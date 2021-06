Limpieza en Boca: el futuro de Tevez y los otros 14 futbolistas que pueden emigrar

El cierre del semestre terminó con una mueca de fastidio para Boca. La débil imagen que dejó en la semifinal con Racing, en la que después de un pobre 0 a 0 quedó eliminado por penales de la Copa de la Liga Profesional, fue un reflejo de lo que es el equipo en lo que va de 2021.

Las estadísticas exponen esa inestabilidad. De 27 partidos oficiales, el conjunto dirigido por Miguel Ángel Russo ganó apenas 11, igualó 10 y perdió 6. Su eficacia fue magra, tratándose de Boca: 53 por ciento . Y su cociente de goles, también bajo: 1,44 por encuentro. Potenciado por el histórico 7-1 a Vélez.

En los 26 juegos restantes, el equipo xeneize marcó un gol (9 veces) o ninguno (7) en 16 ocasiones. Anotó por duplicado en siete partidos y tres veces hizo tres goles.

Más allá de los elogios propios expuestos hacia el afuera del club (aquéllos de Juan Román Riquelme post eliminación a River y los de Russo sobre los logros cosechados en su ciclo), puertas adentro hay conciencia de que Boca debe mejorar. Y mucho.

Con Atlético Mineiro como rival en los octavos de final de la Copa Libertadores, el primer paso pasará por tomar decisiones referidas a cuáles futbolistas del plantel seguirán en el club y quiénes harán las valijas a fin de mes.

Según averiguó LA NACION, en total son 15 los futbolistas que pueden emigrar. En esa lista aparecen los que quedarán libres, los que buscarán nuevos desafíos y los que el club intentará sumar a alguna negociación vinculada con refuerzos.

Después de una serie de buenas actuaciones, Agustín Rossi pretende ser el arquero titular de Boca; de lo contrario, procurará emigrar Pool Argra - La Nación

Arqueros

Los casos de Esteban Andrada y Agustín Rossi son bien diferentes. Si bien dejó de ser un intocable, el mendocino es una pieza muy importante del equipo y mientras algunos quieren que recupere la confianza, otros consideran que su ciclo está terminado.

Existen ofertas por él, pero ninguna se acercó al monto de la cláusula de rescisión, estipulada en 25.000.000 de dólares. Si bien se habló de varios clubes interesados, hubo una única consulta concreta, y rechazada, de Monterrey (México). El destino europeo siempre tentó a Andrada y Francia puede ser su próximo lugar en el mundo, por sondeos no oficiales de Olympique, de Marsella (dirigido por Jorge Sampaoli y que tiene los ex jugadores de Boca Leonardo Balerdi y Darío Benedetto), y Lille, el campeón. Su reciente no convocatoria al seleccionado puede bajarle la tasación, aunque desde el cuerpo técnico argentino dejaron en claro que evitaron citarlo para que terminara de recuperarse luego del contagio de coronavirus y que sigue siendo parte del ciclo de Lionel Scaloni.

En el caso de Rossi, su futuro vuelve a estar atado a lo que ocurra con Andrada. A menos que las propuestas económicas sean muy favorables, Boca no se desprenderá de sus dos arqueros. Cuando fue puesto a prueba, el ex hombre de Chacarita estuvo a la altura, e incluso ratificó su condición de especialista en penales.

Su contrato concluye en junio de 2023, y Rossi siempre manifestó que su gran ilusión es afirmarse como el titular. En cambio, si se queda Andrada, su plan es emigrar. La única oferta oficial por él fue de Udinese, de Italia. Y fue descartada. Pero desde varios países de Europa siguen al ex arquero de Defensa y Justicia. Entre ellos, España, Bélgica e Inglaterra.

Lisandro López-Carlos Izquierdoz, la zaga central que más seguridad le da a la defensa boquense

Defensores

Como ya anunció el Consejo de Fútbol poco antes de que terminara 2020, el vínculo con Julio Buffarini no será renovado. El cordobés quedará libre el 30 de junio. Ese mismo día concluyirán los contratos de Leonardo Jara y Emmanuel Mas. El destino del lateral izquierdo, muy valorado por Russo por su ejemplo de profesionalismo, estaría en Vélez.

El caso de Lisandro López es curioso. Se adaptó rápido a Boca, casi siempre tuvo actuaciones destacadas e incluso en este ciclo hizo casi la misma cantidad de goles (3) que Franco Soldano (4) y Mauro Zárate (4). Sin embargo, de un día al otro perdió su puesto a manos del peruano Carlos Zambrano, que jamás dio la talla. Eso lo puso en una posición incómoda, que hace que marcharse sea una opción, anticipada hace unos meses por su representante, Gustavo Goñi. “Nunca dije que iba a irme ni nada; estoy muy feliz y contento en Boca. Yo me enojo porque quiero jugar siempre, pero el que decide es Miguel y yo lo respeto mucho”, declaró después del 3-0 a The Strongest en la última fecha de la etapa de grupos de la Libertadores.

Otro de los hombres de la última línea que pueden salir es Nicolás Capaldo. El ahora lateral derecho suena fuerte como refuerzo de Salzburg, el campeón de Austria. Boca estaría interesado en venderlo pero también en quedarse con un porcentaje de su ficha. De concretarse, al club entrarían unos 5.000.000 de euros.

Mediocampistas

Agustín Obando y Gonzalo Maroni fueron ofrecidos a Lanús como parte de pago por el pase de Nicolás Orsini. Otro que sería cedido, en préstamo, para que ganara rodaje es el Changuito Exequiel Zeballos, de auspiciosa aparición pero sin espacio para que se consolide en la primera.

Exequiel Zeballos fue una buena aparición, por eso Boca intentará que gane rodaje y continuidad... en otro club Boca Juniors Oficial

Delanteros

Tal como lo estipuló en el contrato de renovación que firmó en agosto de 2020, Carlos Tevez tiene la libertad de anunciar su desvinculación en este receso. De no hacerlo, automáticamente se dará por hecha su continuidad hasta fin de año. Si bien ante Racing no encontró espacio para destacarse y estuvo lejos del Apache rebelde y experimentado que sobresalió en varios tramos del ciclo de Russo, sería sorpresivo que el capitán no siguiera hasta diciembre, con la Copa Libertadores y el octavo de final contra River por la Copa Argentina como zanahorias en el horizonte.

Carlos Tevez debe definir este mes si sigue hasta fin de año o se desvincula ahora de Boca; en el club dan por segura con su continuidad Marcelo Aguilar - La Nación

El segundo préstamo de Franco Soldano finalizará el 30 de junio y Boca no hará uso de la opción de compra, tasada en 5.000.000 de euros. Así las cosas, el cordobés deberá regresar a Olympiacos, de Grecia.

Por Sebastián Villa hay interés de varios clubes de Europa y de Brasil. Sin embargo, hasta el momento no existieron propuestas concretas. El club quiere que la del colombiano sea su venta más importante, e invertir en refuerzos lo que ingrese por él. Le juega en contra la causa de abril de 2020 por violencia contra su novia y la reciente no citación al seleccionado de su país a raíz de ese problema jurídico.

A la temprana despedida de Ramón “Wanchope” Ábila se sumó hace unos días la de Mauro Zárate. Enojado por lo que entiende como una escasez de oportunidades, que le recriminó a Russo, a los 34 años buscará nuevos horizontes. La Major League Soccer sería su primera opción, aunque Racing se mostró interesado en él.

Una situación extraña es la de Cristian Pavón. Volvió a Boca porque no tenía alternativas, pero con la clara idea de regresar a Los Angeles Galaxy. El pase estaba hecho. Sin embargo, una denuncia contra él por abuso sexual y una operación en ambos tobillos le hicieron replantear su futuro. El cordobés logró ponerse en forma e incluso se lo mencionó como “el mejor no refuerzo” xeneize.

Llamativamente sin acción en la semifinal contra la Academia, Pavón fue objeto la semana pasada de un sondeo del Olympique de Marsella, basado en el interés de Sampaoli, que lo llevó al Mundial Rusia 2018. En el ida y vuelta surgió la chance de un posible trueque con Darío Benedetto, algo que desde el entorno del goleador descartaron rápidamente, al menos por ahora. Recuperado en lo futbolístico, Kichán sabe que la relación del Consejo de Fútbol con su representante es nula, y no vería con malos ojos regresar a Estados Unidos.

Nicolás Orsini, de Lanús, está cerca de Boca Nahuel Ventura / POOL ARGRA

Los que llegarían

Al mismo tiempo, hay avances en el rubro incorporaciones, que serían varias. No se descarta un refuerzo top, cuyo nombre está cerrado bajo siete llaves en las oficinas del Consejo en el Complejo de Ezeiza.

Las posiciones por fortalecer son claras. Se intentará conseguir al menos un lateral derecho, que pueden ser el peruano Luis Advíncula, el uruguayo Damián Suárez y Nahuel Tenaglia (Talleres). También, un mediocampista, y para ello está muy avanzada la gestión por Esteban Rolón. Y por último, uno o dos centrodelanteros; lo de Orsini es casi un hecho, la negociación por Norberto Briasco está encaminada y queda ese secreto del nombre de un atacante de jerarquía internacional.