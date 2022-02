Salzburg estuvo a punto de conseguir el batacazo contra Bayern en la Champions League, pero Kingsley Coman empató sobre el final

Lo que a priori podría ser un trámite para Bayern frente a Red Bull Salzburg terminó siendo un sufrimiento, a tal punto que el equipo de Múnich estuvo muy cerca de volver a Alemania con una humillante derrota en la ida de los octavos de final de la Champions League. El seis veces campeón de Europa necesitó un gol in extremis de Kingsley Coman, quien le dio su último título continental en 2020, para salvarse de una derrota difícil de digerir con miras al partido de vuelta en el Allianz Arena.

En una suerte de clásico regional por la poca distancia entre ambas ciudades (a Salzburgo y Múnich las separan apenas 145 kilómetros), el equipo austríaco salió con un plan bien establecido: esperar en su mitad del campo y salir de contraataque con pases rápidos para hacer daño en la línea de tres de Benjamin Pavard, Niklas Süle y Lucas Hernández.

El gol de Adamu que abrió el marcador para Salzburg

Fue así cómo el conjunto dirigido por Mathias Jaissle, de 33 años, generó la mayoría de sus ocasiones de gol. Su delantero estelar Karim Adeyemi (llegó a interesar a Barcelona y a Borussia Dortmund) avanzó varias veces antes de perder en el cuerpo a cuerpo con el gigante Süle, pero a los 21 minutos enganchó hacia adentro y asistió a Chukwubuike Adamu (había entrado por el lesionado Noah Okafor a los 12), que definió de gran manera al segundo palo del arco de Sven Ulreich (suplente de Manuel Neuer) y desató un festejo descontrolado de los hinchas en Salzburgo.

Un Bayern desconcertado intentó entonces añadir hombres en el área del rival, pero siguió generando huecos que Red Bull explotó constantemente. En el segundo tiempo Adamu estuvo muy cerca de marcar un doblete, luego de que un tiro de Adeyemi le cayera en los pies, pero Pavard logró salvar en la línea.

El empate de Bayern, por parte de Coman

Pero el campeón alemán fue acercándose, principalmente con un tiro de Leroy Sané a los 40 del segundo tiempo, que contuvo de gran manera Philipp Köhn. Sin embargo, la resistencia de Salzburg no duró hasta el final. En uno de los múltiples centros que intentó, a los 45 Bayern encontró la cabeza de Thomas Müller, que habilitó a un Coman desmarcado para que definiera al primer palo y destruyera el anhelo de resonante victoria de los locales.

Compacto de Salzburg 1 vs. Bayern 1

A pesar de no quedarse con el triunfo que tenía parcialmente y de tener que afrontar una dura visita a Múnich con la serie equilibrada, Red Bull puede estar muy orgulloso. Con grandes producciones de sus jóvenes, en particular las del maliense Mohamed Camara, el estadounidense Brenden Aaronson y el ex boquense Nicolás Capaldo, estuvo a punto de firmar uno de los batacazos de la Champions en la temporada, días después de que Bayern sufriera uno por parte de Bochum en la Bundesliga, que lidera con 6 puntos de ventaja. El cuadro austríaco le generó, con sus modestas armas, serias dudas a uno de los tanques del fútbol mundial.