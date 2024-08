La fuerte denuncia de Sebastián Blanco tras la eliminación de San Lorenzo en la Copa Libertadores: “Es lo mismo que pasa en Brasil siempre: cagan a tiros a la gente, la maltratan”

Escuchar

Un final escandaloso, por lo que sucedió dentro de la cancha y afuera, en las tribunas. La eliminación de San Lorenzo de la Copa Libertadores, tras la derrota con Atlético Mineiro por 1-0, dejó demasiadas críticas por la tarea del árbitro chileno Felipe Andrés González Alveal y por el desempeño de la policía local que reprimió a los fanáticos del Ciclón que acompañaron al equipo argentino en Belo Horizonte.

Sebastián Blanco, uno de los referentes del plantel, se refirió a la violenta actuación policial contra los hinchas del club azulgrana: “Es lo mismo que pasa en Brasil siempre: cagan a tiros a la gente, la maltratan. Los jugadores que no jugaron fueron a un palco sin ventanas. Los maltrataba la gente, les rompían billetes en la cara. Después nada, la Conmebol no sanciona. Vas allá, pasan dos o tres cositas y sanción, multa. Pasó con la selección y con todas las hinchadas argentinas que estuvieron acá. Se hacen los pobrecitos siempre. Después dicen que no somos santos, pero ellos tampoco. Esperemos que se tomen cartas en el asunto”, denunció en la charla con San Lorenzo TV.

El volante habló de la parte deportiva, sin olvidar la cuestión colateral: “Ahora hay que trabajar, recuperarse en lo anímico. Sabemos que en el torneo no estamos bien, que hay que levantar. Tenemos que empezar a trasladar el resultado, todo lo bueno que venimos haciendo. Pero nos vamos con esa bronca también, por todo el maltrato que se sufrió en la cancha. En la tribuna, en la cancha. Fue bastante vergonzoso todo”. Y agregó: “Me ha tocado jugar muchos partidos de Copa y generalmente cuando uno viene a Brasil pasan estas cosas. Después andan haciéndose los pobrecitos por todos lados y criticando a los argentinos. Pasó con la Selección y los equipos que vienen acá. Tiran tiros a la gente, se olvidan que hay jugadores en la cancha. Tiraban gases y no se podía jugar”, remarcó el futbolista.

Blanco siguió con los detalles negativos que rodearon al encuentro: “Los últimos 20 minutos no se jugó. Metieron el túnel inflable. La cancha estaba espantosa. Después vas a allá y 200.000 dólares de multa, tres fechas de suspensión, sin gente. Y bueno, acá no pasa. No sé qué pasará por atrás que no se toma una solución al respecto. Yo no veo que a la gente cuando va allá se lo maltrate como se los maltrata acá y la policía reaccione como reacciona acá”.

Y finalizó: “La gente vino a ver un partido de Copa Libertadores, vino a apoyarnos y lamentablemente se tuvo que ir de esta manera. Es una lástima, en un partido en el que se jugó tan bien, tener que terminar hablando de estas cosas. Pero es algo que se repite en Copa cuando venís a jugar a estos lugares”.

La furia de Campi

Otro de los futbolistas de San Lorenzo que estaba muy molesto con todo lo vivido un Brasil fue el capitán del equipo, Gastón Campi, que fue muy claro respecto de cómo vio el trabajo del árbitro: “ Estoy re caliente con el árbitro, pero me quedo tranquilo con lo que dejamos” .

Y continuó: “La expulsión de Otavio era clarita. De hecho Milito lo saca enseguida. Fue un papelón, un papelón... El árbitro, un papelón jugando para ellos, el jugador número 12 . Así que me voy tranquilo con lo que hicimos. Caliente, obvio, porque quedar afuera de esta manera te da bronca. Porque no nos pasaron por arriba, ni allá ni acá, un equipo que tiene mucho más presupuesto que nosotros, mucho más recambio. Nosotros con muchos chicos del club, hicimos un partidazo. Me voy recaliente con el árbitro ”.

El defensor de San Lorenzo, completamente fuera de control, también se refirió al diálogo que el árbitro mantuvo con el futbolista chileno Eduardo Vargas, que ingresó en el segundo tiempo: “ Seguramente con Vargas se conocen de algún lado. Se la pasaron hablando todo el segundo tiempo. Seguro después se van a comer juntos Después ellos abrieron la manga para hacer tiempo. Estoy muy caliente la verdad, porque nosotros dejamos el alma ”.

Y finalizó: “Un equipo que gasta 50 millones por año haciendo tiempo contra nosotros, que nos venimos rompiendo el alma. La verdad, estoy orgulloso de mis compañeros porque dejamos todo. Tuvimos la más clara y ellos no jugaron a nada, no pudieron hacer una jugada “.

Se hizo un partidazo, con muchos chicos del club, todos estuvieron a la altura. La verdad que hay que rescatar eso, todo el sacrificio que se hizo. Toda la serie fuimos superiores

