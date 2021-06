San Lorenzo ya tiene a Mauro Cetto de manager y ahora le falta designar al director técnico

Durante mayo, San Lorenzo se quedó sin director técnico, por la renuncia de Diego Dabove, y con el cargo de presidente en pausa por la licencia que pidió Marcelo Tinelli. En los últimos días empezó a llenar casilleros: con el vicepresidente primero Horacio Arreceygor a cargo del club, este martes firmó contrato Mauro Cetto como nuevo director de fútbol y encargado de una reconstrucción tras un muy mal primer semestre y en medio de una situación económica que obligará a la austeridad.

El ex zaguero central viene de cumplir una función similar en Rosario Central. Su vínculo es hasta diciembre de 2022, y en la presentación el Ciclón evocó los buenos momentos de su etapa como jugador en la obtención del torneo Inicial 2013 y la Copa Libertadores 2014. En el sitio institucional, Cetto declaró: “Estoy feliz y orgulloso. Acá pasé uno de los momentos más hermosos de mi carrera, y siempre sentí un afecto especial por este club. Intentaremos volver a poner a San Lorenzo en lo más alto”. Cetto surgió como una alternativa tras la negativa de Nicolás Burdisso, que hace un tiempo había sido buscado también por Independiente.

Tras ponerse al tanto de la situación de un plantel que tendrá varias bajas, el nuevo manager decidirá en los próximos días quién será el nuevo entrenador, para la pretemporada que comenzará el 17 de junio. Luego de la salida de Dabove, en los últimos tres partidos por la Copa Sudamericana dirigió Leandro Romagnoli, que cosechó una derrota (Rosario Central) y dos triunfos (12 de Octubre y Huachipato).

Leandro Romagnoli dirigió en los últimos tres partidos de San Lorenzo, tras la renuncia de Diego Dabove MAURO ALFIERI - LA NACION

Integrante de la secretaría técnica, “Pipí” Romagnoli tiene el deseo de ser confirmado en el cargo de director técnico. Arreceygor, en declaraciones a La Red, agradeció que el ex enganche haya sido una vez más “el bombero”, pero no adelantó nada sobre el futuro. “Todavía no avanzamos con Mauro sobre la designación del entrenador. Lo resolveremos en los próximos días, luego de que él tenga un panorama completo sobre la situación futbolística”, apuntó el dirigente.

🤝 Mauro Cetto, integrante del equipo que ganó el Torneo Inicial 2013 y la Copa Libertadores 2014, firmó contrato junto al Presidente Horacio Arreceygor y es el nuevo Director de Fútbol de #SanLorenzo ➡️ https://t.co/cDnBJLZUCX



¡Muchos éxitos! 💙❤️ pic.twitter.com/25KvYMiqgQ — San Lorenzo (@SanLorenzo) June 1, 2021

Trascendió que uno de los preferidos de Cetto es Guillermo Barros Schelotto, descartado por Arreceygor por motivos económicos. En las últimas semanas, dirigentes de San Lorenzo se contactaron con Pablo Guede, que pasó por el club en 2016. “Pablo veía como una contraindicación que estuviera Pipi”, expresó Arreceygor, que aclaró que la elección de Cetto no debió ser consensuada con Tinelli. “Marcelo está muy ocupado con su programa”, añadió. El directivo no descartó a Néstor Gorosito ni a “alguna sorpresa” que pueda aportar Cetto.

A Néstor Ortigoza le gustaría volver para retirarse en San Lorenzo, y la dirigencia está dispuesta a recibirlo DANIEL JAYO - LA NACION

La depuración que habrá en el plantel no incluiría a los mellizos Ángel y Óscar Romero, a pesar de que Arreceygor admitió que “se deberá achicar el presupuesto” y le pidió “creatividad a Cetto debido a la merma de los ingresos”.

Como hincha, Arreceygor dijo que le gustaría que “Néstor Ortigoza se retirara con la camiseta de San Lorenzo”. Con 36 años, Ortigoza manifestó su deseo de cerrar su carrera en el Ciclón tras desvincularse de Estudiantes, de Río Cuarto.

LA NACION