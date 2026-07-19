Salida y llanto de Lisandro Martínez tras sufrir una lesión muscular

La selección argentina sufrió un cimbronazo sobre el final del primer tiempo ante España, en la final del Mundial, en Nueva Jersey. Lisandro Martínez, el confiable segundo central, sufrió una lesión muscular y debió ser reemplazado.

La tristeza de Lisandro Martinez en el banco de suplentes tras ser reemplazado por una lesión muscular Tom Weller - dpa DPA

Unos minutos antes de ser sustituido, el defensor de Manchester United había sido amonestado por una fuerte infracción a Mikel Oyarzabal a la salida del área española (tras un pase corto de Rodrigo De Paul). Allí, de inmediato, Licha pareció sentir una molestia, que luego se confirmó: no ocultó su tristeza al tener que salir del campo de juego y lloró sentado en el banco (sus compañeros intentaron consolarlo).

Lisandro Martínez, desconsolado, tras sufrir una lesión muscular: fue reemplazado sobre el final del primer tiempo Ashley Landis - AP

En su lugar ingresó Nicolás Otamendi, el flamante refuerzo de River, que juega en la selección por última vez.