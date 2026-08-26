San Lorenzo se refuerza con Farías: del calvario de las graves lesiones a ser compañero de Messi

Además del chato rendimiento futbolístico del equipo, el escepticismo del hincha de San Lorenzo se acentuaba cuando hacía el balance de los movimientos del plantel en este mercado de pases. Se fueron dos columnas defensivas, el arquero Orlando Gill y el zaguero Jhohan Romaña, y las contrataciones no despiertan muchas expectativas. Son refuerzos para completar el plantel, apuestas que por el momento no son un atractivo para vender abonos, o “cortar tickets”, como se dice en el teatro.

Sin alejarse de la austeridad que le impone su delicada situación económica, San Lorenzo acaba de sumar un nombre que invita a la ilusión. Muchas veces el fútbol presenta este tipo de escenarios: se juntan un club que intenta reconstruir algo de su grandeza con un futbolista necesitado de un espacio para reflotar las muy buenas condiciones que se le vieron en otro momento, y que por un par de graves lesiones quedaron muy discontinuadas en los últimos años.

Con poco lugar en Estudiantes, Facundo Farías se incorpora a San Lorenzo en un préstamo de 12 meses, sin cargo, y con una opción de compra de 3 millones de dólares por el 70 por ciento del pase. San Lorenzo pagará el 60 por ciento del elevado contrato -por encima del millón de dólares- que firmó con Estudiantes, que se hará del 40 por ciento restante.

Facundo Farías, en la jugada que sufrió la primera rotura de ligamentos en una rodilla; fue jugando para Colón ante Talleres, en 2022

Farías, que este viernes cumplirá 24 años, llega para cubrir una zona del campo que San Lorenzo tiene debilitada por las lesiones de Facundo Gulli y Nahuel “Perrito” Barrios. “Farías debe de ser uno de los mejores futbolistas de la Argentina”, respondió hace unos días Néstor Gorosito, que dirigió al media-punta durante cuatro meses en Colón, hasta que en julio de 2023 fue transferido a Inter Miami en cinco millones de euros, la venta más alta en la historia de la entidad sabalera.

En Colón fue donde despuntó esta promesa que apuntaba a ser una de las figuras del medio local. Debutó con 17 años y en 2021 fue una de las piezas en el equipo que dirigía Eduardo Domínguez y conquistó la Copa de la Liga Profesional tras vencer en la final a Racing, en lo que fue el primer título del club santafesino en la categoría superior.

A la par de su capacidad para gambetear y ser profundo en los últimos 30 metros del campo se iba conociendo su dura historia de vida, con la pérdida de sus padres antes de ser adolescente. River lo tuvo en su agenda y Boca, a través de Juan Román Riquelme, hizo un firme intento por contratarlo, pero se quedó para jugar la Copa Libertadores en Colón, que primero lo tuvo como hincha fanático y luego como jugador profesional.

Su progresión futbolística tuvo un abrupto freno en septiembre de 2022, cuando frente a Talleres se rompió el ligamento cruzado de la rodilla derecha. Pasó por el quirófano y una recuperación de ocho meses, hasta que reapareció en mayo de 2023. Disputó ocho partidos y el horizonte se le volvió a abrir con la transferencia al Inter Miami que dirigía Gerardo Marino.

“Es un gran paso para seguir aprendiendo al lado de jugadores extraordinarios”, dijo antes de subirse al avión, con 20 años, para compartir una formación con Lionel Messi, Sergio Busquets, Jordi Alba y Luis Suárez. El primer semestre fue de aproximación al nuevo desafío: aun sin haber disputado salió campeón de la Leagues Cup, la competencia que agrupa a equipos estadounidenses y mexicanos.

Volvió a caer en la dura trampa de las lesiones en 2024, cuando en un amistoso de Inter Miami frente a El Salvador se le rompió la otra rodilla (ligamento cruzado anterior izquierdo). Esta vez la convalecencia fue más larga, de nueve meses. Ya no volvió a reaparecer en Las Garzas, donde jugó menos de lo deseado (13 cotejos, con tres goles y dos asistencias).

Farías, en Inter Miami, donde otra rotura de ligamentos en una rodilla interrumpió su adaptación Wilfredo Lee - AP

Quien tenía destino de selección -disputó tres encuentros en el Sub 23 de Javier Mascherano- emprendió a principios de 2025 el regreso a la Argentina. Por el pedido insistente de Eduardo Domínguez, que lo conocía de cerca de Colón, Estudiantes pagó 4.340.000 euros por su pase (la segunda contratación más cara en la historia del Pincha, por detrás de la de Mauro Boselli; al margen de Cristian Medina, acercado por el empresario Foster Gillett por 15 millones de dólares).

En un año y medio en Estudiantes no se reencontró con su mejor versión futbolística. Casi nunca se afianzó: de 49 presencias, solo 19 fueron como titular. Solo marcó dos goles, a Ituzaingó (Copa Argentina) y Cusco (Copa Libertadores), y dio tres asistencias.

San Lorenzo necesitaba una cuota de creatividad y Farías volver a sentirse el futbolista que apuntaba ser, mientras el hincha ve una luz en el largo túnel que viene atravesando el equipo.