martínez pidió el cambio por una molestia y Nicolás Otamendi ingresó en su lugar.— SportsCenter (@SC_ESPN) July 19, 2026
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