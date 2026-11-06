San Lorenzo vs. Platense: horario y por dónde pasan el partido del Torneo Clausura 2026

Este viernes, San Lorenzo y Platense se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 16 del Grupo A del Torneo Clausura 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Felipe Viola, se disputa en el Nuevo Gasómetro y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Ciclón se mantiene en el noveno lugar de la tabla de posiciones con 19 puntos, uno menos que Independiente, el último que se estaría clasificando a octavos de final. Viene de empatar 2 a 2 con Vélez en el estadio José Amalfitani por los tantos de Juan Cruz Policella y Matías Pellegrini para el local, y de Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi para el visitante. Para meterse entre los 16 mejores del certamen tiene que ganar y esperar a que el Rojo no sume de a tres.

San Lorenzo viene de empatar 2 a 2 con Vélez y buscará recuperarse para pasar a octavos de final JUAN MANUEL BAEZ

El Calamar, por su parte, está 17° con 17 unidades y aún tiene chances de pasar de ronda. Sin embargo, para que eso ocurra, tiene que ganar y esperar a que Unión e Independiente no ganen. En ese caso, igualará al equipo de Avellaneda y el último boleto para octavos se definirá por diferencia de gol. En la jornada pasada venció a Central Córdoba por 2 a 0 en el estadio Ciudad de Vicente López.

En simultáneo, para que no haya ventaja deportiva en la pelea por la clasificación a octavos de final, se juegan otros dos partidos: Unión vs. Vélez e Independiente vs. Deportivo Riestra.

San Lorenzo vs. Platense: cómo ver online

El encuentro está programado para este viernes a las 19.15 (horario argentino) en el Bajo Flores y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real, en tanto, está disponible en canchallena.com.

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Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, San Lorenzo corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este viernes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.76 contra los 3.12 que se repagan por un hipotético triunfo de Platense. El empate, por su parte, cotiza cerca de 2.95.

Las casas de apuestas ponen a San Lorenzo como favorito al triunfo en el encuentro ante Platense Ignacio Amiconi/ FOTOBAIRES

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