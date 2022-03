San Lorenzo-Huracán: la fortaleza del Nuevo Gasómetro, el historial, la anécdota de “El Zorro” y otras perlas del “clásico de barrio más grande del mundo”

San Lorenzo y Huracán volverán a encontrarse y animarán “el clásico de barrio más grande del mundo”. Un clásico porteño, el clásico del tango y del bandoneón. Boedo de un lado, Parque Patricios del otro. La cita está marcada en el calendario: este sábado, desde las 16.15, en el Nuevo Gasómetro. Y en lo previo siempre surgen historias, datos y protagonistas que dan aun más valor a un cruce que tiene más de 100 años de historia.

Troglio busca firmeza

Pedro Troglio, con la confianza que brinda un buen resultado, tomó aire y sacó la cabeza del agua gracias a la reciente victoria sobre Talleres. Hasta el triunfo en el estadio Mario Kempes el Ciclón no había ganado por la Copa de la Liga Profesional y las muecas de fastidio se habían apoderado una vez más de los hinchas, tras la llegada de un director técnico que había hecho un impacto positivo en lo anímico. La visita a Córdoba resultó un soplo de alivio para una institución que se ha acostumbrado a naufragar entre sobresaltos.

Pedro Troglio llegó hace poco a San Lorenzo pero no le rehúye a la presión de la actualidad azulgrana ni del clásico con el Globo. Fotobaires

“El clásico es lo más importante que puede pasarte. Me ha tocado jugar muchos y que en muchos me fuera bien. No hay nada más lindo que eso. Y cuando lo perdés, es terrible. Un clásico es un campeonato dentro del campeonato, un campeonato de 90 minutos. Ahí a la gente no le importan las formas: le importa ganar”, resumió Troglio –marcado por varios Gimnasia vs. Estudiantes– en declaraciones a Olé.

Kudelka, invicto contra el Ciclón

Frank Darío Kudelka atesora un antecedente peculiar: en sus pasos por Unión, Huracán, Newell’s y Talleres nunca perdió ante San Lorenzo. La primera vez que estuvo cara a cara con los azulgranas fue en la temporada 2011/2012. Al mando de los tatengues, festejó un 1 a 0. El último duelo se dio en el Palacio Ducó, el único clásico en el que dirigió: el Globo se impuso por 2 a 1, en octubre pasado. En total, el entrenador cordobés de 60 años tiene cuatro victorias y un empate frente al Ciclón.

Cinco enfrentamientos, cuatro victorias y ninguna caída presenta frente a San Lorenzo Frank Kudelka, el hoy director técnico de Huracán. Diego Lima - LA NACION

Los clásicos y nueva oportunidad para Centurión

La inspiración de Ricardo Centurión le sirvió a San Lorenzo para salir del fondo de la tabla en el cruce con Talleres. Encendido, el atacante se las ingenió para sacar petróleo cuando pudo y apareció como la pieza clave que inclinó la balanza. El de este sábado será el primer clásico en el que portará la camiseta 10 azulgrana. “Ricky” ya conoce de primera mano lo que es protagonizar, y destacarse en, los otros clásicos más importantes del país: Boca-River y Racing-Independiente.

Ricardo Centurión tuvo contra Talleres su mejor desempeño en el Ciclón; este sábado participará por primera vez en el último clásico mayor de cada equipo grande que le falta, tras jugar Boca vs. River y Racing vs. Independiente. Laura Lescano - Télam

En 2012, con apenas un puñado de partidos en la primera división, se erigió en figura y fue ovacionado por el público de la Academia en 2-0 al Rojo en el Cilindro. Más acá en el tiempo, en 2016, Guillermo Barros Schelotto lo mandó a la cancha en el segundo período y Centurión selló el triunfo xeneize sobre River por 4 a 2, en un encuentro atrapante en el que Carlos Tevez marcó dos tantos. Ahora, en el Nuevo Gasómetro, el talentoso y díscolo mediapunta tendrá la posibilidad de dejar su huella.

El Nuevo Gasómetro, una fortaleza en el duelo barrial

Desde que se enfrentaron por primera vez en el nuevo estadio de San Lorenzo, en 1995, el Globo celebró una sola vez, en el 2001 (1 a 0, con un gol de Emanuel Villa). Sin embargo, este sábado el club de Boedo intentará cortar una extensa racha negativa, ya que Huracán lleva siete clásicos consecutivos sin derrotas en el tiempo regular, con dos triunfos y cinco igualdades (cabe aclarar que fue eliminado por penales en la Copa de la Superliga, en 2019). ¿El último éxito azulgrana? El 13 de mayo de 2017, por 1 a 0 con un tanto de Marcos Angileri. El Ciclón transita la tercera entre sus peores rachas frente al archirrival.

El Nuevo Gasómetro, un estadio dificilísimo para Huracán, que se impuso una sola vez allí en 26 años. LA NACION

Tal vez como pocas veces en los últimos años, la distancia de 38 éxitos –33 en el profesionalismo– que San Lorenzo le lleva a Huracán en el historial poco importa en lo previo. El Globo pasó de la ilusión por el gran triunfo sobre Boca a un pequeño desencanto por la caída contra Godoy Cruz, en la que evidenció errores defensivos, fundamentalmente en la salida de la pelota desde el fondo. Pero desde Parque Patricios aseguran que saldrán a ganar en el Nuevo Gasómetro, confiados en los puntos obtenidos y el rendimiento mostrado en la Copa de la Liga. Con 9 unidades en seis fechas, Huracán está a la par de Tigre, que por ahora se adueña de la cuarta y última plaza clasificatoria en la zona 2.

Cóccaro, la gran esperanza quemera

La exposición de Matías Fernando Cóccaro creció notoriamente tras su reciente gol a Boca en la Bombonera, pero el uruguayo, a los 24 años, representa la ilusión del Globo desde hace varios meses. El “Zorro” lleva 10 tantos en el club en apenas 22 encuentros, y los consiguió en ocho partidos, todos ganados por Huracán. Para este admirador de Freddie Mercury será el primer clásico como titular, ya que en el 2 a 1 del año pasado ingresó en el segundo tiempo.

Matías Cóccaro, la figura quemera del momento, pensó que iba a pasarla mal cuando se topó con hinchas de San Lorenzo en Parque Chacabuco. Fotobaires

Recientemente, en ESPN relevó una anécdota: “Hace poco fui a pasear al perro por Parque Chacabuco. Di la vuelta y por ahí los vi: varios hinchas de San Lorenzo. «Vos sos Cóccaro, ¿no?», me preguntaron. Se me paró el corazón, ja. Yo tenía que pasar, no iba a quedar como un cobarde. Pero me felicitaron porque estaba jugando bien. Y se lo agradecí”, contó el delantero.