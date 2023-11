escuchar

En gran parte del 2023, San Lorenzo fue un especialista en sacar petróleo de pozos que parecían secos. Para eso, Rubén Darío Insua forjó una cuadrilla de obreros comprometidos y solidarios. Abnegados hasta la extenuación. En la Liga Profesional completó una campaña por encima de las expectativas, al finalizar tercero. Se armó un buen colchón de puntos. Ya en la Copa de la Liga, el equipo, que también debió atender la Copa Sudamericana, acusó el desgaste, la maquinaria quemaba demasiado aceite como para seguir extrayendo petróleo.

Pero a un equipo acostumbrado al esfuerzo le quedaba un último golpe de riñón, en el partido que cerraba el año. Sin posibilidades de acceder a los cuartos de final de la Copa de la Liga, el triunfo ante Central Córdoba cotizaba para la Tabla Anual, con la clasificación a la Copa Libertadores. Lo consiguió con su estilo, apretado, exigido, sin sobrarle nada. Fue por 2-0, con el mérito de afrontar el encuentro sin el suspendido Adam Bareiro, autor de siete de los nueve goles que tenía el equipo. Central Córdoba, que ya había alejado la amenaza del descenso, no consiguió el punto que lo hubiera metido en los cuartos de final. Esa plaza fue para Platense.

Rubén Insua, el arquitecto de la reconstrucción futbolística de San Lorenzo Fotobaires

Hasta anoche, San Lorenzo no había ganado por la Copa de la Liga en el Nuevo Gasómetro, su fortín en la Liga Profesional. Nunca más oportuna la vuelta a la victoria, con el golazo de Jalil Elías y el cabezazo de Gastón Hernández.

De esta manera, el Ciclón volverá después de cinco años a la principal competencia de clubes del continente. Su último paso por la Libertadores fue en 2019, con la dirección técnica de Jorge Almirón. Un buen cierre de año deportivo en un club en el que se avecinan varias transformaciones. La primera será institucional, con las elecciones del 17 de diciembre, en las que no se presentará el actual presidente, Horacio Arreceygor. Competirán cuatro listas.

A las nuevas autoridades les espera mucho trabajo en el armado futbolístico. Se vence el contrato de Insua, que insinuó buena disposición para renovar. Se alejará el manager Matías Caruso y a 12 futbolistas se les acaba el contrato.

Arreceygor ya fue adelantando un balance: “En los dos años y medio de mi mandato llevamos adelante un plan de austeridad y desendeudamiento. No era fácil asumir tras la salida de Marcelo Tinelli. Y este año fue más difícil porque no hubo ventas. Bajamos considerablemente el pasivo. Hace dos años los hinchas me decían que nos íbamos al descenso, pero llegamos a clasificarnos para las copas continentales e hicimos una gestión clara, el 70 por ciento del plantel es del club. Creo que más allá de quién gane las elecciones, sería importante institucionalmente renovarle el contrato a Insua. Se lo merece, puso el hombro en un momento difícil.”

Jalil Elías le ofrenda su golazo a los hinchas; seguirá su carrera en Malasia Fotobaires

Desde el orden táctico que privilegiaron, a los dos equipos les costó sorprender y tomar desprevenido al rival. No abundó la sucesión de pases, si bien el equipo santiagueño era un poco más prolijo en la salida, se juntaba mejor, aunque sin profundidad.

San Lorenzo insinuó ser más directo en ataque, pero no fue más que una sensación, que no pasó de una media vuelta de Girotti dentro del área y de una volea de Hernández al conectar un córner que rozó el travesaño. Esas dos acciones fueron antes de los 10 minutos, sin que pudieran considerarse el prólogo de un ataque sostenido del Ciclón. Bien cubierto por una línea de cinco, Central Córdoba disputó la iniciativa y por momentos descansó en la circulación de la pelota.

San Lorenzo necesitaba más del “Perrito” Barrios y Leguizamón. El criterio de Elías en la salida y la voluntad de Maroni para involucrarse en el armado no tenían continuidad en los últimos 30 metros del campo. Girotti jugaba demasiado de espalda y conectaba poco con el resto. Central Córdoba lamentó la salida temprana de Farioli por lesión, se quedaba sin una pieza que aceitaba el circuito en el medio.

Maroni intenta pasar entre Ocampos y Maciel Fotobaires

Mientras a San Lorenzo le quedaba lejos el arco de Mansilla, Central Córdoba conseguía algunas aproximaciones, dentro de un partido chato, de poco vuelto. El primer tiempo se iba en medio de la intrascendencia, con los hinchas que comenzaban a impacientarse, paso previo a los insultos hacia los dirigentes. Pero el golazo de Jalil Elías rompió el molde. El primero en salirse de los esquemas fue Luján, con una proyección por adentro y el cambio de frente hacia Barrios, que le sirvió la pelota a Elías para un remate cruzado con la parte interna del pie derecho que entró por un ángulo. El rendidor volante central, que se irá a jugar a Malasia, corrió hasta la cabecera para ofrendarle el gol a los hinchas.

San Lorenzo se replegó en el segundo tiempo para cuidar la ventaja. Su instinto proteccionista se activa de inmediato. Pasó alguna zozobra, pero Central Córdoba no tenía demasiado filo ofensivo. La tranquilidad definitiva la trajo el cabezazo de Hernández. Los festejos y el clima de despedida se entremezclaron tras el final. San Lorenzo tiene por delante muchas incógnitas por despejar (presidente, entrenador y plantel), pero lo hará con una certeza gratificante: el 2024 lo verá en la Copa Libertadores.