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El pedido de tarjeta roja que Lionel Messi le hizo al árbitro por Marc Cucurella
Tras la expulsión de Enzo Fernández, el lateral izquierdo español se tapó la boca por un segundo y el número 10 nacional se lo advirtió al árbitro, que decidió no expulsarlo
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El cierre del segundo tiempo de la final del Mundial entre la Argentina y España tuvo un momento sumamente tenso tras la expulsión de Enzo Fernández. Fue cuando el lateral izquierdo Marc Cucurella le dijo algo a Lionel Messi tapándose la boca por un segundo, acción que reglamentariamente debe ser penada con expulsión.
El número 10 nacional le reclamó la tarjeta roja al árbitro, el esloveno Slavko Vinčić, pero este consideró que no había sido suficiente como para expulsarlo.
Vale recordar que la FIFA implementó una regla que conlleva la expulsión directa a futbolistas que oculten sus labios al hablar, buscando frenar insultos y comentarios discriminatorios.
¿Cucurella se tapó la boca?— TyC Sports (@TyCSports) July 19, 2026
Messi y el reclamo hacia el árbitro luego de la acción del defensor español. pic.twitter.com/AUvxfeZHBW
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